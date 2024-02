Neděle 25. února

Oslava Mezinárodního dne ledních medvědů

Kdy: Neděle 10-16

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Oslava u ledních medvědů spojená s předáním enrichmentového prvku. Těšte se na komentovaná setkání, herní stanoviště Arktida, edukační a herní stanoviště. A mnohem víc.

Pošli to dál: Swap v Zrno zrnko

Kdy: Neděle od 15.30

Kde: Zrno zrnko, Čestmírova 17a, Praha 4

Za kolik: 100-200 Kč

"Co s věcmi, které už doma překáží? Vyměňte je za něco, co vás bude těšit! Ve spolupráci s pekařstvím Zrno zrnko a za finanční podpory Hlavního města Praha pořádáme swap Pošli to dál, který podporuje myšlenku sdílení věcí, nenakupování, recyklace a upcyklace. Přijďte si vyměnit oblečení, potřeby do domácnosti, doplňky, dekorace, drogerii, sportovní potřeby, nevhodné dárky, knihy a další drobnosti – maximálně ale 15 kousků oblečení, které je stále ve výborném stavu, čisté a vyprané. Odměnou si můžete odnést jiné kousky, které využijete, nebo které vám udělají radost. Věci, které po ukončení akce zbydou, budou využity na dalším swapu.Na swap můžete přijít mezi 14. a 18. hodinou. Vstup 100 Kč, lze uhradit pouze na místě. Pokud si chcete jen pořídit něco nového, vstupné je 200 Kč," vzkazují zájemcům pořadatelé akce.

Dětská opera: Tlustý pradědeček a loupežníci

Kdy: Neděle od 11

Kde: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Za kolik: 150-250 Kč

Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektývové je zpěvohra o dvou dějstvích Jaroslava Křičky podle stejnojmenné pohádky Josefa Čapka. Premiéra se uskutečnila v pražském Národním divadle 29. prosince 1932 v podání jeho činoherního souboru. K Roku české hudby se Dětská opera Praha rozhodla tuto pohádku znovu studovat a premiérové uvést v rámci festivalu Věčná naděje pod názvem Tlustý pradědeček a loupežníci… Představení vhodné pro děti od 5 let.

Tip na jarní prázdniny? Užijte si zábavu v Aquapalace Praha

Vícedenní akce

Jarní prázdniny v Aquapalace Praha: Dítě za 1 Kč

Kdy: Až do 17. března

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Dítě za 1 Kč, jinak dle platného ceníku

Ať je či není sníh, mráz nebo prší – v Aquapalace Praha na vás čeká nekončící celodenní zábava! Tropické teploty vody i vzduchu, tobogány, mořské vlnobití, a navíc po dobu jarních prázdnin až do 17. března dítě za 1 Kč! Nevíte kam s dětmi během jarních prázdnin? Není dobré počasí nebo musíte dokonce vymyslet náhradní plán? Již si nelámejte hlavu a vezměte své ratolesti do Aquapalace Praha! Ve Vodním světě zažijete jarní prázdniny, na které jen tak nezapomenete! Navíc o víkendech jsou vodní radovánky obohaceny o oblíbené animační programy, a tak se vaši malý i větší potomci určitě nebudou nudit.

Filmová filharmonie: Fantasy

Kdy: Sobota 19.30 a neděle od 15 a od 19.30

Kde: Rudolfinum (Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Za kolik: Od 1390 Kč

Nejoblíbenější tematický program filmové hudby je zpět i v roce 2024. Zazní nově vytvořený program, který nadchne každého fanouška fantasy žánru, ale také posluchače velkolepé symfonické hudby. Zkrátka vás čeká nezapomenutelná cesta do říše fantazie. Přesný program zde.

Art Grand Slam

Kdy: 16. února až 17. března, úterý až neděle 11-18

Kde: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V pražské SmetanaQ Gallery se veřejnosti představí výstavní projekt Art Grand Slam, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací. Pro první ročník zvolil jeho kurátor Petr Vaňous téma Uvnitř pohybu. Projekt také přichází s novými kulturními cenami, které získají tvůrci za umělecko-sportovní počiny v kategoriích film, divadlo a tanec, fotografie, literatura, výtvarné umění a veřejný prostor.

Honzíkova cesta: Pátrací hra pro nejmenší

Kdy: Denně do 29. února 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

V rámci výstavy Helena Zmatlíková dětem – 100 let opět zasoutěžit na Chvalském zámku! Pro nejmenší návštěvníky je připravena pátrací hra na motivy knihy Honzíkova cesta, ve které si děti prožijí dobrodružství podobná těm Honzíkovým, na jeho první velké samostatné cestě za dědou a babičkou.

Paříž bude vlastně první pravá olympijská zkušenost, říkají Schweiner a Perušič

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna, čtvrtek a pátek 11-19, víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!