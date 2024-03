Zpestřete si víkend! Od pátku do neděle je na výběr je celá řada zajímavých akcí. Přinášíme vám výběr některých z nich.

Pátek 22. března

Swap dětských knih

Kdy: Pátek 16-18.30

Kde: Komunitní centrum Kampa, U Sovových mlýnů 134/1, Praha 1

"Swap a mateřské centrum? To jde k sobě! Máte doma plnou knihovnu knížek, které už jste s dětmi přečetli zepředu zedadu? Chtělo by to nové, ale kupovat se vám nechtějí? Pojďte je vyměnit a posuňte je (se) dál. Vezměte své malé čtenáře v pátek 22. března do KC Kampa a ponořte se s námi do světa knih," zvou lidé z centra.

Kino v knihovně: Hlídka

Kdy: Pátek od 18.30

Kde: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Za kolik: 130 Kč

Komunity Rama a Kriol jsou původní obyvatelstvo deštného pralesa a potomstvo afrických otroků z doby kolonialismu. Na kánoích i pěšky pročesávají přírodní rezervaci Indio Maíz, hledají nelegální osadníky a snaží se jim zabránit v ničení pralesa. Zemědělci pracující pro bohaté chovatele dobytka se ovšem nijak netají tím, že s kácením nemají v úmyslu přestat, po hovězím z Nikaragui je totiž velká poptávka zejména v USA. Lidé se však musí rozhodnout: peníze, nebo život? Ti, pro které je prales domovem, mají jasno. Zkorumpovaná vláda i policie jejich naléhání ignorují a odmítají jednat, a tak se místní pokoušejí svého cíle dosáhnout nejrůznějšími jinými cestami.

Komentovaná jízda historickou tramvají

Kdy: Pátek od 17 a od 18

Kde: Muzeum MHD Praha,

Muzejní linky: včera, dnes a zítraJak vznikly muzejní linky a jaká je jejich budoucnost? Radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš ve spolupráci s Muzeem MHD srdečně zvou občany Prahy 6 na komentované jízdy historickou tramvají k příležitosti zahájení nové sezóny muzejních linek. Z důvodu omezené kapacity vozidel je nutná předchozí registrace na mail ohrubes@praha6.cz s uvedením jména, příjmení a bydliště (musí být v MČ Praha 6). Počet míst je omezen.

Sobota 23. března

Jazz Dock dětem: Příběh hraček

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

I hračky mají své sny a touhy. Tak jako malý Frantík, který je úplně obyčejné plastové miminko jedné obyčejné holčičky, ale přitom velice touží po jednom. Mít pořádné kalhoty… A tak se vydá na cestu.

Blackmetalový večer v Underdogs

Kdy: Sobota od 18

Kde: Klub Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

Za kolik: 420 Kč

Příznivci blackmetalové muziky musí mít tento koncert v kalendáři zaškrtnutý rudým písmem! Umbra Conscienta, původem z Kostariky, patří mezi hrdé nosiče loučí s černým plamenem Luciferovým. Jejich okultní black metal zaujal kultovní norský label Terratur Possessions (známý jako jeden z pilířů Nidrosiánské black metalové scény), který kapele vydal dvě alba – což mluví samo za sebe. Co se týče hudby samotné, pokud posloucháte Funeral Mist nebo Katharsis, pak víte, co čekat v tomto případě. Program večera: 18.00 otevření klubu, 1900 Voluptas, 20.05 Ultimatec Necat, 20.55 Häxenzijrkell, 22.10 Umbra Conscienta.

Otevření expozice Gobi

Kdy: Sobota od 11

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle běžného ceníku

"V sobotu otevřeme dlouho očekávanou expozici mongolské fauny s názvem Gobi. V ní naleznou domov především ikoničtí koně Převalského, kteří se tak do trojského areálu vrací po třech letech. Těšit se můžete také na manuly, kteří si vysloužili přezdívku „nejmrzutější kočky světa“, řadu dalších zajímavých savců a plazů a rovněž na bájného olgoje chorchoje," zvou lidéze zoo. Kompletní program dne zde.

Water night party

Kdy: Sobota 18-24

Kde: Aquapalace Praha, Čestlice

Za kolik: Dle běžného ceníku

Zdroj: APPřijďte v sobotu do Vodního světa Aquapalace Praha a oslavte Mezinárodní den vody na Water night party. Čestlický aquapark si pro milovníky vodních radovánek a tobogánů připravil party s bohatým programem a drinky. Celý večer si budete užívat tropické teploty vzduchu i vody, noční adrenalin na tobogánech, videodiskotéku nebo mořské vlnobití. Čeká vás Fire & Light show, laser show na vodní clonu, a především vynikající drinky a míchané nápoje, které vám budou servírovány přímo do vody z jedinečného Poolbaru.

Street food festival

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu na Smíchovské náplavce. Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Indonésie a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.

Den ptactva v zookoutku

Kdy: Sobota 14-16

Kde: Zookoutek Malá Chuchle, V Lázních 8, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

"K Mezinárodnímu dni ptactva jsme připravili akci pro návštěvníky Zookoutku Malá Chuchle. Na konci března se můžete těšit na připravená stanoviště se zajímavými informacemi například o sovách, dravcích nebo vodních ptácích. K vidění budou také jednotliví ptačí zástupci ve voliérách a nebude možné minout ani kvízovou stezku při vstupech do zookoutku," zvou pořadatelé akce.

