Sobota 1. června

Žižkovské pivobraní

Kdy: 10-21

Kde: Park Parukářka, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

Již jedenáctý ročník této tradiční a vámi tolik oblíbené akce je po roce zase tady! Desítky malých a minipivovarů, hudba , soutěže, program pro děti. Zkrátka dorazte celá rodina, všichni si najdete své. V pátek zahrají Meeting Point, Move Breakers a Soul Ožil, v sobotu Priestly Meadows, Vanua2, Zooblasters a Gentlemen´s Club.

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 579-819 Kč

Divadelní adaptace legendárního filmu… "Zveme vás na reprezentační ples hasičů, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude hudba – k tanci i poslechu. Bude tanec! Bude bohatá tombola – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba královny krásy. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. Bezpečnost zajištěna!" zvou lidé z Fidlovačky.

Víno & prosecco v parku

Kdy: Od 12

Kde: Riegrovy sady, Praha 2 (vstup do areálu letní zahrádky se nachází v těsné blízkosti adresy Na Švihance 1)

Za kolik: 150 Kč v podobě degustační skleničky

Užijte si bílé, červené a šumivé v Parku Riegrovy sady. Své produkty představí tuzemští vinaři i specialisti na italské prosecco. Těšit se můžete na ochutnávky a prezentace široké palety vín a delikates.

Regionální den železnice ve Vršovicích

Kdy: 9.30-17

Kde: Nádraží Vršovice a Depo Vršovice, Praha 10

Za kolik: Jízdenka parním vlakem od 90 Kč

Přijeďte si užít s celou rodinou den plný moderní železniční techniky i nostalgie na kolejích. Nebudou chybět jízdy parních a jiných historických vlaků. Děti se mohou těšit na tvořivé dílničky a spoustu další zábavy za přítomnosti slona Elfíka.

Barefoot fest 2024

Kdy: 10-16

Kde: Před prodejnou naBOSo, Poděbradská 30, Praha 9

Přijďte zažít Mezinárodní den bosé chůze a oslavit Den dětí do naBOSo. Čeká vás praktický odborný program, zábavný program pro děti a chutné občerstvení po celý den.

Kidfest

Kdy: 10-18

Kde: Vypich, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si 1. června užít na Vypich rodinný festival KidFest! Na co se můžete těšit? Hvězdné koncerty s vystoupením dětí z dětských domovů, tvořivé dílničky a workshopy (rozvíjejte talent vašich dětí v řemeslných a rukodělných dílnách), sochání z písku, malování na obličej a keramika – zábava pro malé i velké, vyrobte si originální čelenky, náramky a další ozdoby a mnoho dalších kreativních aktivit! Tombola s hodnotnými cenami… KidFest je ale také o pomoci!

Neděle 2. června

Kvašení: Festival fermentace

Kdy: 11-19

Kde: Cross club, Plynární 23, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Bude to bujet. Blahodárné bakterie, ušlechtilé bacily, miliardy mikroorganismů a desítky stánků vykvasí před Crossem v neděli. Kombucha, kimchi, kysané zelí, kefír, fermentády, nakládaná zelenina a všechno, co kvasí, od okurky až po cider. Přednášky, výstavy, projekce, hudba, osvěta i zábava pro celou rodinu na vás čeká první červnovou neděli od 11 do 19 hodin. Festival Kvašení poskytne prostor také domácím fermentátorům.

První krůčky

Kdy: Od 17

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 390 Kč

Představení Baletní školy Olgy Kyndlové na závěr školního roku ve formě baletního koncertu.

Den dětí v Karlíně

Kdy: 10-17

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

"Děti! Přijďte oslavit svůj den v neděli na Karlínské náměstí.Letos se vydáme za dobrodružstvím do antického Řecka. Snad vám bude Zeus nakloněn a zvládnete všechny nástrahy, které na vás po cestě čekají. Bájné řecké postavy vás provedou přes různé úkoly a dílničky až na samotný Olymp. Vyřádit se můžete na trampolínách, skákacím hradě a dalších atrakcích. Čeká vás malování na obličej a Balonkový mág. Na pódiu budou k shlédnutí pohádky a vystoupení souborů Karlínského Spektra. Samozřejmostí je spousty skvělého jídla a pití pro malé i velké. Těšíme se na vás," lákají pořadatelé malé i velké návštěvníky.

Vícedenní akce

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ: Oči dokořán

Kdy: Do 9. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

111. Primátorky

Kdy: Pátek 15-18, sobota 8.30-19, neděle 9.20-13

Kde: Vltava v centru Prahy

Za kolik: Vstup zdarma

Pražské primátorky jsou veslařský závod, který se jezdí v Praze na Vltavě pod záštitou primátora hlavního města. Jde o nejznámější událost svého druhu v České republice. Veslařské závody můžete sledovat z obou břehů Vltavy. Kvůli zatáčce pod Vyšehradem ale jen některá místa poskytují pohled na celou dvoukilometrovou trať.

Legendy na Výstavišti

Kdy: Sobota 9-20, neděle 9-17

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: Od 100 Kč, dospělí 650 Kč na oba dny

Slavnost Legendy přináší přes 1 000 exponátů. Automobily a motocykly, které jen tak nepotkáte. Přes 750 soukromých majitelů přiváží své lásky. Celý den budete mít plný objevování, obdivování, inspirace a zábavy. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel. Budete se potkávat se zajímavými lidmi, poslechnete si skvělou hudbu, najíte se u spousty stánků. Přijďte dopoledne, nespěchejte a užijte si den až do večera. Budete mít krásný zážitek na celý rok!

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!