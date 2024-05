Tento víkend nebude tak plný slunečních paprsků jako ty minulé, ale na dobré náladě vám to rozhodně nemusí ubírat. Podívejte se na náš tradiční přehled zajímavých akcí, které se v sobotu a neděli na území Prahy konají.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Sobota 18. května

Švandovo divadlo: Adamova jablka

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Letenský muzejní den

Kdy: Sobota

Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Národní zemědělské muzeum každoročně slaví Mezinárodní den muzeí. Vstup do všech expozic a výstav je v tento den zdarma.

Fidlovačka: Absolvent

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 469-619 Kč

Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra… Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Mistrovství v jízdě na tobogánu

Kdy: Sobota

Kde: Aquapalace Praha, Pražská, Čestlice, Praha-západ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku aquapalace

Jízda na plný plyn! Máte rádi rychlost, tobogány a chtěli byste získat roční permanentku do Aquapalace Praha? Tak si nenechte ujít unikátní závod a přijďte s dětmi v sobotu 18. května na oblíbenou soutěž v nejrychlejší jízdě na tobogánu. Užijete si v Aquapalace Praha skvělý den s rodinou, vyzkoušíte své dovednosti či štěstí a možná se stanete šampionem!

Mistrovství v jízdě na tobogánu není jen pro děti, účastnit se mohou všichni zástupci z rodiny, tento jedinečný závod je rozdělen do čtyř kategorií: děti od 8 do 12 let, mládež od 13 do 17 let, muži a ženy nad 18 let. Hlavní cenu, roční členství, pak získá závodník s nejlepším časem ve své kategorii. Odměny ale čekají i na dalších 6 nejrychlejších závodníku v každé kategorii, kteří projedou žlutým tobogánem za nejkratší čas.

Souběžně se závodem bude probíhat také bohatý doprovodný program, kde se můžete těšit na soutěže pro děti, animační programy, aquazorbingu a dalších vodní hry.

Podrobný program:

11.00 – zahájení akce a registrace závodníků Mistrovství v jízdě na tobogánu, přidělení startovních čísel

12.00 – 13.00 – zkušební jízdy, seznámení s pravidly závodu

12.00 – zahájení doprovodného programu – animační programy, soutěže pro děti, aquazorbing, hry ve vodě

13:00 – slavnostní zahájení závodů, ostré jízdy všech kategorií

15.00 – vyhlášení vítězů a předání cen za jednotlivé kategorie tobogany

Přijďte si užít netradiční závod, dopřejte svým dětem nezapomenutelné zážitky a třeba právě vy se stanete Mistrem v jízdě na tobogánu a vyhrajete roční permanentku do Aquapalace Praha!

Army den

Kdy: Sobota 9-18

Kde: Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

Atrium Flora i přilehlé okolí se promění ve vojenskou základnu. Malí i velcí návštěvníci se budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá a funguje nejmodernější a nejzajímavější výbava naší armády. Navštivte nás s celou rodinou a užijte si příjemné chvíle s vojáky. Hlavním lákadlem Army dne v Atriu Flora bude rozhodně vojenská technika. Tu totiž jen tak na ulici nepotkáte. Těšit se můžete na obrněný transportér Pandur, samohybnou kanonovou houfnici Danu nebo obrněné kolové vozidlo TITUS. Jednou ze specialit letošního programu bude mimořádný průlet formace vrtulníků Mi-17 a W-3A Sokol.

Nuselské dvorky

Kdy: Sobota 10-22

Kde: Vnitroblok v Mečislavově ulici a dvorek před pekárnou Zrno Zrnko (Praha 4)



Tradiční rodinný festival opět oživí zapomenuté nuselské dvorky! V sobotu 18. května se dvorek v CIRQUEONu, vnitroblok v Mečislavově ulici a dvorek před pekárnou Zrno Zrnko zaplní novým cirkusem, divadlem, tancem, workshopy a dalším programem pro malé i velké. Celodenní venkovní pohoda pro nuselské i nenuselské, buďte u toho s námi! Podrobný program zde.

