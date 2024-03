Další březnový víkend nabízí spoustu zajímavých akcí, na nichž si můžete užít spoustu zábavy. Podívejte se na náš výběr zajímavých událostí, které se od pátku do neděle na území Prahy konají.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Pátek 15. března

Therion v MeetFactory

Kdy: Pátek 19-23

Kde: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

Za kolik: Od 690 Kč

Symfoničtí metalisti Therion, v čele s Christoferem Johnssonem, oslavují více než 35 let své existence. Kapela, proslavená svou ikonickou tvorbou, se v posledních třech letech vydala na ambiciózní cestu s trilogií alb nazvanou „Leviathan“. Teď, s dokončením této epické ságy, přichází s oznámením Leviathan Tour 2024. Therion byli v 90. letech jednimi z prvních, kteří spojovali metal se symfonickými a orchestrálními prvky. Skrze 19 studiových alb skupina neustále vykračuje novými směry. "Leviathan Tour 2024" slibuje nezapomenutelný pohled na hudební evoluci kapely - zahrnující nejen nová díla, ale i osvědčené hity a nadčasové klasiky, kde se prolínají minulost, současnost a budoucnost. V roli supportu se představí Satra, což je metalová kapela z Finska, která kombinuje filmové prvky s melodií.

Švandovo divadlo: Radim Vizváry, Mime on the Moon

Kdy: Pátek od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 390 Kč

Sólová performace Radima Vizváryho Mime on the Moon promlouvá univerzální řečí a nebojí se ani situační komiky, sebeironie a černého humoru. Celek je obrazem současné pantomimy, v níž autor a interpret v jedné osobě klade důraz na úspornou výpravu, minimalistické gesto a srozumitelnost. Všestranný tvůrce, držitel Ceny Thálie, těží ze svých bohatých tvůrčích zkušeností v oboru, osobitého herectví a techniky mimu. Nabízí pestrý výrazový rejstřík a vysokou úroveň pantomimického řemesla, ve kterém rozvíjí dosavadní vlastní způsob vyjadřování.

Fidlovačka: Kouř

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 579 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Tip na jarní prázdniny? Užijte si zábavu v Aquapalace Praha

Sobota 16. března

Jazz Dock dětem: Jak Jáchym ke štěstí přišel

Kdy: Sobota od 16

Kde: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Hlavní postavou písničkového příběhu je kluk Jáchym, který je pořád smutný, nic se mu nelíbí, nic ho nebaví. Až kouzelný kufr, který najde ve svém domečku, Jáchyma pošle na cestu do světa, kde získá mnoho přátel mezi zvířátky a nakonec pochopí, že radovat se a dívat se na svět vesele je to největší štěstí.

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 579 Kč

Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

Ragby: První výkop v Edenu

Kdy: Sobota od 13

Kde: Ragby club Slavia Praha, Vladivostocká 1460, Praha 10

"Srdečně zveme všechny fanoušky Rugby clubu Slavia Praha a našeho krásného sportu na rodinné odpoledne v Edenu. Podpořte A tým a kadety U16 v jejich prvním domácím utkání, pomozte jim k vítězství a odemkněme areál klubu po zimní pauze. Dále nás čeká společné sledování zápasu Poháru šesti národů nebo-li Six Nations mezi Irskem a Skotskem," zvou lidé ze slávistického ragby klubu. Program: 13.00 začátek zápasu A týmů Slavia - Přelouč, 15.00 zápas U16 Slavia - Bystrc, 17.45 sledování Irsko - Skotsko, 21.00 sledování Francie - Anglie.

Monty Python: Filmový maraton

Kdy: Sobota 16.45-23.00

Kde: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

Za kolik: Jeden film 170 Kč, celý maraton 420 Kč

"V jednom filmovém odpoledni vám přinášíme trojici unikátních celovečrních filmů legendární britské skupiny Monty Python. Od absurdní parafráze artušovských legend, přes blasfemickou variaci na příběh o zrození spasitele až po závěrečnný snímek, který nám odhalí, co je skutečným smyslem života," zvou pořadatelé akce. Program: 16.45 Monty Python a Svatý Grál, 19.00 Život Briana, 21.15 Monty Pythonův smysl života.

