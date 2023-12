Vánoční svátky už pomalu klepou na dveře. Chcete si trochu odpočinout od nekonečných davů lidí a tradičního předvánočního šílenství? Pokud ano, podívejte se na pár našich tipů na zajímavé víkendové akce a třeba se vám s nějakým trefíme do noty!

Zpestřete si předvánoční víkend! | Foto: Deník/Radek Cihla

Pátek 15. prosince

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 529-769 Kč

Zveme vás na reprezentační PLES HASIČŮ, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude HUDBA – k tanci i poslechu. Bude TANEC! Bude bohatá TOMBOLA – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba KRÁLOVNY KRÁSY. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. BEZPEČNOST ZAJIŠTĚNA!

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Hybernia, náměstí Republiky 4, Praha 1

Za kolik: Od 199 Kč

Česká mše vánoční v Divadle Hybernia není jen koncert, ale divadelní inscenace, kdy zhlédnete vánoční příběh v režii Petra Svojtky. A navíc se během představení promítají nádherné projekce od Michala Nováka, které podpoří už tak sváteční náladu. Zpívat bude mimo jiné Daniel Hůlka, Daniel Klánský, nebo Michal Bragagnolo a to pod dirigentskou taktovkou Lukáše Klánského. Představení vzniklo ve spolupráci s Třebechovickým muzeem betlémů a jsou v něm použity jeho unikátní projekce.

Sobota 16. prosince

Švandovo divadlo: Lordi

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Salonní, konverzační komedie ve slovenštině… Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry…

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: Sobota 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Zbraslavské vánoce

Kdy: Sobota 14-19

Kde: Zbraslav (U Malé řeky), Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

"Nechte se unést kouzlem Vánoc a oslavte s námi konec sezóny Zbraslavských trhů pro rok 2023. Tato událost bude plná vánoční atmosféry, tradičních pochoutek a zábavy pro všechny věkové kategorie," zvou pořadatelé akce.

Adventní trhy na Kulaťáku

Kdy: Sobota 8-14

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Adventní trhy na Kulaťáku se budou od začátku prosince konat vždy každou sobotu až do vánočních svátků. Na farmářských trzích vás čeká klasický bohatý sortiment - občerstvení, svařené víno, vynikající káva, horké mošty, zelenina, pečivo, sladkovodní i mořské ryby, maso, uzeniny, sýry, různé druhy cukroví (včetně bezlepkového), víno, pečené kaštany, adventní věnce, květiny a sváteční vazby, vánoční ozdoby, chvojí, jmelí a drobné designové dárky. Mezi vánočním sortimentem se objeví také různé druhy keramiky, přírodní kosmetika, dřevěné či pletené hračky, oblečení pro děti, dětské knížky, drobné šperky a doplňky, kožené výrobky, či skleněné ozdoby.

Kam o víkendu v Praze za sportem?

Neděle 17. prosince

Vánoční putování s anděly

Kdy: Neděle od 10

Kde: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

Za kolik: 150 Kč

Andělé pomocí Andělské knihy provedou diváky kouzelným obdobím Adventu. Můžete se těšit na čtyři příběhy: O Svatém Mikuláši, O cestě Panny Marie do Betléma, O narození Ježíška a O klanění Tří králů. Vánoční pásmo je propojené koledami a sváteční hudbou (flétna, kytara, buben). Hraje divadlo: Pruhované panenky.

Fidlovačka: Betlém hledá superstar

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 299-349 Kč

Nový rodinný muzikál… Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?

Karlínské vánoční trhy

Kdy: Neděle 12-20

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Nic vás nenaladí na sváteční období více, než vánoční trhy. "Srdečně vás zveme 17. prosince na Karlínské náměstí, kde si společně užijeme poslední letošní neděli. agická atmosféra, vůně svařeného vína, dřevěný betlém, koledy a spousty dobrot, to vše vám zpříjemní vánoční shon. Děti budou mít příležitost poslat svá přání Ježíškovi na stánku Ježíškova pošta a po předchozí rezervaci si budete moci zabruslit v Karlínském spektru.Doporučujeme určitě vydržet až do setmění a vychutnat si pohled na nádherně osvětlený vánoční strom a kostel Cyrila a Metoděje," lákají pořadatelé.

Vícedenní akce

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 31. března, pondělí až čtvrtek 10-18, pátek a víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Alena Foustková: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem boží

Kdy: Do 28. ledna denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Museum Kampa již pravidelně v rámci svého programu představuje díla umělkyň a umělců, kteří značnou část života prožili v emigraci. Nejinak je tomu i v případě multimediální umělkyně Aleny Foustkové (*1957). Ta se ve výstavě nazvané Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím, zabývá ženským traumatem hned v několika rovinách. V jednotlivých objektech, výšivkách, asamblážích i videoprojekci se autorčina osobní traumata střetávají s kolektivní ženskou zkušeností. Některé z prací ve výstavě pak zvedají témata křesťanského učení, pokrouceného po staletí cizelovanými výklady, které se v mnohých ohledech staly nástrojem k hromadnému potlačování žen. Autorka upozorňuje na nerovnost žen v kontextu římskokatolické církve, ale i jiných náboženských struktur. V jednotlivých dílech citlivě využívá práci s obrysem vlastního těla, japonskou techniku vyšívání sashiko či odkazy ke klasickým náboženským objektům jako je zpovědnice. Alena Foustková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor grafika, (1976 – 1982). Se svým manželem, Karlem Foustkou, v roce 1984 utekla přes hranice nejdříve do Rakouska a poté do kanadského Toronta, kde deset let žila. V Kanadě absolvovala roční program v oboru reklama na George Brown College (1984 – 1985). Postupně se vypracovala až do působení v několika mezinárodních reklamních agenturách, kde dosáhla na vedoucí pozici Art Directora. Po revoluci byla přizvána k rozjezdu pobočky britské reklamní agentury Saatchi&Saatchi v Praze, což bylo i motivací pro přesun rodiny zpět do ČR. V následujících letech pracovala jako Creative Leader ve francouzské reklamní agentuře EURO RSCG (později Havas) v Praze. V roce 2008 se Alena Foustková definitivně rozhoduje pro odchod z vysokých pozic v oboru reklamy a marketingu a navrací se k výtvarnému umění. Při tom se začíná věnovat také vysokoškolskému učení. Působila jako vysokoškolská pedagožka na Unversity of New York v Praze, na státní univerzitě Empire State College v Libanonu a Anglo-American University v Praze, na níž působí až dodnes. Souběžně s tím se věnuje umělecké činnosti.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!