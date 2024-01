Máte v plánu si zpříjemnit první víkend roku 2024 účastí na nějaké zajímavé akci? Kulturní život se po výměně kalendáře rozjíždí pozvolna, ale i tak se dá něco vybrat. Podívejte se na pár našich tipů!

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Sobota 6. ledna

Popelka na ledě

Kdy: Sobota od 13 a od 17.30

Kde: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

Za kolik: Od 790 Kč

Představení, které se odehrává současně na ledové ploše a působivém variabilním jevišti, je jedinečným zážitkem pro děti i dospělé. Hvězdné herecké obsazení, excelentní krasobruslařské výkony, náročná akrobatická čísla, speciální světelná kompozice, 300 dobových kostýmů, kouzla a spousta dalších efektů vás přenesou do světa pohádkové fantazie.

Tříkrálové otevření Ateliéru manželů Janouškových

Kdy: Sobota 11-17

Kde: Sochařský ateliér Vladimíra a Věry Janouškových, U Kotlářky 3152/2, Praha 5

Za kolik: 100-150 Kč

První sobotu v měsíci bude opět možnost prohlédnout si sochařský ateliér Věry a Vladimíra Janouškových, buď samostatně nebo v rámci dvou komentovaných prohlídek, které proběhnou od 12.00 a 15.00. Protože na tento den připadl svátek Tří králů, rozhodli jsme se připravit také program pro děti, takže si Vy budete moci užít prohlídku ateliéru a ani Vaše děti se nebudou nudit. V našich tematických výtvarných dílnách si vyrobí PFko v duchu variabilů Vladimíra Janouška, nebo upcyklovanou tříkrálovou kasičku na svoje úspory podle vzoru Věry Janouškové.

Nolanův Batman: Triple Feature

Kdy: Sobota od 15

Kde: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

Za kolik: 150 Kč

Bat­manovská trilo­gie od leg­endárního tvůrce Christo­phera Nolana – Bat­man začíná, Tem­ný rytíř, Tem­ný rytíř povstal. Více než sedm hodin strhu­jící podí­vané, taková bude první sob­o­ta roku 2024 v Kasárnách Kar­lín. Rez­ervu­jte si včas svo­je mís­to, kapaci­ta je omezená!

Neděle 7. ledna

Den švihlé chůze

Kdy: Neděle od 14

Kde: sraz před vchodem do Palladia, náměstí Republiky, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Tradiční pochod švihlou chůzí se po 10 letech vrací do Prahy! V neděli 7. ledna 2024 se slaví mezinárodní den švihlé chůze a není tak lepší příležitost než opět uspořádat krátký průvod Prahou pro všechny fanoušky Monty Python, milovníky flash mobů i těch, kteří si chtějí užít trochu zábavy. "Sraz bude ve 14 hodin před hlavním vchodem do Palladia, krátce poté se společně vydáme švihlou chůzí směr Václavské náměstí. Průvod povede ulicí Na Příkopě až na spodní část Václaváku. Celá trasa tedy měří pouhých 700 metrů a zvládne ji každý," vzkazují pořadatelé.

Otevřená taneční lekce a swingová tančírna

Kdy: Neděle 17-18

Kde: Vinohradský pivovar, Korunní 106, Praha 2

Za kolik: 200 Kč za lekci

Tyto lekce budou pokaždé zaměřené na jiné téma, vždy se jich mohou zúčastnit úplní začátečníci. Není třeba se registrovat a můžete přijít i bez partnera/partnerky, nebo naopak můžete vzít partu přátel a učit se společně. Co se bude učit na lekcích? Základní držení, základní kroky, základní rytmy, základní figury v zavřeném i otevřeném držení.

Tříkrálový swap

Kdy: Neděle 14-18

Kde: Atrium Žižkov, Čajkovského 12/12a, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

Swap je výměna věcí, které už nepotřebujete, za něco, co se vám hodí a bude vás těšit. Leží vám doma nepotřebné oblečení, knihy nebo hračky? Dostali*y jste nevhodného Ježíška? Dejte věcem druhou šanci. Během dne bude k dispozici i recyklované tvoření pro nejmenší nebo workshop, jak si udělat ve věcech pořádek. Sběr věcí ke swapu bude možný před akcí ve spolku Cestička nebo můžete donést rovnou na místo. Co se nevymění, půjde na charitativní účely.

Vícedenní akce

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Alena Foustková: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem boží

Kdy: Do 28. ledna denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Museum Kampa již pravidelně v rámci svého programu představuje díla umělkyň a umělců, kteří značnou část života prožili v emigraci. Nejinak je tomu i v případě multimediální umělkyně Aleny Foustkové (*1957). Ta se ve výstavě nazvané Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím, zabývá ženským traumatem hned v několika rovinách. V jednotlivých objektech, výšivkách, asamblážích i videoprojekci se autorčina osobní traumata střetávají s kolektivní ženskou zkušeností. Některé z prací ve výstavě pak zvedají témata křesťanského učení, pokrouceného po staletí cizelovanými výklady, které se v mnohých ohledech staly nástrojem k hromadnému potlačování žen. Autorka upozorňuje na nerovnost žen v kontextu římskokatolické církve, ale i jiných náboženských struktur. V jednotlivých dílech citlivě využívá práci s obrysem vlastního těla, japonskou techniku vyšívání sashiko či odkazy ke klasickým náboženským objektům jako je zpovědnice. Alena Foustková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor grafika, (1976 – 1982). Se svým manželem, Karlem Foustkou, v roce 1984 utekla přes hranice nejdříve do Rakouska a poté do kanadského Toronta, kde deset let žila. V Kanadě absolvovala roční program v oboru reklama na George Brown College (1984 – 1985). Postupně se vypracovala až do působení v několika mezinárodních reklamních agenturách, kde dosáhla na vedoucí pozici Art Directora. Po revoluci byla přizvána k rozjezdu pobočky britské reklamní agentury Saatchi&Saatchi v Praze, což bylo i motivací pro přesun rodiny zpět do ČR. V následujících letech pracovala jako Creative Leader ve francouzské reklamní agentuře EURO RSCG (později Havas) v Praze. V roce 2008 se Alena Foustková definitivně rozhoduje pro odchod z vysokých pozic v oboru reklamy a marketingu a navrací se k výtvarnému umění. Při tom se začíná věnovat také vysokoškolskému učení. Působila jako vysokoškolská pedagožka na Unversity of New York v Praze, na státní univerzitě Empire State College v Libanonu a Anglo-American University v Praze, na níž působí až dodnes. Souběžně s tím se věnuje umělecké činnosti.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 31. března, pondělí až čtvrtek 10-18, pátek a víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Kam o víkendu v Praze za sportem?

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!