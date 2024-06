Sobota 22. června

Veganské hody na Pankráci

Kdy: Sobota 11-19

Kde: Café Na půl cesty, Centrální park Pankrác, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

V Centrálním parku na Pankráci si pochutnáte na veganských specialitách, ale také se můžete těšit na zajímavé přednášky a bohatý doprovodný program (jóga, piknik, knižní swap a spousta dalšího).

Letní festival světových kultur

Kdy: Sobota 10-22

Kde: Náprstkovo muzeum (nádvoří), Betlémské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte zažít atmosféru různých karnevalů z celého světa. Akce nabídne různé interaktivní aktivity, včetně výroby karnevalových masek, tanečních lekcí a jídla a nápojů z celého světa. Návštěvníci budou mít příležitost se dozvědět více o kulturním významu různých karnevalových tradic ze všech koutů světa, včetně Brazílie, Kolumbie, Mexika, Trinidadu, Tobaga a Benátek.

Street food na náplavce

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Indonésie a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 480 Kč

Miluj svého kritika, nebo ho prostě zabij. Původní komedie z divadelního prostředí… Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Pražské služby dětem

Kdy: 11-16

Kde: Park Ladronka, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Druhá největší městská společnost po roce znovu zaplní Ladronku. Zábavný a vzdělávací rodinný den nazvaný Pražské služby dětem se v tomto sportovně-rekreačním areálu a parku uskuteční už podvanácté, tentokrát v sobotu 22. června od 11 do 16 hodin a nabídne jako vždy bohatý a pestrý program. Celým dnem provede moderátorské duo Magda Reifová a Petr Vacek. Vystoupí Michal Nesvadba nebo například Jan Bendig. Chybět nebude prezentace nejmodernější svozové a úklidové techniky Pražských služeb ani řada edukativních aktivit pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Dětský den pořádají Pražské služby už roky ve velkém stylu. Kladou přitom vždy důraz na osvětu a prezentaci. „Děti i dospělí si pokaždé se zájmem prohlíží vystavenou techniku a stroje, popelářská nebo čisticí auta. My jim k tomu na místě rádi ukážeme a řekneme více,“ přibližuje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický a dodává: „Zároveň se snažíme veřejnost vzdělávat v našem informačním a edukativním stánku. Tady se mohou zábavnou formou dozvědět něco o novinkách na poli ekologie, třídění a předcházení vzniku odpadu, úklidu, energetickém využití obsahu černých popelnic, sběrných dvorech, recyklaci a tak dále.“

Sobotní akce v parku Ladronka se tedy i letos ponese v duchu rodinné zábavy a vzdělávání. Moderování se ujme oblíbené duo Magda Reifová a Petr Vacek. Krátce po 11. hodině zazpívají Čiperkové, kteří naučí malé diváky různé říkanky i tance a pobaví nejen je, ale i rodiče a prarodiče. Ve 13:30 dorazí Michal Nesvadba, hrdina hned několika generací, odkojených pořadem Kouzelná školka České televize, s pásmem plným her, zábavy a ponaučení. O hodinu později vystoupí zpěvák Jan Bendig a samotný závěr programu bude patřit vzdělávací loutkové pohádce o třídění odpadu v podání Divadla Úsměv.

Dále jsou připravené soutěže pro malé i velké, ukázky nejmodernější techniky, kterou Pražské služby využívají ke svozu odpadu nebo úklidu a údržbě komunikací, výtvarná dílna a mnoho dalšího. Na své si tak přijdou opravdu všichni. Kromě malování na obličej, modelování balónků, trampolín a skákacích hradů nebo například bublináře a jeho workshopu nebude chybět ani fotokoutek, bubenická show, slackline show s workshopem, exhibice na U-rampě, freestyle Petra Manďáka, motoaerál nebo stánky s občerstvením. V průběhu dne navíc vylosují Pražské služby tři vítěze atraktivních cen.

„Kvůli omezenému parkování v okolí doporučujeme dva ekologické způsoby dopravy – buď mohou lidé dorazit na akci pěšky, nebo využít MHD. Ideálně autobusem nebo tramvají do zastávky Vypich. K nepřEKOnatelné zábavě to pak bude opravdu jen pár kroků,“ uzavírá tiskový mluvčí společnosti. Předpokládaný konec je v 16:00 hodin. Změna programu vyhrazena.

