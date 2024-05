Víkend slibuje příjemné slunečné počasí a také nabízí spoustu příležitostí, jak si příjemně užít volný čas. Podívejte se na pár zajímavých akcí, které se na území Prahy v sobotu a neděli konají!

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Sobota 11. května

Vyšehradské šermování

Kdy: Sobota 9.30-17.30

Kde: Vyšehrad (park a letní scéna), Praha 2

Za kolik: Od 170 Kč

Prastarý Vyšehrad přivítá po celou sobotu 11. května ve svých zdech šermířský festival, který nabídne pestrý program návštěvníkům všech generací i celé rodině. Na své si přijdou milovníci slavných soubojů, dramatických příběhů i vtipných historek. To vše si pro vás připravily přední české skupiny historického šermu a NKP Vyšehrad. Akce se bude odehrávat na Letní scéně a proběhne ve dvou blocích oddělených přestávkou: dopoledním a odpoledním bloku.

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 480 Kč

Miluj svého kritika, nebo ho prostě zabij. Původní komedie z divadelního prostředí… Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Květinový piknik

Kdy: Sobota 10-16

Kde: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

Za kolik: Vstup na doprovodný program v zahradě 70 Kč, děti do 7 let zdarma

V zámecké zahradě se můžete těšit na doprovodný program, na kterém bude možnost poslechnout si akustickou kytaru latino jazz Alexandra Glize či Jazzové trio Jana Kučery. Přijďte strávit jarní den do zahrady společně se svou rodinou a dětmi, pro které zde budou připraveny tvořivé dílny.

Celostátní výstava vín

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

Za kolik: 650 Kč

Český zahrádkářský svaz vás srdečně zve na jedinečnou ochutnávku nekomerčních vín českých i zahraničních malých vinařů, hobby vinařů a zahrádkářů. V rámci degustace se můžete těšit na 1500 vzorků přihlášených vín, které nikde jinde než na výstavě nebo u vinaře neochutnáte! V hodnotě vstupenky je degustační sklenička, katalog vín, kulturní program a neomezená konzumace vystavených vzorků.

Fidlovačka: Věštkyně

Kdy: Sobota od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 399 Kč

aneb Už ani ta budoucnost není, co bývala… Bláznivá komedie… Helga je herečka, kterou vyhodili z divadla, protože je ve věku, kdy už pro herečky nejsou hezké role. Pracuje tedy v televizi jako věštkyně v pořadu „Volejte věštci“. Nijak zvlášť tomu nevěří, ale práce je práce. Dnes jí volají samá podivná individua. Jedna podivná dáma se ptá na svého prastrýce z Krakova. Helga se ho snaží přivolat ze záhrobí, ale náhle se vedle ní objeví papež Jan Pawel II. Helga ho vidí, ostatní však nikoli. Papež, kterého Helga vidí, ale zbylý svět nikoli, změní poklidný chod jejího života, jejího manželství, prostě papež změní všechno.

Prosecco piknik

Kdy: Sobota 12-21

Kde: Břevnovský klášter, Markétská 28/1, Praha 6

Za kolik: Vstupné zdarma

"Je tady nová pikniková sezóna! A také jaro je tady a my tak můžeme společně napsat další piknik příběh v jednom nejkrásnějším parku v Praze u Břevnovského kláštera. Připravte se na již tradičně dokonalý zážitek. Čeká vás jarní pohoda plná osvěžujících italských bublin, dokonalá kuchyně a rytmický hudební doprovod. To vše pod širým nebem, na piknikové dece. Nečekejte velký festival s mnoha prodejci, ale vychutnejte si komornější akci tentokrát s dokonalou a oblíbenou italskou kuchyní a více než 35 svěžích a trendy druhů prosecca. Máme také bubliny bez alkoholu, mnoho cocktailů či domácích limonád," lákají pořadatelé akce.

Swap lovestory

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

Za kolik: Vstup 200 Kč

"Zamilujte se s námi do věcí z druhé ruky, do Karlína i letní nálady, kdy už se nedokážeme bavit moc o ničem jiném než o tom, kam pojedem na prázdniny. Doprovodný program jsme vyladili takto: Sběr a swap nejen plastových květináčů, interaktivní kabinka s Lucií, šití zahradních zástěrek s Jiřinkou, šití ozdobných gumiček do vlasů," zvou pořadatelé akce.

