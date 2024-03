Hlásí se nám první březnový víkend. Jak si ho zpestříte? Pokud ještě nemáte žádný nápad, podívejte se níže na tipy na zajímavé akce!

Pátek 1. března

ExPost na Sedmičce

Kdy: Pátek od 19.30

Kde: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 6, Blok 7, Praha 6

Za kolik: 200 Kč

"Zveme vás na náš koncert do klubu 007 na Strahově. Mimo rockovou klasiku zahrajeme i naše skladby z nového CD Nebe peklo ráj," zvou členové kapely.

Kino Kasárna Karlín: Případ Goldman

Kdy: Pátek od 19.30

Kde: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8

Za kolik: 120 Kč

Francouzský film, české titulky… Paříž, listopad 1975. Odvolací slyšení krajně levicového židovského aktivisty Pierra Goldmana má začít. Goldman, odsouzený k doživotnímu vězení za čtyři ozbrojené loupeže, z nichž jedna měla za následek smrt dvou žen, odmítá obvinění z vraždy. Masivně sledovaný soudní proces vytvoří z Goldmana romantickou postavu a hrdinu intelektuální levice, i když vztah s jeho mladým právníkem Georgesem Kiejmanem skřípe. Věčný provokatér hlásající své ideály, nepolapitelný a rtuťovitý Goldman uvrhne svůj vlastní proces do chaosu a riskuje rozsudek smrti. Případ Goldman vykresluje psychopatologický portrét militantního revolucionáře, ale také společnosti zmítané vzorci rasismu a nespravedlnosti, které jsou vysoce nakažlivé i dnes.

Motörhead revival & spol. ve Vagonu

Kdy: Pátek od 21

Kde: Klub Vagon, Národní 25, Praha 1

Za kolik: 200 Kč

Nejstarší český revival Motörhead v letošním roce oslaví 25 let a připravil si proto pro vás speciální koncert a pozval speciálního hosta, punkovou kapelu !V.V.Ú.

Sobota 2. března

Jazz Dock dětem: Příběhy malé Buddhy

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Holčička malá Buddha se vydává na svou cestu za dobrodružstvím, při kterém potkává lidské i zvířecí bytosti, a každý z nich potřebuje pomoci. Bohatému člověku ukáže, jaké to je být chudý, a jak je důležité si vzájemně pomáhat. Svou novou spolužačku ve škole naučí, jak je důležité být soucitná k ostatním, a závistivý buvol si uvědomí, že je mnohem lepší brát život s humorem.

Fidlovačka: Testosteron

Kdy: Sobota od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 449 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Žofín čeká velké protipovodňové cvičení

Kdy: Sobota 7-18

Kde: Slovanský ostrov, Praha 1

Na Slovanském ostrově u paláce Žofín se bude tuto sobotu 2. března konat velké protipovodňové cvičení. Povodňovou ochranu budou instalovat jednotky hasičů Prahy 1 mezi 8 a 14 hodinou. Úspěšnost cvičení zhodnotí starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská a zástupci hasičů Prahy 1, do jejichž zodpovědnosti protipovodňová ochrana centrální Prahy spadá. Cílem taktického cvičení je kompletní aktivace systému protipovodňových opatření k ochraně paláce Žofín proti velké vodě a ověření jejich úplnosti a funkčnosti po opravách a úpravách, které proběhly v roce 2023. Membránový systém zábran proti povodním je ojedinělý. Investorem ochrany paláce Žofín je Městská část Praha 1. Ochrana paláce Žofín byla dokončena v roce 2005. Od dokončení byla mobilní část mnohokrát zkušebně instalována. Při povodni v roce 2013 byla naostro aktivována při ochraně Prahy při reálně hrozící povodni.

Předpoklad časový harmonogram cvičení:

07:00 - vyhlášení poplachu 07:25 - příjezd hasičů na místo 8:00 - 11:00 výstavba mobilních zábran 11:00 - 12:00 dokončení výstavby protipovodňových zábran, odpojení ostrova od elektrické sítě, ověření funkčnosti prvků aktivní ochrany 12:00 - 12:30 briefing s médii a informování veřejnosti o výsledku cvičení 13:00 - 18:00 demontáž mobilních zábran, ukončení cvičení

Polívkování

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty.

