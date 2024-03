Máme tady další březnový víkend. Jak si ho zpestříte? Podívejte se níže na pár našich tipů na zajímavé akce, které se v Praze od pátku do neděle konají.

Pátek 8. března

Meshuggah a spol. ve Fóru Karlín

Kdy: Pátek od 17.30

Kde: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

Za kolik: Od 1090 Kč

Meshuggah v tvrdé hudbě patří mezi nejinvenčnější a nejkreativnější kapely posledních 30 let. Stali se vzorem pokroku a kreativity a jedním z nejuznávanějších a nejcitovanějších jmen na scéně. Meshuggah se svou ohromnou světelnou show poprvé míří do haly, aby z Fora Karlín vypálili nebe. Unikátní neměnní průkopníci. Legenda… Program večera: 17.30 otevření, 19.00-19.40 Mantar, 20.05-20.45 The Halo Effect, 21.15-22.45 Meshuggah.

Švandovo divadlo: Adamova jablka

Kdy: Pátek od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Pražský výtěr ve Vagonu

Kdy: Pátek od 21

Kde: Klub Vagon, Národní 25, Praha 1

Za kolik: 200 Kč

Poslechěte si legendární pecky světových rockových velikánů v podobě kapely Pražský výtěr!

Sobota 9. března

Jazz Dock dětem: O Terezce a Matějovi

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Terezka miluje kamaráda Matěje. Leč Terezka je jako princezna marnivá a Matěj jí chce udělat radost a jde do světa vydělat peníze, aby mohl Terezce koupit šperky, po kterých touží. Po čase si Terezka uvědomí, že byla hloupá a vydá se Matěje hledat. Vše dobře dopadne, protože LÁSKA je nad všechny šperky. V pohádce O Terezce a Matějovi zazní známé písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka: Dělání, Jestli to nebude láska, Mravenčí ukolébavka, Krávy, krávy, Není nutno, Řízni řízni… a spousta dalších.

Fidlovačka: Rain Man

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 499 Kč

Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Švandovo divadlo: Hamlet

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Shakespeare jako současné rodinné drama tak trochu na skandinávský způsob… Hamlet v režii Daniely Špinar je rodinné drama skandinávského ražení. Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Street food festival

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu na Smíchovské náplavce. Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Indonésie a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.

Den otevřených dveří hangáru Točná

Kdy: Sobota 13-18

Kde: Letiště Točná, Praha 12

"První letoštní den otevřených dveří hangáru 2024 na letišti Točná je zde! K vidění budou naše letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte možná některé i ve vzduchu! Můžete se těšit na prodej upomínkových předmětů s novinkami. Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS," vzkazují pořadatelé akce.

Neděle 10. března

Turnaj krále Karla

Kdy: Neděle 10-16

Kde: Staré purkrabství, Vyšehrad, Praha 2

Za kolik: 130 Kč

"Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých disciplínách a tak odhalíte neznámou tvář Karla IV. Jaký vlastně Karel IV. byl? Byl jako my nebo byl něčím jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do školy, a co se tam vlastně učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl Karel IV. nějakou? Jaký plán měl s českou zemí? A co vy, stali byste se také králem a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV., do doby, kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval. Pohádka vznikla k 700. výročí narození Karla IV.," zvou pořadatelé akce.

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 579 Kč

Hudební komedie… Zveme vás na reprezentační Ples hasičů, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude hudba – k tanci i poslechu. Bude tanec! Bude bohatá tombola – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba Královny krásy! Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. Bezpečnost zajištěna!

Skálmöld a spol. ve Futuru

Kdy: Neděle od 15

Futurum Music Bar, Zborovská 511/7, Praha 5

Za kolik: Od 590 Kč

Islandští Skálmöld (staré islandské slovo, které znamená ‚věk mečů’ a označuje se jím období islandské občanské války z 13. st.) představují téměř čistou esenci viking metalu. Jejich hudba je hrdá, tvrdá i melodická, dá se békat v taverně při přípitku poháry z rohoviny a možná vám bude v hlavě znít až se jednou budete odebírat do Valhally… Program večera: 18.30 otevření klubu, 19.30-20.05 Atavistia, 20.20-21.10 Seven Spires, 21.30–22.45 Skálmöld.

Den otevřených dveří na Pražském hradě

Kdy: Neděle 9-17 (poslední vstup 16.30)

Kde: Pražský hrad, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Navštivte zdarma prostory Pražského hradu, v nichž se odehrávají nejvýznamnější státní, protokolární a společenské události, či návštěvnický okruh, zahrnující katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.