Jazz On The Roof

Kdy: Sobota 15-18

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 3249/2, Praha 5

Za kolik: 250 Kč

Živá hudba se vrací na střechu Jazz Docku! Pravidelně v sobotu v odpoledních hodinách vystoupí menší komorní sestava a potěší vás pěknými písněmi, vytříbenými sóly a klidnou letní atmosférou akustické podoby jazzu. Lehátka, drinky, lehké letní menu a k tomu skvělá muzika. Tento víkend: Roman Pokorný Jazz trio.

Království z ledu

Kdy: Sobota 17-18.30

Kde: Gauč ve Stromovce, U Výstaviště 1286/21, Praha 7

Za kolik: 190 Kč

Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě… Přijďte se podívat na jeden z největších dětských muzikálů v Česku.

Májové slavnosti v Aquapalace Praha pro celou rodinu

Neděle 12. května

Dostihy: Velká jarní cena

Kdy: Neděle od 11

Kde: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

Za kolik: Od 100 Kč

Metropolitní dostihová sezona má květnový vrchol v podobě závodu 103. Conseq Velká jarní cena, poběží se také 38. Memoriál JUDR. O. Frankenberga a další dostihy. Pro děti: Při příznivém počasí jízdy na ponících zdarma (13–15 hod.), venkovní hřiště s atrakcemi (trampolíny, kolotoč, skákadla) a krytý dětský koutek v přízemí tribuny.

Malešický blešák & Mikro Street Food Festival: Maroko

Kdy: Neděle 14-19

Kde: Malešický mikropivovar, Malešická 126/50, Praha 10



Desátý ročník Malešického blešáku v tradičním jarním termínu. A opět bude součástí blešáku již tradiční Mikro street food fest, letos na téma Maroko. Akce se koná za podpory Městské části Praha 10. Kulturní doprovodný program akce probíhá ve spolupráci s Velvyslanectvím Marockého království v Praze.

Hasičská soutěž o pohár starosty Prahy 3

Kdy: Neděle od 13

Kde: Stadion FK Viktoria Žižkov, Seifertova 2871/10, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte fandit na Viktorku a užít si hezkou žižkovskou neděli! "Zveme vás na první ročník hasičské soutěže O kalich starosty Prahy 3. Akce se koná přímo na stadionu po fotbalovém zápase Žižkov - Varnsdorf. Soutěžit se bude v požárním útoku – utká se tu kromě SDH Praha-Žižkov také několik dalších pražských, ale i mimopražských hasičských týmů. Součástí celého dne bude představení projektu Fuck Cancer a možnost zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Můžete se tak nejen pobavit, ale podpořit mimořádně dobrou věc. V parku Radost se děti budou moci vyřádit na skákacím hradu a dalších připravených atrakcích. Občerstvení i pitný režim pro děti i dospělé je samozřejmostí," vzkazují pořadatelé akce.

Princezna na ocet

Kdy: Neděle 10.30-11.30

Kde: Vodárenská věž Letná, Areál Na Výšinách 1, Praha 7

Za kolik: 80 Kč

Bylo, nebylo, byla jedna princezna Josefínka, třináctá dcera pana krále. Ta, na kterou už nezbyl vůbec žádný ženich ani věno a ona měla zůstat doma na ocet. Ale copak to jde, aby princezna byla na ocet? Josefínka to tak rozhodně nenechá. Přijďte se podívat na původní českou pohádku s odvážnými dívkami, veselými čerty a spoustou písniček.

Vícedenní akce

Wine and food festival

Kdy: Pátek (15-21.30), sobota (12-21.30), neděle (12-18)

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Za kolik: Vstupné zdarma

Přijďte ochutnat vína, prosecco a street food z celého světa na Střeleckém ostrově. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Malý Janek z Jinec. Čeká vás víkend nabitý živou muzikou, vínem a dobrým jídlem.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!