Start 15. sezóny Trhů na Kulaťáku

Kdy: Sobota 8-14

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Trhy na Kulaťáku patří k největším farmářským trhům v České republice. Na Vítězném náměstí fungují již od roku 2010 a staly se vyhlášenými i za hranicemi MČ Praha 6. Snahou pořadatelů je dát příležitost v první řadě českým prvovýrobcům a prvopěstitelům z celé republiky a vytvořit pro návštěvníky příjemné prostředí se širokým sortimentem reflektujícím sezónní produkty i zahraniční delikatesy. Na trzích na Kulaťáku je možné nakoupit v podstatě vše potřebné na celý týden, ochutnávat z pestré nabídky, dát si dobré jídlo, či pití a popovídat se sousedy, s farmáři či známými a kamarády.

Neděle 3. března

Pohádka: Cirkus prdítko

Kdy: Neděle 10-16

Kde: Staré purkrabství, Vyšehrad, Praha 2

Za kolik: 130 Kč

Kdo se bojí, nesmí do cirkusu. Protože v cirkusu, se říká jenom čistá pravda: Malí, velcí, ale i ti vyhynulí, všichni prděli. A kdo neprděl, prasknul. Nevhodné představení, ideální pro poklidné rodinné odpoledne. PSHOW, která jde za hranice viditelného a představitelného. Hraje: Ústav úžasu. Pro děti od 5 let.

Fidlovačka: Branický zázrak

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 325-1200 Kč

Muzikál… Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci.

Hra kouzel a magie

Kdy: Neděle od 11

Kde: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

Za kolik: 199 Kč

Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Zrcadlový labyrint můžete navštívit před nebo po představení. Více na www.divadlokouzel.cz.

Tip na jarní prázdniny? Užijte si zábavu v Aquapalace Praha

Vícedenní akce

Jarní prázdniny v Aquapalace Praha: Dítě za 1 Kč

Kdy: Až do 17. března

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Dítě za 1 Kč, jinak dle platného ceníku

Ať je či není sníh, mráz nebo prší – v Aquapalace Praha na vás čeká nekončící celodenní zábava! Tropické teploty vody i vzduchu, tobogány, mořské vlnobití, a navíc po dobu jarních prázdnin až do 17. března dítě za 1 Kč! Nevíte kam s dětmi během jarních prázdnin? Není dobré počasí nebo musíte dokonce vymyslet náhradní plán? Již si nelámejte hlavu a vezměte své ratolesti do Aquapalace Praha! Ve Vodním světě zažijete jarní prázdniny, na které jen tak nezapomenete! Navíc o víkendech jsou vodní radovánky obohaceny o oblíbené animační programy, a tak se vaši malý i větší potomci určitě nebudou nudit.

POPAD 2024: Pražská oblastní přehlídka amatérských divadel

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Kulturně komunitní centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha 5

Program, pátek 1. března

20:30 Pražské pověsti / D. F. Jenšík / DS UCHO

Sobota 2. března

10:00 Blbec k večeři / F. Veber / DS Pípa platí

14:00 Slečna Flintová / D. Churchill, P. Yeldham / DS KOKR

18:50 Copak nemluvím česky?! Aneb Cizincem proti své vůli / Violetta Šikina / Divadlo Smysl

21:45 Křídový kříž / Bertolt Brecht / Šmudiso

Neděle 3. března

10:00 Parma na plechu, aneb Zkrocení té ženy / F. Roger-Lacan / Divadlo Maškara

13:30 Sklizeň / M. J. Švejda, K. Rudčenková/ Antonín Puchmajer D.S.

16:00Vyhlášení výsledků

Art Grand Slam

Kdy: 16. února až 17. března, úterý až neděle 11-18

Kde: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V pražské SmetanaQ Gallery se veřejnosti představí výstavní projekt Art Grand Slam, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací. Pro první ročník zvolil jeho kurátor Petr Vaňous téma Uvnitř pohybu. Projekt také přichází s novými kulturními cenami, které získají tvůrci za umělecko-sportovní počiny v kategoriích film, divadlo a tanec, fotografie, literatura, výtvarné umění a veřejný prostor.

Paříž bude vlastně první pravá olympijská zkušenost, říkají Schweiner a Perušič

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna, čtvrtek a pátek 11-19, víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!