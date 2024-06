Sobota 8. června

Pražský festival kyseláčů vol. 3

Kdy: Sobota do 22

Kde: Permanent Pragovka, Kolbenova 923/34 A, Praha 9

"Letošní rok pádí kupředu jako zběsilý. Takže můžeme ohlásit slavnostním tónem, je tady ten čas, ten okamžik! Vyhlašujeme už potřetí tradiční festival kyseláčů, setkání nad pivy, které oslní explozemi barev a chutí. Uvidíme se v Permanentu Pragovka. Kyseláče jsou zábavné, osvěžující a přináší úsměv na tváři! Připravte se na vyladěný výběr stylů Sour Ale, Berliner Weisse, Gose, Pastry Sour, Lambik a dalších. Pozor, budou i zajímavé zahraniční kousky, nikdy v Čechách neviděné," lákají pořadatelé akce.

Kouzlo tanečních krůčků

Kdy: Sobota od 11.30

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 320 Kč

Závěrečné taneční představení „Kouzlo tanečních krůčků“ je vyvrcholením celoroční práce dětí a pedagogů Baletního a pohybového studia Baleterie. Uvidíte unikátní koncept, kdy se na jednom jevišti představí děti z kurzů Baletu a Moderního tance z baletního a pohybového studia a děti z kurzů Tanečních hrátek, které probíhají ve vybraných mateřských školkách. Současně se vám tanečně představí krasobruslařky z Mladé Boleslavi.

Festival minipivovarů na Pražském hradě

Kdy: Sobota 12-20

Kde: Pražský hrad (Střelecká cesta), Praha 1

Za kolik: 650 Kč, předprodej zde

Festival minipivovarů na Pražském hradě se koná každoročně v Královské zahradě Pražského hradu, konkrétně na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem a nebude tomu letos jinak! Festivalu se zúčastní celá řada velmi zajímavých minipivovarů z České republiky a budeme mít zastoupeny i pivovary ze zahraničí. Čeká na vás přes 40 pivovarů!

Festival ambasád

Kdy: Sobota 8-20

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Sedmý ročník největšího mezinárodního street food festivalu, kde prezentace jednotlivých zemí zajišťují především jejich ambasády, honorární konzuláty, či hospodářské komory. Velvyslanci se akce osobně účastní. Jedná se, co do počtu zúčastněných zemí, o zcela výjimečnou akci v rámci republiky. Na stáncích jednotlivých zemí budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů, v ojedinělých případech se na přípravě podílí i sami velvyslanci a velvyslankyně či jejich rodiny. Veškerá nabídka je přizpůsobená myšlence Farmářských trhů přinést kvalitní suroviny pro kvalitní gastronomii. V rámci bohatého kulturního programu se představí také soubory ze zapojených zemí.

Den s Déčkem v Národním muzeu

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

Za kolik: Vstup v rámci hry zdarma pro děti i doprovod

Přijďte v sobotu do Muzejního komplexu Národního muzea prožít den plný zábavy za doprovodu pohádkových postav České televize. Vyzvedněte si u vchodu do Nové budovy Muzejní pas, který je pro Vás a Vaše děti v rámci účasti na muzejní hře volnou vstupenkou do Muzejního komplexu. Společně se zúčastněte dobrodružné hry, která Vás provede Dětským muzeem v Nové budově a expozicemi v Historické budově. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, návštěvu Dětského muzea a objevování zajímavostí v expozicích Okna do pravěku, Zázraky evoluce a Dějiny. Přijďte si společně s dětmi pohrát, tvořit, bádat a dozvědět se něco nového. Pomozte dětem splnit všechny úkoly a získat odměnu z dílny České televize.

Barvám neutečeš

Kdy: Sobota 8-16

Kde: Park U Čeňku, Arnošta Valenty 670/31, Praha 9

Za kolik: Ceník startovného a další informace zde

Chcete si užít den s přáteli, rodinou nebo jen sami pro sebe? Vyražte na trasu dlouhou 5 kilometrů (pro děti kratší) během či chůzí a nechte se při tom v pěti barevných zónách zasypat barvami. Ani po běhu se nebudete nudit! Čeká na vás bohatý doprovodný program.