Den včel v Ekocentru Prales

Kdy: Sobota 10-16

Kde: Ekocentrum Prales, Mladoboleslavská 953, Praha 19

Za kolik: Vstup zdarma

Nakoukněte do včelího úlu, přiučte se od včelaře jeho řemeslu a připomeňte si význam hmyzích opylovačů pro život na naší planetě. Na akci si budete moct koupit med, medovinu, masti a další včelí produkty, prohlédnout si včely opravdu zblízka a probrat se včelařem všechno, co vás o včelách zajímá. S dětmi se můžete zastavit ve včelí dílně nebo se zapojit do některé z včelařských soutěží. Nebude chybět ani občerstvení - samozřejmě medové.

Růžový máj: Degustační festival růžových vín a klaretů

Kdy: Sobota 11-21

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Za kolik: Od 100 Kč

Více než 25 českých vinařů. Teplá a studená gastronomie a míchané nápoje. Jazz a swing. Noblesní dámy v kloboucích a rukavičkách se sklenkou růžového, pánové tvořící garde, rovněž s růžovým, tanec a růžová nálada! "Jako každý rok budou vinaři nalévat výhradně do festivalových sklenic, které pro nás vyrobila česká firma Crystalex Nový Bor. Ze skla totiž víno lépe chutná a lze ho pak i lépe hodnotit. Zároveň tím však eliminujeme plastový odpad, který by jinak vznikl naléváním do plastových kelímků," říkají pořadatelé akce.

Neděle 19. května

Botanická burza jaro 2024

Kdy: Neděle 10-14

Kde: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Za kolik: Běžné vstupné do zahrady

"Milí přátelé rostlin, zveme vás na podzimní botanickou burzu, která se uskuteční ve skleníku Botanické zahrady PřF UK.Burzy se zúčastní drobní pěstitelé specialisté, velcí prodejci budou mít za úkol přinést pouze zajímavé druhy, které nejsou úplně běžně k sehnání. Sortiment bude široký, v nabídce zatím počítáme například s kaktusy a jinými sukulenty, masožravkami, orchidejemi, árónovitými i se skalničkami a dalšími venkovními rostlinami. Do prodeje se může přihlásit pěstitel jakéhokoliv zaměření, který má nějaké zajímavé přebytky ze své sbírky. Méně obvyklé rostliny zde bude prodávat i přímo botanická zahrada," zvou pořadatelé akce.

Letenský jarmark

Kdy: Neděle 10-18

Kde: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Užijte si Letenský jarmark pod Vodárenskou věží Letná s přátelskou atmosférou pro sousedy blízké i vzdálenější. Čeká na vás bohatá nabídka stánkařů s vlastními originálními výrobky, občerstvením a k tomu zábavný program (nejen) pro děti, který jarmark bude provázet od rána do večera. Tento ročník bude navíc spojen s festivalem architektury Open House Praha a budete mít možnost si prohlédnout i vnitřní prostory historické budovy!

Pivo a burger festival

Kdy: Neděle od 11

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Užijte si na Karlínském náměstí neděli plnou chutného jídla, pití, hudby, tance, zkrátka spoustu zábavy!

Centinex a Korpsesoturi ve Vopici

Kdy: Neděle od 20

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 550 Kč

Stará škola švédského death metalu. To jsou, byli a vždycky i budou CENTINEX. Poctivě si to oddřeli již od začátků a prošli neúplatným sítem času. Společně s Dismember, Grave, Unleashed či Entombed nahráli své stěžejní desky v poslední dekádě minulého tisíciletí, tedy v období, ke kterému se každý ortodoxní deathmetalista zbožně modlí a přísahá mu fanatickou věrnost.Po jedenácti dlouhohrajících albech, spoustě ípíček, po 34 letech s pauzou, která skutečnou kapelu posílí, ale nezabije, poprvé přijedou do stověžaté. Přivítejte je ve Vopici tak, jak si zaslouží! Spolu s nimi z mrazivého severu dorazí i Finové KORPSESOTURI - povinnost pro fanoušky Bolt Thrower, Grave nebo Cannibal Corpse, kteří oldschoolový večer perfektně doplní. Program večera: 20.00 otevření klubu, 20.30-21.10 Korpsesoturi, 21.40-22.40 Centinex.

