Pátek 8. prosince

Radim Vizváry: Mime on the Moon

Kdy: Pátek od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 390 Kč

Sólová performace Radima Vizváryho Mime on the Moon promlouvá univerzální řečí a nebojí se ani situační komiky, sebeironie a černého humoru. Celek je obrazem současné pantomimy, v níž autor a interpret v jedné osobě klade důraz na úspornou výpravu, minimalistické gesto a srozumitelnost. Všestranný tvůrce, držitel Ceny Thálie, těží ze svých bohatých tvůrčích zkušeností v oboru, osobitého herectví a techniky mimu. Nabízí pestrý výrazový rejstřík a vysokou úroveň pantomimického řemesla, ve kterém rozvíjí dosavadní vlastní způsob vyjadřování.

Hämatom a Miloš Meier ve Futuru

Kdy: Pátek od 18.30

Kde: Klub Futurum, Zborovská 7, Praha 5

Za kolik: Od 490 Kč

Němci Hämatom vznikli v roce 2004 a tvoří je čtyři členové pojmenovaní po čtyřech světových stranách - zpěvák Nord, kytarista Ost, basák West a bubeník Süd. Jejich hudba je nazývána jako neue deutsche härte (doslova Nová německá tvrdost). Tento hudební žánr spojuje vlivy metalu a hard rocku s elektronickou hudbou, který byl řekněme definován Rammstein na albu Herzeleid.Jejich zářná kariéra se ze sklepa v roce 2004 propracovala až do německé albové hitparády se sedmým albem Bestie Der Freiheit. Osmá studiovkaHämatom vyšla v zimě 2022 a je logickým pokračováním veleúspěšné předchozí desky. Má jasná slova i brutální melodie a rytmy, které v jejich podání naživo vytváří nespoutanou energii, o které se tuzemští fans přesvědčili nejednou - naposledy na právě proběhlém ročníku Basinfirefestu, kde všechny v areálu přivedli do absolutního varu.Před sympatickými Němci vystoupí Miloš Meier, bubeník Dymytry se svou bubenickou show Drumming Syndrome!

Sobota 2. prosince

Krampuslauf

Kdy: Sobota 16-22

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Děti 150 Kč, dospělí 250 Kč

Třetí ročník oblíbeného Krampuslaufu! Můžete se těšit na průvod několika Krampus skupin z České republiky, Rakouska a Německa. Areál se návštěvníkům otevře v 16 hodin Můžete si dát něco dobrého k jídlu, pití, zahřát se u ohňů a užívat si sobotní podvečer s hudbou. V 18 hodin začne samotný průvod, který potrvá přibližně 90–120 minut. Po průvodu můžete samozřejmě v areálu zůstat.

Novoměstský advent

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

Advent na Novoměstské radnici bude znovu místem pro radost, vánoční nákupy a odpočinek v samém srdci Nového Města pražského. Letos jednodenní adventní jarmark na Novoměstské radnici nabídne návštěvníkům opět nejen adventní zboží, ale i řemeslné výrobky, pochutiny, hračky a tvořivé dílny, které probudí vaši fantazii a ověří vaši zručnost. Součástí bohatého programu pro celou rodinu budou divadelní představení, vystoupení pěveckých sborů a závěr bude znovu patřit oblíbené bubnové show Petra Šušora, které se můžete aktivně účastnit a stát se její součástí.

Burza hudebních nahrávek

Kdy: Sobota 10-16

Kde: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 3420/2a, Praha 10

Za kolik: 50 Kč

Máte rádi hudební nahrávky ve fyzickém formátu? Stavte se na největší pražskou burzu, která se každý čtvrt rok koná na "Barče". Vinyly, cédéčka, kazety a spousta dalšího. Interpreti i žánry od A až do Z!

Adventní trhy na Kulaťáku

Kdy: Sobota 8-14

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Adventní trhy na Kulaťáku se budou od začátku prosince konat vždy každou sobotu až do vánočních svátků. Na farmářských trzích vás čeká klasický bohatý sortiment - občerstvení, svařené víno, vynikající káva, horké mošty, zelenina, pečivo, sladkovodní i mořské ryby, maso, uzeniny, sýry, různé druhy cukroví (včetně bezlepkového), víno, pečené kaštany, adventní věnce, květiny a sváteční vazby, vánoční ozdoby, chvojí, jmelí a drobné designové dárky. Mezi vánočním sortimentem se objeví také různé druhy keramiky, přírodní kosmetika, dřevěné či pletené hračky, oblečení pro děti, dětské knížky, drobné šperky a doplňky, kožené výrobky, či skleněné ozdoby.