125 let fotbalového klubu ČAFC Praha

Kdy: 11-22

Kde: K Vodě 2, Praha 10

"Fotbalový klub ČAFC Praha zve všechny současné i bývalé hráče, trenéry, funkcionáře i jejich rodinné příslušníky, fanoušky a přátele klubu na oslavy 125 let od založení ČAFC Královské Vinohrady," zvou pořadatelé akce. V průběhu oslav se o přestávkách dále můžete těšit na soutěže o ceny. Hlad a žízeň zaženete v kantýně nebo venku u grilu.

Program oslav

10:00 – utkání přípravek ČAFC Praha

11:00 – utkání mladších žáků ČAFC Praha

12:00 – utkání starších žáků ČAFC Praha

13:00 – utkání bývalých hráčů a staré gardy ČAFC Praha

15:00 – velkoplošná projekce utkání ME Gruzie vs. Česko

17:00 – utkání ČAFC Praha vs. výběr Bohemians Praha 1905

19:00 – tombola, živá hudba

close info Zdroj: archiv pořadatele akce zoom_in Fotbalový klub ČAFC Praha slaví 125. výročí založení.

Neděle 23. června

Karlínský street food festival

Kdy: 10-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Těšit se můžete na více než 50 stánků s nabídkou té nejlepší moderní gastronomie. Ke skvělému jídlu a pití samozřejmě patří i živá muzika a DJská vystoupení. Nebude chybět ani zábava pro děti, oblíbené malování na obličej a kreativní dílny. Na ty odvážnější čeká tetovací salon a trocha té adrenalinové zábavy.

České derby

Kdy: 12-19

Kde: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

Za kolik: Od 100 Kč, dospělí 300 Kč

Finále Českého streetballového poháru 2024

Kdy: 12-18

Kde: Centrum Černý Most, Carpisa, Chlumecká 6, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

V neděli na střeše parkoviště Centra Černý Most vyvcholí velkým finále letošní ročník Českého streetballového poháru. Proti sobě se v hlavním městě střetnou týmy z kvalifikačních kol v Děčíně, Novém Bydžově, Žďáru nad Sázavou a Praze.

Vezmi kytku do kina: Květinový swap vol. 3

Kdy: 13-21.45

Kde: Kino Aero, Biskupcova 87, Praha 3

Za kolik: Vstup na swap zdarma, na film 280 Kč

"Jste připraveni proměnit náš kinosál v džungli? Začátek léta v Aeru bude znovu na jeden den patřit pokojovkám. Vyber z poličky svého oblíbence nebo splň přání tomu poslednímu kaktusu, co ti zbyl, a vyraž do kina. V jednu hodinu začneme tradičním swapem rostlin na dvorku, který i letos podpoří svým stánkem Farmářky z paneláku. Může se tak stát, že si z Aera odnesete víc květináčů, než byste čekali. Společně s Pokojovky.co mezitím upravíme kinosál tak, abyste si s vašimi zelenými přáteli mohli co nejlépe vychutnat dvě podvečerní kytka-friendly projekce," zvou pořadatelé akce. Program dne: 13.00 začátek swapu na dvorku kina, 17.00 Jumanji, 19.45 Ponpoko.

Vícedenní akce

Prague Ice Cream festival

Kdy: Sobota 10-22 a neděle 10-18

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: Od 145 Kč

Máte rádi zmrzlinu? Kdo by neměl, že? Na Výstavišti se na vás těší desítky zmrzlinářů a další sladké i slané dobroty, dětská i sportovní zóna, koncerty a další zábava pro celou rodinu na celý víkend.

Banya Fest 2024

Kdy: 21. až 23. června

Kde: Aquapalace Praha, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle běžného ceníku centra

close info Zdroj: AP zoom_in V Aquapalace Praha se tento víkend koná BanyaFest 2024 – festival přírodního saunování. Česká banya asociace a Aquapalace Praha vás zvou na unikátní festival přírodního saunování a soutěž metličkových procedur Banya Fest 2024, který se bude konat v největším saunovém světě v Česku. Kromě soutěže o titul Banya Master vás čeká bohatý doprovodný program plný odpočinku a relaxace. Po celou dobu festivalu si můžete dopřát bylinné a banya ceremoniály, luční masáže, metličkové procedury, objevit netradiční sauny a horké kádě, zúčastnit se přednášek a workshopů či meditací s mistry. Na místě můžete podstoupit aromaterapii nebo chladovou terapii a pochutnat si na jedinečné herbal i vegan gastronomii.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!