Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestříte první prosincový víkend? Podívejte se na pár akcí, které se od pátku do neděle v Praze konají.

V Botanické zahradě PřFUK začala Vánoční výstava. | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 1. prosince

Rozsviťte stromeček v Muzeu Karla Zemana

Kdy: Pátek od 17

Kde: Muzeum Karla Zemana (Saský dvůr), Saská 3, Praha 1

"V Muzeu Karla Zemana milujeme Vánoce. Ne ty uběhané a plné stresu. Ale ty opravdové, plné pohody, pohádek a atmosféry, kterou dovedou velkolepě doladit fantazie Karla Zemana. V době adventu s chceme zachumlat do huňatých dek, popíjet kakao a koukat se na pohádky. Třeba na veselý Vánoční sen nebo strašidelného a napínavého Čarodějova učně. Chceme být zase dětmi. Máte stejné plány? Pojďme se tedy společně naladit na předvánoční čas, rozsvítit stromeček, zaposlouchat se do koled a mlsat první vánoční dobroty," zvou lidé z muzea.

Kino: Prezidentova žena

Kdy: Pátek od 20.15

Kde: Francouzský institit, Štěpánská 35, Praha 1

Za kolik: 150 Kč

Catherine Deneuve hraje ve filmu Prezidentova žena manželku Jacquese Chiraca Bernadette. Když se Jacques Chirac v roce 1995 stane prezidentem, Bernadette očekává, že bude její celoživotní mravenčí práce v pozadí konečně odměněna. Místo toho ji ale čeká odsun na druhou kolej, protože Elysejskému paláci nepřijde dostatečně reprezentativní. To se ale Bernadette vůbec nelíbí. Proto se rozhodne jednat a své místo na výsluní si vydobýt! „Mohla by to být role její kariéry? V každém případě je návrat Catherine Deneuve na plátna kin velkou událostí.“ Vanity Fair „Jeden z nejočekávanějších filmů roku“ ELLE France

Sobota 2. prosince

Švandovo divadlo: Adamova jablka

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Fidlovačka: Testosteron

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 399-549 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Adventní trhy na Kulaťáku

Kdy: Sobota 8-14

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Adventní trhy na Kulaťáku se budou od 2. prosince konat vždy každou sobotu až do vánočních svátků. Na farmářských trzích vás čeká klasický bohatý sortiment - občerstvení, svařené víno, vynikající káva, horké mošty, zelenina, pečivo, sladkovodní i mořské ryby, maso, uzeniny, sýry, různé druhy cukroví (včetně bezlepkového), víno, pečené kaštany, adventní věnce, květiny a sváteční vazby, vánoční ozdoby, chvojí, jmelí a drobné designové dárky. Mezi vánočním sortimentem se objeví také různé druhy keramiky, přírodní kosmetika, dřevěné či pletené hračky, oblečení pro děti, dětské knížky, drobné šperky a doplňky, kožené výrobky, či skleněné ozdoby.

Štístko a Poupěnka: Velká oslava

Kdy: Sobota od 10 a od 14

Kde: Dlabačov, Bělohorská 125/24, Praha 6

Za kolik: 350 Kč

"Ahoj broučkové! Máme tady úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava.

A to si pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně spatří světlo světa, bude jedna velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším Honzíkem. Zkrátka Umíme cokoli.

Seznámíme se i s novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ramena… Nebudou nám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíme chystat oslavu pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk a jehňátko!

Tolik masek vystačí na opravdový Karneval! Jen abychom neudělali nepořádek, to by znamenalo Velký úklid. Nakonec zazpíváme Ňufáčkovi Hodně štěstí a konečně se můžeme bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity jako: Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči tanči. Tak neváhejte, přijďte si i vy s námi užít velkou oslavu! Hrajeme po celé republice. Těšíme se na vás," vzkazují dětem Štístko a Poupěnka.