Česká mše Vánoční, J. J. Ryba

Kdy: Sobota od 18

Kde: Atrium Žižkov, Čajkovského 12/12a, Praha 3

Za kolik: Od 150 Kč

Česká mše vánoční aneb oblíbená Rybovka je důležitou ingrediencí tradičních Vánoc, ani na našem repertoáru tak nebude chybět. Těšit se na ni můžete v provedení Pěveckého sboru Bubureza a hostů*ek, nástrojů se ujme Žižkovská filharmonie pod vedením Le Minh Hoang Long. Sólisté: Miloslava Vítková – soprán, Lenka Kučerová – alt, Miloslav Pelikán – tenor, Lukáš Sládek – bas.

Den otevřených dveří hangáru Točná

Kdy: Sobota 13-17

Kde: Letiště Točná, Praha 12

Za kolik: Od 150 Kč

Poslední letoštní den otevřených dveří hangáru 2023 na letišti Točná je zde, tentokrát 9. prosince! K vidění budou letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé i ve vzduchu! Můžete se těšit na prodej upomínkových předmětů s novinkami. Pro více aktuálních informací sledujte webové stránky www.tocna.cz. "Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS. Děkujeme," vzkazují pořadatelé.

Neděle 3. prosince

Maraton původní trilogie Star Wars

Kdy: Neděle 14-22.15

Kde: Kino Aero, Biskupcova 87, Praha 3

Za kolik: Jednotlivé filmy 180 Kč, kompletní maraton 450 Kč

Vydejte se do dávných časů v předaleké galaxii a během jednoho dne si na plátně vychutnejte původní trilogii legendární sci-fi ságy. Program: 14.01 Nová naděje, 17.00 Impérium vrací úder, 19.50 Návrat Jediho.

Fidlovačka: Betlém hledá superstar

Kdy: Neděle od 11 a od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 299-349 Kč

Nový rodinný muzikál… Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?

Umisťovací výstava koček

Kdy: Neděle 9-16

Kde: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

Umísťovací výstava koček je určena pro malé i velké návštěvníky, kteří mají rádi kočky. Na nový domov se zde budou těšit naše koťata a kočičky, které budou vyhlížet hodné lidi, kteří si je adoptují. Přímo z výstavy si tedy návštěvníci budou moci odnést kočičku a poskytnout jí svůj domov a své srdce. "Kočičku předáváme vždy po podpisu adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku. Adopční poplatek má charitativní účel a je použit na další kočičky, které potřebují naší péči.Na výstavě si budeme povídat o kočičkách a budeme zájemcům radit, jak se o kočičky starat.Na výstavě budeme prodávat také své rukodělné výrobky a další zboží v našem charitativním bazaru. Máme krásná originální batikovaná trička, pletené a háčkované výrobky, bižuterii, keramiku, polštářky a drobné ručně šité výrobky.Výtěžek z prodeje rukodělných výrobků a zboží v charitativním bazaru bude použit na veterinární péči a krmivo pro kočky Spolku na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s. Přijďte si společně s námi užít hezký kočičí den," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Stříbrné vánoční dny

Kdy: Pátek a sobota 10-18, neděle 10-17

Kde: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

Za kolik: 80 Kč

Veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží Stříbrné vánoční dny je tradiční událostí, která potěší milovníky kreativity a tvoření, lahůdek i sváteční atmosféry. Připraven je kreativní doprovodný program a dozvíte se i to, jaké barevné kombinace můžete použít na sváteční výzdobu. Všechny potřebné informace a celý program najdete zde.

Dyzajn market Zima

Kdy: Sobota a neděle 10-18

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 240+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží. Součástí Dyzajn marketu je i malý food festival, kde si můžete pochutnat na výběrové kávě, drincích, sladkých i slaných dobrotách, pořádných jídlech pro masožrouty a vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 31. března, pondělí až čtvrtek 10-18, pátek a víkend 10-19

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Vánoční bazáááár

Kdy: Pátek od 15, sobota od 11

Kde: Kino Dlabačov (hotel Pyramida), Bělohorská 24, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Vánoční Bazááár (9. ročník) s kulturním programem pro celé rodiny, který bude spojený s prodejem předmětů z charitativní sbírky. Kromě zajímavých typů na dárky vás čeká doprovodný program pro děti (klauni, diskotéka, promítání filmu, malování na obličej) i pro dospělé (kapely). V sobotu bude pro dětské pobavení klaun tvořící balonky a malování na obličej a fotokoutek. Veškerý program je pro návštěvníky zdarma. Z výtěžku Bazááárku budou podpořeni dva šestiletí chlapci s těžkým zdravotním hendikepem (kombinované postižení a porucha autistického spektra), kteří byli vybráni sociálním odborem Městské části Praha 6 a jejichž nelehké životní příběhy vám budou představeny.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!