Sobota 25. května

Středověké slavnosti na Hradčanech

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Park Maxe van der Stoela, Praha 6

Máte rádi středověkou zábavu a atmosféru? Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost, dobové tržiště a spousta dalšího!

Vinařské slavnosti

Kdy: Sobota 12-21

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma, degustační sklenička 100 Kč

"Patron vinařů Sv. Urban, má svátek, tak jej pojďme náležitě oslavit a připijme si na zdraví. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," zvou návštěvníky pořadatelé akce.

Jedu v medu

Kdy: Sobota 10-17

Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

Za kolik: Od 100 Kč, dospělí 200 Kč

Chcete se dozvědět něco zajímavého o včelách a vyzkoušet si, co všechno musí včelař umět a znát? Bohatý program věnovaný včelám a divokým opylovačům vám nabídne ukázky živých včel a práce včelařů, výtvarné dílny, promítání, besedy s odborníky i medové kurzy vaření. Chybět nebude ani tradiční medový trh s včelařskými produkty. "Nabízíme šestnáct workshopů a dílniček pro děti i dospělé. Věnujte prosím pozornost doplňujícím informacím, u každého workshopu uvádíme pro koho je vhodný, předpokládanou délku, zahájení a případně poplatek, který se platí na místě a v hotovosti. Některé workshopy začínají v konkrétní časy, jiné budou naopak probíhat do vyčerpání zásob. Na vybrané workshopy je nutné se rezervovat předem," zvou pořadatelé akce. Více zde.

Dětský den na Pražském hradě

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Pražský hrad (Královská zahrada a Jelení příkop), Praha 1

Za kolik: Vstupné zdarma

Dětský den na Pražském hradě, který se bude konat 25.května pod záštitou manželky prezidenta Evy Pavlové, nabídne pro všechny malé i velké dobrodruhy spoustu zábavných a poučných aktivit. V Královské zahradě můžete objevit kouzlo tradičních lidových řemesel, prozkoumat méně známá hradní zákoutí, vrátit se do dob bujarých šermířů, veselých kejklířů a statečných legionářů nebo navštívit divadelní představení.

Žižkovské mezidvorky

Kdy: Sobota od 13

Kde: Milíčova 67/13, Praha 3



Třináctý ročník multižánrového sousedského festivalu je tady! Těšit se opět můžete na staronové, ale i zbrusu nové účastníky, nové dvorky k prozkoumání, bohatý program, setkání s místními umělci a výtvarníky a dalšími zajímavými lidmi! Podrobný program a informace zde.

Neděle 26. května

Karlínský food truck festival

Kdy: Neděle 11-19

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Těšit se můžete na ty nejlepší food trucky a přívěsy, které vám nabídnou skvělé speciality z moderní gastronomie. K tomu všemu parádní muzika a bohatý doprovodný program.

Swap kytek v Pragovce

Kdy: Neděle 10-18

Kde: Factory Kafe, Kolbenova 923/34A, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte se zapojit do akce výměny kytek v kavárně Factory Kafe! Čeká vás krásný den plný výměny a aktivit spojených s rostlinami. Součástí akce budou dva workshopy, jeden pro děti, který je zcela zdarma a druhý zaměřený na tvorbu přesazovacích podložek. Přineste své kytky a objevte nové zelené poklady!

Charitativní bazar

Kdy: Neděle 12-18

Kde: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

Na zahradním charitativním bazaru se můžete těšit jak na poklady majitelů Winternitzovy vily, tak také na výběr z butiků Kuzmarkt Vintage Shop Prague a Scoro Coco Vintage Shop s pánskou módou. Je pro vás připraveno nepřeberné množství oblečení, starého porcelánu, sklenic, váz, knih, obrazů, nádobí, sošek, elektroniky, domácích potřeb, nářadí nebo třeba fotografií architektury z výstav. Na své si přijdou jak lovci drobných pokladů za 100, 50 i 20 korun, ale i náročnější hosté, kteří si domů budou chtít odnést opravdový kus rodinné historie. Můžete zde najít věci, které nutně potřebujete, nebo které sice nepotřebujete, ale přáli jste si je pořídit a nemohli je nikde objevit. Nebo vás překvapí nečekaná láska na první pohled!

Vícedenní akce

Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ: Oči dokořán

Kdy: Od 15. května do 9. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Májové saunování pro dva

Kdy: Do konce května

Kde: Aquapalace Praha, Čestlice

Za kolik: 1100 Kč pro oba na celý den a ještě dárek – láhev vína Secca pro dokonalost prožitku.

Láska má mnoho podob, každopádně ve dvou se to lépe i relaxuje…. Proto překvapte svůj protějšek romantickým gestem a přijďte si během měsíce května společně odpočinout do největšího Saunového světa v ČR do Aquapalace Praha. Uvolníte tělo i mysl ve Finských saunách, Římských lázních či venkovní ceremoniální sauně. Vybírat můžete také každý den ze speciálních divadelních ceremoniálů, užívat si venkovní sluneční zahradu s vířivkami či týpí a ochlazovací bazénky.

Svět knihy

Kdy: Po celý víkend od 9.30

Kde: Výstaviště (Křižíkovy pavilony), Praha 7

Za kolik: Od 100 Kč

Pro 29. ročník v roce 2024 byl zvolen čestným hostem dlouhodobý program „Das Buch - německojazyčná literatura. Knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2024 se bude konat opět ve všech nově zrekonstruovaných Křižíkových pavilonech, programová část se odehraje v areálu Výstaviště v exteriérových sálech, které budou letošní rok nově pojmenovány podle klasických českých autorů a autorek.

Mezi ploty

Kdy: Sobota a neděle od 12

Kde: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8

Za kolik: Od 250 Kč

Pro děti i dospělé vystoupí desítky hudebníků, hudebnic, divadel i výtvarnic, odborníků a odbornic. Záštitou letos akci podpořil prezident České republiky Petr Pavel. Podrobný program na www.meziploty.cz.

Muškátová burza

Kdy: Pátek až neděle 9-16

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Vstup do zahrady od 100 Kč, více zde

Milujete pěstování pelargonií a dalších rostlin? Pak dorazte do ráje muškátů na tradiční burzu. Pořídíte méně obvyklé typy a odrůdy pelargonií, včetně velkokvětých, andělských, pestrolistých, vonných i sukulentních a kromě nich i další zajímavé sbírkové rostliny (balkonovky, africké kopřivy, bylinky…).Během nákupu vám odborníci poradí s výběrem i správnou péčí.

Dialog ovládne smíchovskou náplavku

Kdy: Do 28. května

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Unikátní umělecký počin bude zcela zdarma k zhlednutí na pražské smíchovské náplavce. Obří objekt z dílny vizuálního umělce Jana Hladila bude k vidění do 28. května. Na celém projektu se podílí i jeden z nejúspěšnějších tuzemských muzikantů – NobodyListen. Základem celé instalace je deset metrů vysoký hexagon tvořený LED panely o celkové ploše 180m², doplněný světly. Za pomocí Infra-Red kamer jsou v záběru 360° snímáni návštěvníci a jejich pohyb je promítán na LED. Je tak zajištěn zcela jedinečný zážitek pro každého návštěvníka, kdy se sám stane součástí instalace. Důraz je kladen na možnost jedince (ale i skupiny) obsah formovat a ovlivnit vlastní přítomností či vzkazem. Jednoduše Wooow! Instalace se tak vyvíjí v čase, postupně graduje. Vrcholem gradace je večerní audiovizuální show vyvolávající úžas. Show z dílny Jana Hladila a Jakuba Stracha, široce známého pod svým uměleckým jménem NobodyListen.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!