Neděle 3. prosince

Pražská výstava nožů Knives 2023

Kdy: Neděle 10-17

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: 200 Kč

Prodejní výstava nožů … můžete se těšit na jednu z nejlepších nožířských výstav v České republice. Najdete zde prezentaci jak předních "custom" nožířů, prodejce přírodních materiálů, tak i světových značek. Neváhejte přijít a podívat se, případně zakoupit nějaký krásný dárek pod stromeček.

Fidlovačka: Betlém hledá superstar

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 299-349 Kč

Nový rodinný muzikál… Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?

Den otevřených dveří: Ice arena Kateřinky

Kdy: Neděle 9-16

Kde: Ice arena Kateřinky, Ke Kateřinkám 2423/2a, Praha 11

Ice Arena Kateřinky vstoupila do ostrého provozu. Nejnovější ledová aréna v Praze, která zahájila provoz na přelomu léta a podzimu tohoto roku, oslaví mezinárodní den bruslení a v neděli 3. prosince pořádá den otevřených dveří. Pro fanoušky krasobruslení, hokeje i rekreačního bruslení bude připraven bohatý program na obou ledových plochách arény. „Nejen v Praze, ale i v celé republice ledové plochy dlouhodobě ubývají a podmínky pro fanoušky všech ledových sportů se tak zhoršují. My jsme se vydali proti proudu a otevřeli špičkovou arénu s celoročním provozem dvou kluzišť pro profesionální i amatérské sportovce,“ vysvětluje ředitel Ice Areny Kateřinky Jakub Stromko a dodává: „V průběhu dne otevřených dveří, který pořádáme první prosincovou neděli, představíme hokej i krasobruslení. Každý si zároveň bude moct zdarma půjčit vybavení a sám si zabruslit. Těšíme se také na hodiny rodinného hokeje, ukázkový trénink pod vedením Vladimíra Růžičky mladšího nebo zápas mladých sparťanů proti Slavii.“

A. A. Williams a spol. v Karlíně

Kdy: Neděle 18-22

Kde: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

Za kolik: Od 520 Kč

Londýnská skladatelka a zpěvačka A.A. WILLIAMS je klasicky vzdělaná multiinstrumentalistka, v jejíž písních se snoubí folk, metal, post-rok i klasika. Její hudba je temná i heavy, což nutně neznamená, že je hlasitá. Je to temný gospel hluboké atmosféry s plným, sametovým hlasem, který doplňuje kytara, klavír i violoncello, někdy i bicí. KALANDRA je čtveřice norských a švédských hudebníků hrající éterickou hudbu, jež má kořeny v severském melancholickém folku, do jehož melodií vplétají odrazy fantazijních krajin. Nebojí se k tomu ale použít i drsnější, eklektický zvuk kytar. Program: 18 otevření, 18.30 Lys Morke, 19.15 A. A. Williams, 20.45 Kalandra.

Vícedenní akce

Vánoční výstava v botanické zahradě

Kdy: Od 1. prosince denně do konce roku 10-16

Kde: Botanická zahrada PF UK (Výstavní skleník), Na Slupi 16, Praha 2

Za kolik: 50-80 Kč

Navštivte výstavu pořádanou v adventních týdnech a o vánočních svátcích v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK. Letos na téma: Hrajeme si, nezlobíme, hodně ozdob vyrobíme. Ocitnete se ve světě našich předků. Okouzlí vás stovky ozdob vycházejících z lidových tradic. „Spolu s námi si oživíte staré zvyky, nerozlučně spjaté s vánočními svátky. Představíme vám ozdoby z rozličných materiálů a nápadité dekorace. V našem kinematografu můžete shlédnout grotesku Laurela a Hardyho s názvem Prodej vánočních stromků,“ zvou pořadatelé akce. Jako obvykle mezi exponáty spatříte betlémy v různém provedení, figurky s vánoční a mikulášskou tematikou, pohádkové postavičky a spoustu dalších krásných a rozmanitých výtvarných počinů od šikovných lidí, kteří se na výstavě podílejí. Tradičně vzduch provoní vánoční cukroví i živé strom-ky ověnčené ozdobami z nejrůznějších přírodních materiálů. A samozřejmě nebude chybět ani bohatý doprovodný program, v němž si přijdou na své děti i hraví a tvořiví dospělí.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!