/FOTO, VIDEO/ Přemýšleli jste o tom, jak si zpestřit tento víkend? Podívejte se níže na přehled zajímavých akcí, které se od pátku do neděle v Praze konají. Na konci přehledu jsou dlouhodobější akce.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Pátek 19. ledna

Divokej Bill v O2 areně

Kdy: Vstup od 18.30

Kde: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

Za kolik: 790-1090 Kč

Divokej Bill bezesporu patří ke stálicím tuzemské hudební scény. Za sebou mají ke dvěma tisícům vyprodaných koncertů nejen v Čechách a na Slovensku, spoustu radiových hitů a sedm studiových alb, ke kterému příští rok přibude další. „Od posledního alba uběhlo velmi rychle pět let a tak už je načase přijít s něčím novým. Navíc přišla i ta chuť tvořit, takže se to krásně protnulo. Momentálně jsme ve studiu Sono Doupět Records, kde se to celé už vaří. Takže doufáme, že když to nepřipálíme, budou fanoušci moci něco ochutnat již na jaře,“ říká s úsměvem zpěvák Vašek Bláha… Oslava pětadvaceti let je plánována ve velkém stylu. „Od začátku naší existence jsme dávali důraz hlavně na živé hraní a možná proto s námi tolik našich fanoušků vydrželo. Slavit tedy budeme tak, jak to máme rádi. Od června do září odehrajeme pětadvacet open air koncertů. Celé jsme to velmi netradičně nazvali DIVOKEJ BILL – 25 LET,“ směje se kytarista Roman Procházka.

Fidlovačka: Absolvent

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 469-619 Kč

Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra… Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

Česko-vietnamský ples

Kdy: Pátek 18-24

Kde: Kulturní dům Krakov, Těšínská 4, Praha 8

Za kolik: 400 Kč

"Srdečně vás zveme na Česko-vietnamský ples 2024 s tématem "Crazy Rich Asians" pořádaný spolkem Viet Up! Tento rok oslavíme nejen výjimečné spojení kultur, ale i příchod nového roku! S sebou můžete přivést celou rodinu - české i vietnamské příbuzné, tetičky, strejdy a přátele. Užijte si s námi večer plný hudby, tance a zábavy. Neumíte tančit? Nevadí! Přijďte a naučte se s námi něco nového. Připravili jsme Vám bohatý program včetně tomboly," zvou pořadatelé akce.

Sobota 20. ledna

Letenský masopust

Kdy: Sobota 10-17

Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

Za kolik: 50-100 Kč, maškary v kostýmech vstup zdarma

Tradiční ukázky řeznického umění, prodej zabijačkových specialit, povídání o masopustních zvycích i historii řeznického cechu, komentované prohlídky i masopustní průvod - to vše vás v Národním zemědělském muzeu na Letné. Těšte se ukázky výroby zabijačkových pochoutek, kuchařský workshop, zpovídání masopustních maškar i soutěžní masopustní kvíz. Pro děti jsou připravené výtvarné i rukodělné dílničky i divadlo.

Lollipopz: Koncert

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Maninách, Na Maninách 1525, Praha 7

Za kolik: 450-550 Kč

"Ahoj, my jsme Anet, Amy, Neli a Annie - dohromady hudební skupina Lollipopz. Jsme čtyři bláznivé holky, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé. Ale v našem případě je to absolutně nezpochybnitelná pravda, to nám věřte," říkají Lollipopz. Jde o českou dětskou pěvecko-taneční skupinu zaměřenou na dětské publikum. Skupinu tvoří čtyři dívky ve věku 9–10 let. Vyznačují se především svými různobarevnými parukami. Skupina hraje vlastní repertoár a komponované pořady pro děti.

Znovuotevření Žižkostela

Kdy: Sobota 17-24

Kde: Žižkostel, Náměstí Barikád 1, Praha 3

Za kolik: 200 Kč

"Konečně jsem se dostali až do cílové rovinky přestavby starého dobrého Žižkostela a znovu otvíráme! Slavit se bude jak jinak, než hudbou, divadlem a dobrým jídlem. Nejdůležitější je ale to, že se zase všichni setkáme," říkají lidé z Žižkostela. Při příležitosti znovuotevření zahraje kapela Květy a vystoupí plno dalších muzikantů a umělců. Program a předprodej zde.

Workshop pro děti v Majalandu: Carving ovoce a zeleniny

Kdy: Sobota 15-17

Kde: Majaland, Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, Praha-západ

V Majalandu proběhne workshop carvingu ovoce a zeleniny. Šéfkuchař David Beran předvede, co vše se dá z ovoce a zeleniny vyřezat. Poté si děti mohou vytvořit pod vedením Davida svoji vlastní dekoraci z jablka. Neváhejte a přijďte se naučit něco nového!

Metalová párty ve Futuru

Kdy: Sobota od 18

Kde: Music club Futurum, Zborovská 7, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Po roce je tu opět zajímavá metalová akce ve Futuru, která je pro příchozí zcela zdarma. Program večera: 18.00 otevření klubu, 18.30 St. Mincer, 19.20 Kryptor, 20.30 Tortharry, 21.40 Spasm, 22.50 Hypnos.

Kam o víkendu v Praze za sportem?

Neděle 14. ledna

Divadlo: Caveman

Kdy: Neděle od 19

Kde: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

Za kolik: 450 Kč

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Máte chuť se zase jednou rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat a přesvědčte se sami, že tato volba byla správná. “Obhajoba jeskynního muže”, kterou napsal Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. V titulní roli Jan Holík nebo Jakub Slach. Režie Patrik Hartl.

