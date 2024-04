Chtěli byste si víkend nějak zpříjemnit, ale ještě nevíte jak? Podívejte se níže na pár našich tipů na zajímavé akce, které se v Praze od pátku do neděle konají. Třeba vám to usnadní rozhodování!

Pátek 12. dubna

Fidlovačka: Kouř

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 579 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Body Void & Eye Flys na 7ce

Kdy: Pátek od 20

Kde: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého, Blok 7, Praha 6

Za kolik: Od 450 Kč

Skupina BODY VOID vznikla v roce 2014 pod názvem Devoid s cílem spojit extrémní prvky hardcore punku a doom metalu. Po přejmenování v roce 2016 na Body Void a vydání debutového alba "Ruins" se kapela dále hudebně posouvala. V roce 2021 podepsali smlouvu s Prosthetic Records a vydali své třetí LP "Bury Me Beneath This Rotting Earth", na kterém do svého zvuku zakomponovali power electronics a drone. Do Prahy nyní přivezou své nejnovější čtvrté album "Atrocity Machine", se kterým se dostávají na noise-industriální vlnu. Večer je doprovodí neméně hudebně zajímaví EYE FLYS. Toto typicky filadelfské trio hrající noise rock má kořeny v bohaté historii dělnického aktivismu a svou hudbu naplňuje nebojácnou upřímností. Jejich debutové stejnojmenné album vycházející v lednu tohoto roku předvádí agresivní jízlivou hudbu a se zvráceným humorem pojednává o současné lidské existenci.

Balkan Bashavel

Kdy: Pátek 21-03

Kde:Radlická - kulturní sportovna, Za ženskými domovy 125/5, Praha 5

Za kolik: 260 Kč

"Oslavte s námi příchod jara bláznivými tanečními kreacemi v rytmech balkan beats, gypsy, reggae a world music. Aneb váš oblíbený Balkan Bashavel se vrací do Prahy Startujeme v combo Malalata + Circus Brothers (live) + Le Petit Nicolas," zvou pořadatelé akce.

Sobota 13. dubna

Jazz Dock dětem: Dva rybáři a zlatý poklad

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Krejčík hrdina – akční taškařice, kde krejčí "jednou ranou padesát zabil" se utká s kancem, loupežníky i s obrem. Lehkonohé dobrodružné vyprávění s vydatnou účastí publika.

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: Sobota 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Grill fest na náplavce

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Z prostor Smíchovské náplavky se v sobotu stane obří grilovací zóna, kde si všichni milovníci grilování a barbecue budou připadat jako v nebi (nebo pekle). Návštěvníci budou mít možnost ochutnat grilované selátko na rožni, steaky, burgery, žebra apod. Na své si však přijdou i ti, kteří masu dvakrát neholdují. Na ně čeká výběr grilovaných sýrů, zeleniny nebo vegetariánských burgerů. Kromě klasických, nám známých grilovaných pochutin, budou na menu také peruánské, kubánské či gruzínské speciality. Nenechte si ujít tento neobyčejný zážitek a přijďte se naladit na grilovací sezónu a načerpat novou inspiraci.

Fidlovačka: Famílie

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 449 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí… Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodinných setkání jsou natolik autentické, že se bude nejeden divák cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně!

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 480 Kč

Miluj svého kritika, nebo ho prostě zabij. Původní komedie z divadelního prostředí… Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Den adopce psa z útulku

Kdy: Sobota 11-18

Kde: Manifesto Anděl, Ostrovského, Praha 5

"Přidejte se k nám na nezapomenutelný den plný lásky, radosti a bezpodmínečného přátelství! Útulek Dočasky Dede navštíví Manifesto Anděl společně s několika pejsky, kteří netrpělivě čekají na svůj nový domov. Přijďte s těmito okouzlujícími psíky strávit nějaký čas a kdo ví, třeba právě vy najdete svého nového čtyřnohého společníka! Budete mít možnost navštívit několik pop-up stánků jako například pekárnu pro psy, chovatelské potřeby nebo prodejnu krmiva pro zvířata nebo pekárny s dobroty pro pejsky. Nezapomeňte objevit ty nejnovější trendy v modních doplňcích pro vašeho mazlíčka v pop-upu," zvou pořadatelé akce.

SaunaFest 2024: To nejlepší ze saunového divadla

Neděle 7. dubna

Fidlovačka: Branický zázrak

Kdy: Neděle od 15 a od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 325-1200 Kč

Muzikál… Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci.

MINT Market Praha No. 42

Kdy: Neděle 10-18

Kde: Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

MINT Market jsou moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům a tvůrcům. Pražská náplavka na Rašínově nábřeží ožije v neděli přehlídkou toho nejlepšího designu z celé České republiky i zahraničí. Své jarní kolekce představí více než 130 pečlivě vybraných značek. Návštěvníci se mohou těšit na své oblíbené tvůrce i novinky, na spoustu stánků s vybranými lahůdkami, odpočinkovou zónu s lehátky a jedinečnou atmosféru s výhledem na Pražský hrad. Vstup je jako vždy zdarma a bez bariér. Navíc s sebou můžete vzít i své čtyřnohé miláčky.

Mistrovství ČR v hledání vajíček

Kdy: Neděle 14-17

Kde: Hostivařský lesopark, K Jezeru, Praha 15 (altán u hl. vchodu na přehradu)

Za kolik: Startovné 150-200 Kč

"Zveme vás na devátý ročník Mistrovství ČR v hledání vajíček. Letos lovíme v povelikonočním termínu.Vytvořte rodinný tým, hledejte vajíčka, užijte si pohyb a zábavu v přírodě.Připraveny budou Kinder vajíčka, čokoládové sladkosti, lízátka a další dárky. Vše, co najdete, si odnesete. Čeká na vás více než 1 200 ukrytých překvapení, ceny pro vítěze i ceny útěchy a hlavně soutěž o titul "Mistr ČR v hledání vajíček 2024". Dále se připravte na doprovodné zábavní aktivity - skákací hrad, bublinové koule, lukostřelba, apod. Počet sladkostí a oblast lovu bude upravena dle počtu týmů tak, aby žádný lovec neodešel s prázdnou. Opět rozdělujeme závodníky do dvou věkových kategorií.Nebudou chybět ani ceny útěchy pro méně úspěšné lovce. Každopádně chystáme novinku v pravidlech, takže se o úlovky bát nemusíte," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Prague Beer fest

Kdy: Pátek a sobota 12-24

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Od 350 Kč

Největší přehlídka craftových pivovarů v republiceSvátek moderního piva Prague Beer Fest 2024 otevře své brány ve dnech 12. a 13. dubna 2024 v Holešovické tržnici. Festival nabitý zvučnými jmény přivítá 50 pivovarů, z toho více než třicet ze zahraničí. Dorazí například pivovarníci z USA, Velké Británie, Dánska, představí se i kompletní polská špička a další. Samozřejmě zvučné značky domácí craftové scény nebudou chybět. Program zahrnuje i degustace vedené předními odborníky, kalorie si budou moci návštěvníci doplnit v zajímavé moderní street food sekci. Pivní svět se rozvíjí obrovskou rychlostí, objevují se nové styly, nové chutě. Přijďte na Prague Beer Fest ochutnat moderní pivo a porovnat domácí pivní tradici s novými trendy ve světě.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!