Kytkový swap

Kdy: Neděle 13-18

Kde: Kavárna Dejvického divadla, Zelená 1084, Praha 6

"Přerůstaj ti doma kytky přes hlavu? A už nevíš co s nima? Nebo bys je naopak chtěl pěstovat a nechceš kupovat, ale radši swapovat? Jestli tě zajímají pokojovky a chceš být domací florista, tak nabíhej v neděli nám do kavárny Dejvického divadla. Kromě kytek bude na místě i keramika od Beskydská duše a obrázky od Žoli. Kafíčka, jídlo, pití a hygge dodá naše kavárna, tešíme se na vás! Řízky rostlinek můžeš měnit kus za kus, koupit si je za symbolickou cenu, nebo jen darovat do swapu a udělat jimi radost někomu dalšímu. Na místě bude zároveň i prodejní koutek s rostlinkami v květináči. Řízky prosím dones zdravé bez škůdců," vzkazují pořadatelé.

Vícedenní akce

Jarní prázdniny v Aquapalace Praha: Dítě za 1 Kč

Kdy: Až do 17. března

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Dítě za 1 Kč, jinak dle platného ceníku

Ať je či není sníh, mráz nebo prší – v Aquapalace Praha na vás čeká nekončící celodenní zábava! Tropické teploty vody i vzduchu, tobogány, mořské vlnobití, a navíc po dobu jarních prázdnin až do 17. března dítě za 1 Kč! Nevíte kam s dětmi během jarních prázdnin? Není dobré počasí nebo musíte dokonce vymyslet náhradní plán? Již si nelámejte hlavu a vezměte své ratolesti do Aquapalace Praha! Ve Vodním světě zažijete jarní prázdniny, na které jen tak nezapomenete! Navíc o víkendech jsou vodní radovánky obohaceny o oblíbené animační programy, a tak se vaši malý i větší potomci určitě nebudou nudit.

Festival otrlého diváka

Kdy: 4. až 10. března

Kde: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

Za kolik: Vstupné na film od 170 Kč

Festival otrlého diváka je tradiční přehlídkou těch nejdivočejších, nejbéčkovatějších a nejvtipnějších hororových snímků. Nečekejte žádnou komerci typu Vřískot, ale kýble krve, slizu a podobných záležitostí… "Program 19. ročníku Festivalu otrlého diváka se promění ve slizovitou mucholapku pro insekty, a to ve všech jejich členitých podobách. Nač čekat na svatého Jiří, kdy vylézají kdejaké hadice a štěnice. Pojďme odšpuntovat jaro hlavním tématem, jímž letos nebude nic menšího než havěť," zvou pořadatelé akce. Kompletní program si prohlédněte zde.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Od 9. března do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Erotický veletrh

Kdy: Pátek 13-21, sobota 11-21 (každý den 21-03 afterparty)

Kde: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

Za kolik: Od 800 Kč

Krásné ženy, sexy muži, nabité show, inspirující přednášky a vystavovatelé z celé Evropy. Tato jedinečná akce bude nejen o erotice, ale i o módních trendech a lifestylu. Veletrh je cílený jak na jedince, tak i na mladé i starší páry, kteří chtějí poznat nejen novinky ze světa erotiky. Na návštěvníky budou čekat desítky stánků, kde si budou moci prohlédnout a vyzkoušet novinky z erotických pomůcek, spodního prádla, estetiky nebo se vyloženě pobavit. Zastavit se můžete u stánků nejrůznějších pornohereček pro fotku a podpis, dát si vafli ve tvaru penisu u Happeniss, zajít se podívat a svézt se na povozu u milovníků pony play, dát si drink a fotku s klukama v kostýmu penisu. Na tomhle veletrhu není nic nemožné! Deep Love si kromě širokého sortimentu erotických pomůcek, připravil navíc i několik soutěží pro návštěvníky o hodnotné ceny.

Art Grand Slam

Kdy: 16. února až 17. března, úterý až neděle 11-18

Kde: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V pražské SmetanaQ Gallery se veřejnosti představí výstavní projekt Art Grand Slam, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací. Pro první ročník zvolil jeho kurátor Petr Vaňous téma Uvnitř pohybu. Projekt také přichází s novými kulturními cenami, které získají tvůrci za umělecko-sportovní počiny v kategoriích film, divadlo a tanec, fotografie, literatura, výtvarné umění a veřejný prostor.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna (po a út zavřeno, st a čt 11-20, so 10-20, ne 10-19)

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!