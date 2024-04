Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestříte tento víkend? Konečně o něco příjemnější počasí láká k procházkám, tradičně si v Praze můžete vybírat z nekonečné řady zajímavých akcí. Podívejte se níže na pár našich tipů.

Sobota 27. dubna

Jazz Dock dětem: Prasečí slečinky, aneb prasečinky

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Je lepší být prasečí princeznou, nebo jitrnicí? A že pýcha předchází pád, to na vlastní kůži poznají naše dvě rozmazlené slečinky. Ale jak to už v pohádkách bývá, dobro nakonec zvítězí nad zlem. K čaroději přidáme ještě babku, dědka a švarného kance a můžeme servírovat svěží kančí komedii pro celou rodinu. V této úsměvné komedii nechybí veselé písničky, velké barevné výrazné loutky a recesistické kousky typické pro Divadýlko z pytlíčku.

Festival klášterních pivovarů

Kdy: Sobota 11-22

Kde: Břevnovský klášter, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Jak a kde završit dvouměsíční poutní cestu Volby sládků po stopách klášterního pivovarnictví? Přece pivním festivalem na místě, ke kterému se váže první písemná zmínka o vaření piva na českém území. Přijďte ochutnat všechny varianty pivního speciálu Poutní, které vznikly ve spolupráci Plzeňského Prazdroje a pěti českých klášterních pivovarů.

Street food fest Amerika

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Cesta Amerikou povede od šťavnatých burgerů, hot dogu či corndogu, trhaného vepřového, přes mac´n´cheese, mexické tacos, empanadas, argentinské steaky až po pikantní kuřecí křídla. Jako sladkou tečku na závěr si můžete dát dozlatova usmažené churros, bubble waffle nebo rolovanou zmrzlinu.

Automobilové klenoty

Kdy: Sobota 10-17

Kde: Golf Hostivař, Praha 10

Za kolik: Od 160 Kč

Přehlídka a soutěž elegance vzácných automobilů minulého století, která se koná na pečlivě střižených trávnících golfového hřiště. Tématem ročníku 2024 je oslava dvou významných výročí historie našeho automobilismu – 100 let automobilů Zbrojovka a 90 let automobilů JAWA.

Pražský Majáles 2024

Kdy: Sobota

Kde: Letiště Letňany, Praha 9

Za kolik:

"Osmnáctý ročník fenomenálního festivalu - vyvrcholení celoroční cesty za co nejpestřejší, nejnápaditější a nejsympatičtější akcí v roce. Ať už jsi studentem aktivním nebo bývalým, majálesové akce tě vrátí do studentských let bez ohledu na věk a vyznání," zvou pořadatelé akce. Více zde.

Smrtijedský ples

Kdy: Sobota 18-04

Kde: Sokolovna Praha Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 6

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

"Vážení příznivci a následovníci Pána Zla, s potěšením Vás zveme na Ples temnot! Tato událost slibuje jedinečný zážitek plný kouzelnické elegance a nečekaných překvapení! S radostí očekáváme, že se k nám připojíte a podělíte se o tuto noc, během které budeme oslavovat temnotu a vystoupíme ze stínu s elegancí a sílou, kterou nám černá magie poskytuje. Výběr Vašeho oděvu je klíčem k vyjádření Vaší vlastní kouzelnické identity. I když je černá naší tradiční barvou, Vaše kreativita a jedinečnost jsou vítány," vzkazují pořadatelé akce.

Neděle 28. dubna

Karlínský street food festival

Kdy: Neděle 11-19

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Těšit se můžete na více než 50 stánků s nabídkou té nejlepší moderní gastronomie. Ke skvělému jídlu a pití patří i parádní živá muzika a DJská vystoupení. Nebude chybět ani zábava pro děti, oblíbené malování na obličej a kreativní dílny. Na ty odvážnější čeká tetovací salon a trocha té adrenalinové zábavy. Tak doražte s celou rodinou a přáteli. Bude to parádní neděle, na to si můžete vsadit

Jabloňová pohádka

Kdy: Neděle 11-12

Kde: Divadelní loď Tajemství, Rašínovo nábřeží, Praha 2

Za kolik: 150 Kč

Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí – dokáže statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? Loutkový příběh na motivy pohádky Jabloňová panna od K. J. Erbena.

Vícedenní akce

Prague Bike fest

Kdy: Sobota 10-19 a neděle 10-18

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 150-580 Kč

Během dvou dnů si návštěvníci užijí pořádnou porci adrenalinových show, exhibice, workshopy, organizované vyjížďky se známými sportovci, testování kol, ale i afterparty a gastronomická potěšení. Chybět nebude prezentace renomovaných i nových značek, které představí to nejlepší ze světa cyklistiky. Na své si přijdou ale i děti.

Čarodějnice v Aquapalace Praha

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle platného ceníku

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!