Sluníčko se bude o víkendu pravděpodobně trochu schovávat, ale vy rozhodně nemusíte. Podívejte se do našeho tradičního přehledu zajímavých víkendových akcí, které se na území Prahy v sobotu a neděli konají.

Sobota 4. května

Zahájení muzejní sezony 2024

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Letecké muzeum Kbely, Mladoboleslavská, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

56. návštěvnická sezóna Leteckého muzea Kbely začne 4. května slavnostním zahájením. Muzeum bude otevřeno v letní sezóně, květen až září, a to každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. V říjnu bude otevřeno o víkendech. Poslední návštěvník je do muzea vpuštěn v 17.30 hodin.

Den otevřených dveří Depa Kačerov

Kdy: Sobota 10-16

Kde: Depo Kačerov, Sliačská, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Na návštěvníky čeká možnost prohlédnout si zázemí včetně vozů metra a pracovních vozů, hasičské ukázky HZS DPP, představení Střední průmyslové školy dopravní, prodej reklamních předmětů ve stánku Infocentra, prodej charitativních předmětů ClockArt, možnost popovídat si o zaměstnání v náborovém stánku a další. Kromě toho pro vás chystáme také doprovodný program v podobě sportovních či zábavních stanovišť včetně fotokoutku. Stánky s občerstvením samozřejmostí.

Fidlovačka: Rain Man

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 499 Kč

Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

100 za 100 aneb slavíme 100 let

Kdy: Sobota 12-20

Kde: Řeznictví Hudera a syn, Nad Hradním vodojemem 17/25, Praha 6

"Přijďte s námi oslavit 100. let rodinné řeznické tradice va StřešovicíchBudete se moci podívat na historické dokumenty firmy a naší rodiny.Popovídat si s námi o výrobě uzenin dříve a nyní. Nahlédnout do zákulisí výroby uzenin.Pochutnat si budete moci na našich specialitách vyrobených podle tradičních receptů našich předků a vše zapít pivem z Břevnovského kláštera," zvou lidé z proslulého řeznictví k návštěvě.

Street food na náplavce

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Indonésie a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.

Májové slavnosti v Aquapalace Praha pro celou rodinu

Neděle 5. května

Fidlovačka: Branický zázrak

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 325-1200 Kč

Muzikál… Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci.

Žižkovský blešák na střeše

Kdy: Neděle od 13

Kde: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

"Vítáme všechny prodejce blešákového sortimentu - oblečení, umění, hračky, dekorace, sportovní vybavení, hudební nosiče a podobně. K blešáku bude hrát country a k zakousnutí bude sexy Hanbáč od Hot God," zvou pořadatelé akce.

Pražský maraton

Kdy: Neděle, start od 9

Kde: Start a cíl Staroměstské náměstí, Praha 1, více informací a trasa zde

Za kolik: Vstupné zdarma

"Konečně se již po 29. opět stane Prague International Marathon neodmyslitelnou součástí světových běžeckých událostí. Výborně zorganizovaná událost, nádherná trať, skvělé výkony. Proto, abychom vytvořili výjimečnou běžeckou událost, děláme všechno. Protože věříme, že všichni běžci odhodlaní zdolat maraton, si zaslouží nechat se hýčkat," říkají lidé z organizačního týmu.

Vícedenní akce

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!