Fidlovačka: Rain Man

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 499-649 Kč

Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Vícedenní akce

Zimní radovánky na kluzišti v Metropoli Zličín

Kdy: Sobota a neděle 13-18

Kde: Metropole Zličín (před vchodem č. 3), Řevnická 1, Praha 5

Nákupní centrum Metropole Zličín si pro své návštěvníky připravilo akce na kluzišti pro celou rodinu. Každý lednový víkend až do února zde proběhne zajímavý program pro malé i velké a také možnost získat zajímavé ceny a dárky. Malí, velcí, sportovci i nesportovci, začátečníci i pokročilí – pro ty všechny si nákupní centrum Metropole Zličín nachystalo bohatý víkendový program na kluzišti před vchodem č.3. Ten bude probíhat vždy od 13:00 do 18:00. Hned v sobotu a v neděli 20. a 21.1. se mohou zájemci těšit na Zimní hry na ledě, 27. a 28.1. se uskuteční Hokejový den na ledě a první únorový víkend bude patřit Masopustnímu víkendu na ledě. Během akcí bude možné získat zajímavé ceny a dárky, které Metropole Zličín pro své návštěvníky připravila. Samozřejmostí je možnost zapůjčit si na místě brusle i jiné vybavení nebo se občerstvit po sportovním výkonu. Pro vstup na kluziště lze využít Multisport nebo Sodexo kartu. Kluziště zůstane veřejnosti otevřené až do 4. února, a to vždy od 9:00 do 21:00, kromě čtvrtků mezi 9:00 – 12:00, kdy je plocha rezervovaná pro lekce bruslení pro děti. Ledovou plochu je také možné rezervovat pro soukromé akce nebo zápasy, a to v časech 8:00 – 9:00 a 21:00 – 23:00. Více informací najdete na webu www.metropolenalede.cz.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Alena Foustková: Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem boží

Kdy: Do 28. ledna denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Museum Kampa již pravidelně v rámci svého programu představuje díla umělkyň a umělců, kteří značnou část života prožili v emigraci. Nejinak je tomu i v případě multimediální umělkyně Aleny Foustkové (*1957). Ta se ve výstavě nazvané Ženy si musí zakrýt hlavu, protože nejsou obrazem božím, zabývá ženským traumatem hned v několika rovinách. V jednotlivých objektech, výšivkách, asamblážích i videoprojekci se autorčina osobní traumata střetávají s kolektivní ženskou zkušeností. Některé z prací ve výstavě pak zvedají témata křesťanského učení, pokrouceného po staletí cizelovanými výklady, které se v mnohých ohledech staly nástrojem k hromadnému potlačování žen. Autorka upozorňuje na nerovnost žen v kontextu římskokatolické církve, ale i jiných náboženských struktur. V jednotlivých dílech citlivě využívá práci s obrysem vlastního těla, japonskou techniku vyšívání sashiko či odkazy ke klasickým náboženským objektům jako je zpovědnice. Alena Foustková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, obor grafika, (1976 – 1982). Se svým manželem, Karlem Foustkou, v roce 1984 utekla přes hranice nejdříve do Rakouska a poté do kanadského Toronta, kde deset let žila. V Kanadě absolvovala roční program v oboru reklama na George Brown College (1984 – 1985). Postupně se vypracovala až do působení v několika mezinárodních reklamních agenturách, kde dosáhla na vedoucí pozici Art Directora. Po revoluci byla přizvána k rozjezdu pobočky britské reklamní agentury Saatchi&Saatchi v Praze, což bylo i motivací pro přesun rodiny zpět do ČR. V následujících letech pracovala jako Creative Leader ve francouzské reklamní agentuře EURO RSCG (později Havas) v Praze. V roce 2008 se Alena Foustková definitivně rozhoduje pro odchod z vysokých pozic v oboru reklamy a marketingu a navrací se k výtvarnému umění. Při tom se začíná věnovat také vysokoškolskému učení. Působila jako vysokoškolská pedagožka na Unversity of New York v Praze, na státní univerzitě Empire State College v Libanonu a Anglo-American University v Praze, na níž působí až dodnes. Souběžně s tím se věnuje umělecké činnosti.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 31. března, pondělí až čtvrtek 10-18, pátek a víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Salvador Dalí: Grafiky, sochy

Kdy: Do 28. ledna

Kde: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

Za kolik: 50-100 Kč

Galerie Chodovské tvrze vás zve na výstavu grafik a soch významného katalánského malíře Salvadora Dalího. Dalí se proslavil svými surrealistickými díly a mezi pařížské surrealisty byl přijatý v roce 1929 po natočení filmu Andaluský pes, na kterém spolupracoval s Luisem Buňuelem. Později se s touto skupinou rozešel, protože byl považován za příliš komerčního umělce. Jeho obrazy jsou založeny na snové imaginaci a vyznačují se pečlivým kresebným zpracováním a smyslem pro realistický detail. Náměty soch čerpal ze svých obrazů. Pro mnohé bude překvapením se setkat s jeho sochařským dílem. Salvátor Dalí se stal legendou již během svého života. Byl velmi plodným umělcem. Vydal o sobě několik autobiografických a beletristických knih.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Velký pražský zimní fotbalový kalendář: Kdo, kde a s kým od ledna do března?