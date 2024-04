Nadcházející víkend slibuje počasí plné příjemných slunečních paprsků a Praha vám na zpříjemnění páteku a soboty nabízí řadu zajímavých akcí. Podívejte se na několik z nich, třeba se vám zrovna trefíme "do noty".

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Sobota 6. dubna

Jazz Dock dětem: Dva rybáři a zlatý poklad

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

"Těšíme se na Vás pravidelně v sobotu od 16 hodin. Pro Vaše děti máme nachystané také speciální menu a po divadle si mohou na pódiu samy vyzkoušet divadelní rekvizity nebo zatančit minidisco," zvou herci ze Spolku Baribal.

1/2 maraton Praha

Kdy: Sobota 10-16

Kde: start Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Pro diváky vstup zdarma

Krásná, zábavná a především pekelně rychlá, taková je trasa každého 1/2Maratonu Praha. Běžci se vydají ve stopách Joyciline Jepkosgei, která právě v Praze zaběhla hned čtyři světové rekordy. Podívejte se v pražských ulicích na světové i české hvězdy, ale i nadšené amatéry.

Nuselské blešky

Kdy: Sobota 10-15

Kde: Vnitroblok Mečislavka, Čestmírova 25, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Rezervujte si první dubnovou sobotu na další setkání všech hledačů pokladů a milovníků haraburdí, starožitností, bazarů a sekáčů v komunitní zahradě Mečislavova. Čeká na vás až sedm desítek prodejců.

Magická esa

Kdy: Sobota od 14

Kde: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

Za kolik: 399 Kč

Velké copperfieldovské iluze v podání mistra světa ze Světového poháru bavičů iluzionisty Pavla Kožíška.Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, která promění postavu dospělého člověka v malé dítě, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky z publika, vystřelení kouzelnice z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Zrcadlový labyrint můžete navštívit před nebo po představení. Více na www.divadlokouzel.cz.

Ennio Morricone

Kdy: Sobota od 18.30

Kde: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

Za kolik: 990–3790 Kč

ENNIO MORRICONE – THE OFFICIAL CONCERT CELEBRATION bude unikátní hudební událost s velkolepou produkcí, jejímž kurátorem je samotný Ennio Morricone. Pražský koncert se bude konat 6. dubna 2024 v O2 areně a dirigentské taktovky se ujme jeho syn Andrea Morricone. Program bude zahrnovat ikonické filmové melodie i dosud nepublikované záběry Maestra a jeho slavných spolupracovníků. Konečně nastal čas oslavit největšího světového filmového skladatele novým koncertním turné ENNIO MORRICONE – THE OFFICIAL CONCERT CELEBRATION. Sám Maestro Ennio Morricone začal již v roce 2019 pracovat na nové koncertní produkci, která ho měla nahradit na světových pódiích. Po více než roce práce a příprav Maestro Morricone jako kurátor dokončil celý velký koncertní program. Podle jeho přání bude zcela nově koncertní show zahrnovat také ikonické scény z nejslavnějších filmů, světelné efekty a na pódiu spolu se symfonickým orchestrem a velkým pěveckým sborem vystoupí sólisté, se kterými Maestro Morricone mnoho let spolupracoval. Dirigentské taktovky se ujme jeho syn, Andrea Morricone.

Neděle 7. dubna

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

Kdy: Neděle od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 649 Kč

Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

Pražská výstava nožů

Kdy: Neděle 10-17

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 200 Kč

Prodejní výstava nožů… tradiční akce pro milovníky chladného umění. Uvidíte zde mnoho českých, ale i zahraničních nožířů kteří zde budou prezentovat své výrobky a nebo si také budete moci zakoupit krásné materiály pro výrobu nožů a šperků.

Pražský fotbal o víkendu: Kdo, kdy, kde a s kým?

Vícedenní akce

Comic-con Prague 2024

Kdy: Pátek až neděle

Kde: O2 Universum, Českomoravská, Praha 9

Za kolik: Od 990 Kč

Legendární událost Comic-Con popáté v Praze! Nejslavnější popkulturní festival se zaměřuje na filmy a seriály, hry, komiksy, knihy a kostýmy, nejčastěji v žánru sci-fi, fantasy a horor. Každý návštěvník si přijde na své!

Knižní výprodej v Knihobotu

Kdy: Pátek až neděle 8-20

Kde: Dukelských Hrdinů 359/21, Praha 7

"Knížka jako nová nebo lehce opotřebená, ale za pár korun? A ne jenom jedna, ale rovnou tisíce takových knih? Máme! Náš sklad se podobá spíš pevnosti, než skákacímu hradu, proto bohužel není nafukovací. A tak občas musíme udělat radikální čistku a knížky, které v něm pobývají příliš dlouho, poslat do světa jinou cestou. Přijďte si z takových knížek vybrat osobně k nám na Stross! O víkendu 5. až 7. dubna se stavte ulovit knižní poklad, který vás bude stát méně než espresso v kavárně. Od pátku do neděle od 8:00 do 20:00 na vás bude čekat přes 3000 knih s krásnou cenou 10 Kč za kus. Knihy budeme průběžně doplňovat, ale znáte to - kdo dřív přijde, ten dřív čte," zvou pořadatalé akce.

For Kids: Veletrh hraček, her a potřeb pro děti

Kdy: Pátek a sobota 10-18, neděle 10-16

Kde: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

Za kolik: Od 200 Kč (vstupenka platí i na souběžně probíhající veletrhy FOR BEAUTY a FOR PETS)

FOR KIDS je největší veletrh hraček, her a potřeb pro děti v České republice. Počet vystavovatelů i návštěvníků v roce 2023 výrazně vzrostl díky sloučení veletrhů FOR KIDS, FOR TOYS a FOR BABIES do jednoho velkého s názvem FOR KIDS. Nový koncept veletrhu přinesl širší zacílení: nastávající rodiče, domácnosti s novorozenci, kojenci, batolata, předškoláci, školáci i dospívající děti. Dubnový FOR KIDS se ale bude v první řadě zaměřovat na budoucí maminky a miminka. Nabídka vystavovatelů bude i tak široká. Na veletrhu najdete široký sortiment edukačních hraček, nové kolekce dětského oblečení, odrážedla, koloběžky, tříkolky, kola, houpačky, široký výběr kočárků, autosedaček, potřeb pro budoucí maminky, naučnou i zábavnou literaturu, nábytek do dětských pokojíčků i zdravé mlsání pro děti. V rámci doprovodného programu si můžete zasoutěžit nebo si vyslechnout zajímavé odborné přednášky.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!