Indiana Jones maraton

Kdy: Sobota 15.15-23.00

Kde: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

Za kolik: 420 Kč celý maraton, jednotlivé filmy po 170 Kč

Vypravte se spolu s nejproslulejším filmovým archeologem na trojdílné dobrodružství, ve kterém na vás čeká plno starověkých záhad, bojů s nacisty, ale i chodby plné hmyzu či chlazené opičí mozečky. První tři filmové výpravy legendárního Indiana Jonese v jednom dni, v Aeru. Program: 15.16 Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy, 18.00 Indiana Jones a Chrám zkázy, 20.40 Indiana Jones a Poslední křížová výprava.

Neděle 9. června

Bětuška a kouzelný hrad

Kdy: Neděle 10.30-11.30

Kde: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1, Praha 7

Za kolik: 80 Kč

Milá Bětuška putuje světem. Jednoho večera ulehne na louce a usne. Ve snu se jí zjeví zakletý rytíř Cyprián z hradu na nedalekém kopci a poprosí ji o pomoc. Když ho nikdo nevysvobodí do nejbližšího úplňku, bude zakletý už navždy. Bětuška neváhá a hned ráno se vydá do hradu. Hrad patří zlé královně, která si chce rytíře Cypriána vzít za muže. Jenže to nezná Bětku. Bětuška se statečně pustí do plnění tří úkolů… Nikdy by se jí to však nepodařilo bez pomoci krásného mluvícího páva z hradního nádvoří a dětí v publiku. Co myslíte, stihnou to, než přijde úplněk? Hraje: Liduščino divadlo.

Koncert skupiny Lollipopz a setkání s kapelou

Kdy: Neděle 13-15.30

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Koncert zdarma v rámci vstupného do Aquapalace, vstup na setkání s kapelou 190 Kč

Přijďte si užít koncert skupiny Lollipopz a následně meet & greet ve studiu Lollymánie. Meet and Greet je jedinečná možnost potkat se s Lollipopz přímo v natáčecím studiu Lollymánie. Můžete si s nimi po koncertu v popovídat, vyfotit či si nechat podepsat podpisové kartičky s fotkou a nechat si napsat věnování. Přijďte si to užít - a s tím i koupání a dovádění na tobogánech.

Rodinný den Prahy 7

Kdy: Neděle 13-19

Kde: Výstaviště (spodní část), Praha 7

Za kolik: Vstupné zdarma

Už poosmé pořádá Praha 7 společně s Výstavištěm pohodovou odpolední akci Rodinný den Prahy 7. Vezměte děti, babičky i dědečky a přijďte si užít zábavu, kulturu i dobré jídlo a pití. Pro děti jsou připravené soutěže s odměnami a spoustu volnočasových aktivit. Na akci se představí (především) lokální živnostníci, zájmové spolky a firmy, jejichž služby dost možná využíváte a jejichž produkty nakupujete. Určitě si tu ale najdete i nové zajímavé podnikatele s nabídkou, která vám padne do noty.

Svatojánský bál princezen, princů a rytířů

Kdy: Neděle 15-17

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 170 Kč, rodinné vstupné 400 Kč

Svatojánský bál na nádvoří Chvalského zámku. "Na vědomost se dává, že 9. června v 15 hodin se otevře brána zámku všem princeznám, princům i rytířům! Přijměte naše pozvání a zúčastněte se pohádkového bálu, na kterém se královsky baví celá dvorní družina! Čeká nás filmová hudba z nejkrásnějších pohádek, tanec a především soutěže pro děti! Letos nově také historické předtančení. V ceně vstupenky je volná prohlídka aktuálních zámeckých výstav," vzkazují lidé ze zámku.

Vícedenní akce

Radotín Sportfest

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Radotín, Praha 16

"Jsem začínající festival sportu a chci se stát tradiční záležitostí. Rok od roku porostu a bude o mně více slyšet. Účastníkům chci ukázat co všechno a kde přesně se v Radotíně odehrává. Sportovní oddíly, disciplíny, závody, stadiony. Chci ukázat to nejlepší v daném místě a dát možnost vyzkoušet si to na vlastní kůži," vzkazují pořadatelé jménem této akce. Podrobný program, mapa jednotlivých sportovišť a další informace zde.

Víkend otevřených zahrad

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Zahrady po celé České republice, přehled zde

Za kolik: Dle jednotlivých zahrad

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Cílem události bylo poskytnout veřejnosti příležitost alespoň jednou v roce navštívit jinak uzavřené zahrady a dvorky Londýna. Nápad se shledal s nadšením, po několika ročnících uspořádaných v Británii, se pomalu začal šířit i do dalších měst a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně - ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky.

Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ: Oči dokořán

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!