Asia street food festival

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Na Smíchovské náplavce se uskuteční přehlídka exotických chutí a vůní Asie. V nabídce budou jídla jak z kuchyně japonské, tak indonéské, indické nebo třeba thajské. Celý den bude provoněn vůní koriandru, zázvoru, chilli, galangy nebo kari.

BookFest Praha

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Kampus Hybernská, Best Westin Cellar restaurant, Hybernská, Praha 1

První letošní BookFest míří do Prahy! V sobotu obsadí Kampus Hybernská třicet malých nakladatelů. Přijďte objevit knižní novinky, porozhlédnout se po bestsellerech nebo si popovídat nad knihami a o knihách.

Smejko a Tanculienka: Zaber a makaj!

Kdy: Sobota od 10

Kde: Dlabačov, Bělohorská 125/24, Praha 6

Za kolik: 360 Kč

Smejko, Tanculienka i Huncúlik se v novém představení Zaber a makaj! rozhodnou udělat něco pro své zdraví. A tak se všichni tři dohodnou, že začnou poctivě cvičit. Všichni tři… tedy kromě Smejka.

Letenský bazar

Kdy: Sobota 12-17.30

Kde: Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7

Letenský bazar v Biu Oko - to je udržitelné nakupování vintage i současného oblečení. Každý tu najde svůj styl, svou velikost a za dobré ceny. A nejen oblečení.

Matějská pouť v Praze startuje. Atrakce lákají již od této soboty

Neděle 17. března

Den Vltavy

Kdy: Neděle 9-16

Kde: Dvořákovo nábřeží, Praha 1

I v letošním roce pro vás chystá Vševltavský spolek opět velmi oblíbený Den Vltavy! Již tradičně se Den Vltavy koná v první jarní dny jako symbolické otevření lodní sezóny na řece Vltavě. Letos je to v neděli 17. března. "Společně s členy Vševltavského spolku připravujeme pro Pražany, ale i přespolní řadu vodních atrakcí. Letos bude program zaměřený na historii pražských přístavů," zvou pořadatelé akce.

Born Of Osiris & spol. v Rock Café

Kdy: Sobota 12-17.30

Kde: Rock Café, Národní 20, Praha 1

Za kolik: Od 590 Kč

Egyptští bohové se připojí k hostině s Attilou… Pro metalcorové Born of Osiris se album “The Simulation” stalo vyloženě odrazovým můstkem v jejich kariéře a jsou nyní ve fázi, kdy jsou schopni nám představit víc než bychom kdy čekali, dokazují to i na dalším albu Angel and Alien, které sklidilo vřelé reakce nejen od nejvěrnějších fanoušků. S příchodem nového kytaristy Nicka se částečně změnil způsob psaní nových songů. Kapela ráda objevuje nové hudební končiny a s potutelným úsměvem slibují nové album. Program večera: 18.00 otevření klubu, 18.30-19.00 Crown Magnetar, 19.20-19.50 Aviana, 20.15-21.15 Attila, 21.40-22.40 Born of Osiris.

Festival delikátních chutí

Kdy: Neděle 10-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

Další jarní gastronomický festival na Novoměstské radnici opět nabídne lákavé vůně z nejrůznějších koutů světa i pestrou škálu delikátních chutí. Ochutnávat budete moci po celý den lahodná jídla tradiční i cizokrajné pochoutky. Festival se koná na nádvoří a v přilehlé části Karlova náměstí, kam je bezbariérový přístup a probíhá rovněž v historickém Mázhauzu Novoměstské radnice v přízemí.

Velikonoční dílna

Kdy: Neděle 10-17

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Vstupné na dílnu 50 Kč

"Po velmi úspěšných vánočních a masopustních dílničkách připravujeme na začátek jara tradiční Velikonoční dílnu pod vedením zkušené lektorky Lucie Bernardové. V Kočárovně Chvalského zámku budeme nejen zdobit a malovat vajíčka, ale budeme se věnovat i dalším velikonočním dekoracím, například zapichovátka do květináčů a poodobně," říkají lidé z počernického Chvalského zámku.