Roboty ABB se zapojí jako hudebníci na festivalu Pražské jaro v rámci projektu SpringTEEN Jedinečný projekt SpringTEEN, který je oficiální součástí programu Pražského jara a je věnovaný dětem a mladým hudebníkům, přinese v neděli 19. května nevšední a pestré koncerty i kreativní workshopy v působivých prostorách Anežského kláštera a jeho zahrad. V rámci kreativního workshopu, který odstartuje ve 14 hodin se do interakce s dětmi, jam session i unikátní Bicí show s HAMU Percusssion Ensemble přímo zapojí roboty ABB YuMi® a GoFa®. Zapojení kolaborativních robotů ABB, které jsou běžně určeny pro spolupráci s člověkem v průmyslové výrobě, je v tomto kreativním projektu unikátní. Roboty YuMi a GoFa se stanou součástí hudebního uskupení a budou inspirovat člověka k umělecké tvorbě. Robot YuMi se zapojí do jamování s dětmi v rámci celodenního workshopu. Malí i velcí návštěvníci ho budou moct doprovodit na různé hudební nástroje a společně si zahrát vybranou skladbu. Výstupem bude pokaždé jiná melodie s fúzí klasických i překvapivých nástrojů. „Jméno YuMi vychází z anglického „You and Me“, tedy „ty a já“. Má dvě robotická ramena, jimiž bude ovládat paličky rozeznívající dřevěné desky marimby zvané kameny. Děti s ním budou jamovat a vytvářet své vlastní melodie. Každá nová interakce s robotem tak bude unikátní,“ říká k angažmá kolaborativního robota Anna Vondráčková, ředitelka komunikace ABB. Další robot YuMi se pak pustí do výroby lázeňských oplatek, bude je přímo na místě rozdávat návštěvníkům hudebního odpoledne. Robot GoFa se stane členem souboru jako hráč na dešťovou hůl a publiku se představí během Bicí show - koncertu plném kuriozit ze skladu bicích nástrojů a interakce s publikem. Hrát se bude mimo jiné i na kbelíky, košťata, sudy nebo létající talíře a perkuse všeho druhu. „Společnost ABB podporuje mladé talenty nejen v oblasti technologických oborů. Spojení umění a technologií je nám blízké, proto jsme mimo jiné dlouholetým partnerem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně a nově také prvního ročníku projektu SpringTEEN. Naše roboty jsou pro interakci s lidmi jako stvořené a my věříme, že jejich zapojení do programu bude malé i velké návštěvníky Pražského jara inspirovat a bavit,“ uvedl Vítězslav Lukáš, jednatel ABB Česká republika. Cílem účasti kolaborativních robotů ABB v projektech jako je SpringTEEN, je atraktivní formou představit moderní technologie i širšímu publiku a ukázat, že dokážou být hravé, a už dávno nejsou jen doménou průmyslu. Více o projektu SpringTEEN se dozvíte zde.

Vícedenní akce

Asian Food Festival

Kdy: Pátek až neděle 11-22

Kde: Manifesto Anděl, Ostrovského 34, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Vydejte se na gastronomický a kulturní zážitek během Asijského food festivalu! Vychutnejte si lahodné kombinace chutí. Ale pozor! Tohle není jenom o jídle! Ponořte se do bohaté asijské kultury s tanečními vystoupeními, workshopy, živou hudbou a DJ, která vás přenese přímo do rušných ulic Asie.

Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ: Oči dokořán

Kdy: Od 15. května do 9. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Dyzajn market Máj

Kdy: Sobota a neděle 10-18

Kde: Výstaviště Holešovice, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200+ lokálních dyzajnérů, tvůrců, malých značek a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!