Neděle 24. března

Květná neděle v Tvůrčím domě

Kdy: Neděle 9-16

Kde: Tvůrčí dům Elišky Peškové (kreativní centrum Švandova divadla), Elišky Peškové 333/7, Praha 5

Za kolik: 160 Kč

Rodinné odpoledne s hudbou a rukodělnými workshopy pro děti i dospělé, při nichž si budete moci uplést pomlázku nebo nazdobit tradiční velikonoční kraslice… Jaro je tu, Velikonoce se blíží a to je příležitost vzpomenout si na stovky let trvající tradice. Přijďte zapomenout na každodenní shon a na chvíli se soustředit jen na to, aby proutky byly správně zapleteny, aby vaše kraslice byla nejkrásnější na Smíchově a abyste se mohli v následujícím týdnu pyšnit vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekorací. V Tvůrčím domě se můžete zúčastnit řady rukodělných workshopů s velikonoční tematikou pod vedením profesionální lektorky Hany Chalupníkové. Nebude chybět pletení pomlázek ani originální zdobení kraslic. V průběhu události vystoupí s hudebními čísly děti vybraných smíchovských škol a volnočasových institucí.

Orbit Culture & Defects v Akropoli

Kdy: Neděle od 19

Kde: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

Za kolik: Od 620 Kč

Orbit Culture, švédští melodic deathaři s prvky groovu jsou uznávaní pro svůj dynamický rozsah a jedinečné skladatelské umění. Nedávno navázali releasem EP "The Forgotten" na nejnovější desku "Descent". Tří písňové EP vyšlo exkluzivně na digitálních platformách jako gesto vděčnosti jejich oddané fanouškovské základně – a není debaty o tom, čím si tato čtyřčlenná sestava v čele s Niklasem Karlssonem získává tak silnou podporu a uznání. Nabízí totiž vše: brutální hudební nálož, která je svěží, dynamická, pestrá a s temným hororovým nádechem. Jako support se představí Defects, kteří mísí prvky heavy a melodického metalu, ostrého jako břitva. Program večera: 19.00 otevření klubu, 19.45–20.25 Defects, 20.45–22.00 Orbit Culture.

Karlínské polívkování

Kdy: Neděle 11-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Těšit se můžete na širokou nabídku našich klasických českých polévek, jako je například bramboračka, zelňačka, kulajda, česnečka nebo třeba dršťková polévka a mnoho dalšího.Samozřejmě nebudou chybět polévky z celého světa. Velmi populární Pho, chipotle, bouillabaisse, indicky dhálu, francouzská cibulačka, americká hutná polévka s grilovaným sýrovým sandwichem a mnoho dalších různých druhů krémových polévek a vývarů. Čekají vás živá hudební vystoupení a zábava pro malé i velké.

Filter & Belmondo ve Futuru

Kdy: Neděle od 19.30

Kde: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

Za kolik: Od 690 Kč

Kariéra hlavní postavy Filter, zpěváka Richarda Patricka, odráží jeho mnohotvárnou kreativitu. Během ní za více než 30 let produkoval nejen hudbu své kapely, ale také dalších vedlejších projektů, včetně skládání hudby k filmům a soundtrackům. Filter jsou jednou z nejpopulárnějších kapel postindustriální alternativní rockové scény 90. let. V roce 1993 je po odchodu z pozice kytaristy Nine Inch Nails založil zpěvák Richard Patrick (mimochodem bratr Roberta Patricka, nejznámějšího filmového Terminátora) a kytarista a programátor Brian Liesegang. Grunge zaobalený v gotické estetice, to jsou Belmondo, kteří pochazejí z Francie, Švýcarska a Velké Británie a zhostí se role supportu. Program večera: 19.30 otevření klubu, 20.30-21.00 Belmondo, 21.20-22.45 Filter.

Vícedenní akce

Struny dětem

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Divadlo Minor, Vodičkova 6, Praha 1

Za kolik: Dle vašeho výběru zde

Struny dětem v Minoru, festival pro zvídavé děti a hravé rodiče, nabízí od roku 2010 uměnímilovným rodinám víkend naplněný zážitkovým poznáváním rozličných uměleckých forem. Posláním festivalu je přiblížit dětem umělecké prostředí takovou formou, aby jej přijaly za své, považovaly za přirozenou součást svého života a měly touhu se do něj vracet ~ ať již jako tvůrci či jako posluchači. Festival nabízí příležitost setkat se nablízko s osobnostmi české umělecké scény, nové zážitky a nečekané souvislosti. Kompletní program najdete zde.

Žižkovská noc

Kdy: Pátek a sobota

Kde: Kluby na Žižkově, Praha 3

Za kolik: Od 228 Kč zde

Jedna vstupenka vám otevře dveře na dva dny do všech dvaceti klubů na Žižkově blízko sebe! Všechny potřebné informace a podrobný program najdete zde.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Od 9. března do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna (po a út zavřeno, st a čt 11-20, so 10-20, ne 10-19)

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!