Podívejte se: V Holešovické tržnici se z vás stanou Lovci znaků

Vícedenní akce

Jarní prázdniny v Aquapalace Praha: Dítě za 1 Kč

Kdy: Až do 17. března

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Dítě za 1 Kč, jinak dle platného ceníku

Ať je či není sníh, mráz nebo prší – v Aquapalace Praha na vás čeká nekončící celodenní zábava! Tropické teploty vody i vzduchu, tobogány, mořské vlnobití, a navíc po dobu jarních prázdnin až do 17. března dítě za 1 Kč! Nevíte kam s dětmi během jarních prázdnin? Není dobré počasí nebo musíte dokonce vymyslet náhradní plán? Již si nelámejte hlavu a vezměte své ratolesti do Aquapalace Praha! Ve Vodním světě zažijete jarní prázdniny, na které jen tak nezapomenete! Navíc o víkendech jsou vodní radovánky obohaceny o oblíbené animační programy, a tak se vaši malý i větší potomci určitě nebudou nudit.

Dyzajn market: Jaro

Kdy: Sobota a neděle 10.00-18.00

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Dyzajn market je pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte přes 200 lokálních dyzajnérů, tvůrců, malých značek a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží. Součástí Dyzajn marketu je i malý food festival, kde si můžete pochutnat na výběrové kávě, drincích, sladkých i slaných dobrotách, pořádných jídlech pro masožrouty a vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa či Ukrajiny.

Creatures Meeting

Kdy: Pátek a sobota od 19

Kde: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

Za kolik: Pátek 400 Kč, sobota 550 Kč, oba dny 850 Kč

Třetí ročník domovské akce groove thrash/death metalových Horrible Creatures je tu!Tentokrát se můžete těšit ne na jeden, ale na dva dny s osmi kapelami! Pátek: Pátek: 19.00 Pikodeath, 20.00 Congenital Anomalies, 21.00 Neurotic Machinery, 22.00 Exorcizphobia. Sobota: 19.00 Faüst, 20.00 Törr, 21.00 Horrible Creatures, 22.00 Hentai Corporation.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Od 9. března do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Art Grand Slam

Kdy: 16. února až 17. března, úterý až neděle 11-18

Kde: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V pražské SmetanaQ Gallery se veřejnosti představí výstavní projekt Art Grand Slam, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací. Pro první ročník zvolil jeho kurátor Petr Vaňous téma Uvnitř pohybu. Projekt také přichází s novými kulturními cenami, které získají tvůrci za umělecko-sportovní počiny v kategoriích film, divadlo a tanec, fotografie, literatura, výtvarné umění a veřejný prostor.

Výstava ledových soch Ice magic

Kdy: Do 15. dubna

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Od 250 Kč

Na pražských Vinohradech letos najdete kouzelný vánoční park i s netradiční výstavou Ice Magic, která se bude líbit rodinám s dětmi i dospělým. Jedná se o ručně vyřezávané obří ledové sochy podle pohádkových postav a dalších nečekaných tvarů. Řezbáři z celé Evropy budou díla vyrábět přímo na místě ze 180 tun ledu.

Bond in motion Prague

Kdy: Denně do 1. dubna (po a út zavřeno, st a čt 11-20, so 10-20, ne 10-19)

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 95-995 Kč

Navštivte unikátní výstavu o Jamesi Bondovi na Výstavišti. Výstava se poprvé konala v Londýně, poté zamířila do Petersen Automotive Museum v Los Angeles, pak zpět do Velké Británie v National Motor Museum jako “Bond In Motion – No Time To Die” a následně do Bruselu. Odtud přijela až do srdce Evropy - Prahy. „Bond in Motion“ vám umožní vstoupit do zákulisí natáčení. Čeká vás více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice. Všechna vozidla, které uvidíte byla použita ve filmech a navíc budete mít příležitost odhalit i tajemství jejich výroby. Auta, vrtulníky, motorky, letadla a ponorky budou obklopeny rekvizitami, modely, fotografiemi kulis a vychytávkami agenta Q. Za 60 let své existence kreativita týmů stojících za dobrodružstvím Jamese Bonda nikdy nezklamala.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Winter Wonderland

Kdy: Denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!