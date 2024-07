Pondělí 8. července

Open air kvíz na Radosti

Kdy: 19-22

Kde: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Za kolik: 100 Kč za hráče

"Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové odpovědi. Pojď se bavit a vyzkoušet si, na kolik otázek umíte vymyslet odpověď. Vyrazíš s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče. Bavte se chytře. V týmu 2 až 8 hráčů. Rezervace zde, vstupenky na místě. Střecha bude otevřena i pro veřejnost, kvíz bude v části prostoru," zvou lidé ze Střechy Radost.

Chip Hanna na Sedmičce

Kdy: 19-22

Kde: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903/6, Praha 6

Za kolik: 300 Kč

Uběhlo dlouhých deset let. Konečně je zpátky. Zasloužilý punkový umělec, geniální bubeník U.S. Bombs a One Man Army. Později transformovaný na pozici country boy zpěváka a kytaristy, ať už sólo nebo s punk´n´billy all star bandem Chip Hanna & The Berlin Three. Punk a Country mu koluje v žilách, country ale už dávno vyhrává. Vrací se, na místo mnoha činů, velká srdcovka tenhle boží chlápek, dlouhá akustická show s nábojem Hanka Williamse, Johnny Cashe, Budy Holy..ten seznam by byl dlouhý. Chip je ale jenom jeden.

Letní scéna Harfa: Čochtan vypravuje

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků Josefa Dvořáka… V komediálním příběhu, zasazeném do pomyslného jihoamerického státu Missitucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata. Jihočech Josef Novák jej před odchodem z domova ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní víře, že díky němu v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři přání, není tu nouze o překvapivé dramatické zápletky. Divotvorný hrnec není ovšem pohádkou v tradičním slova smyslu, protože v něm převládají ryze lidské problémy.

Úterý 9. července

Letní Jazz Manouche Filharmoniště (pro děti od 0 do 3 let)

Kdy: Od 9.30 a od 11

Kde: Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: Dítě 90 Kč, dospělí 290 Kč

Další dva dopolední koncerty Filharmoniště pro nejmladší posluchače… Malý letní hudební výlet po Francii: Zdenka Trvalcová, muzikálová, šansonová zpěvačka a herečka seznámí diváky, společně s kytaristou Tiborem Židou, s odlehčeným jazz manouche žánrem. Jejich program „Paris, Paris“ představí nejen úpravy známých francouzských chansonů, ale také jejich vlastní tvorbu, ve které tradici stylu jazz manouche ctí. Hlas Zdenky Trvalcové připomíná svým témbrem časy, kdy na ulicích Paříže zpívala Edith Piaf. Ostatně není náhoda, že Zdenka roli této zpěvačky ztvárňovala několik let v muzikálu „Edith Piaf – vrabčák z předměstí“.

Letní scéna Harfa: Normální debil 2

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Nové příběhy hlavního hrdiny, odehrávající se na střední škole, ve vojenském útvaru nebo v oblastním divadle, se prolínají s historickými událostmi. Kdo zažil skutečný Discopříběh? Jak vlastně začala Sametová revoluce? Koho nejvíc ovlivnil legendární projev Milouše Jakeše? Kde byl poprvé spatřen bod G? Volné pokračování stejnojmenné populární inscenace jako seriózní výlet do historie i parodická komedie. Na své si opět přijdou milovníci vysílání Československé televize a dobové pop music. A možná přijde i kouzelník … a Saskia Burešová.

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Středa 10. července

Koncert: Black Eyed Peas

Kdy: 17.30-22

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4

Za kolik: 1900 Kč

Legendární skupina Black Eyed Peas opět vystoupí v Praze. Za více než 25 let své kariéry získali šest cen Grammy a prodali 35 milionů alb a 120 milionů singlů. Do Žlutých lázní přivezou svou energii a řadu hitů, které dobývají žebříčky po celém světě. Program večera: 17.30 otevření areálu, 17.30-18.45 Fefe (N.O.H.A. DJ), 18.50-20.00 DJ Roxtar, 20.20-21.45 Black Eyed Peas.

Letní scéna Harfa: Ani o den dýl!

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Bláznivá komedie… Potřebujete se zbavit přehnaně milující přítelkyně? Nastěhujte si do bytu svého nejlepšího kamaráda! Pavel namluví své dívce Sofii, že jeho přítel Martin ztratil matku, a proto se k nim nastěhuje. Ve skutečnosti doufá, že Sofie takovou situaci neunese a odejde. Martin se nastěhuje proti své vůli s tím, že je to na týden a „ani o den dýl“. Tak tedy začíná výbušná domácnost ve třech, plná lží, nízkých přetvářek a jiných každodenních potěšení.

Čtvrtek 11. července

Balkan Bashavel

Kdy: Od 19

Kde: Radlická - kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

Za kolik: Od 260 Kč

"Sezóna open-air Balkan Bashavelů pokračuje. V rytmech balkan beats, gypsy, reggae a world music pro vás budeme hrát my a naši hosté. Křepčit budeme do 22 hodin na place před Radlickou, potom až do konce party uvnitř. Startujeme v kombu Malalata, Radio Barbã a Le Petit Nicolas," zvou pořadatelé akce.

Zdeněk Izer: Vyndavací, zas tam dací

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Gong, Sokolovská 191, Praha 9

Za kolik: Od 399 Kč

Nový zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.

Deathový večer v Modré Vopici: Rebaelliun, Escarnium a Brutally Deceased

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 400 Kč

Máte rádi deathmetalovou muziku? Pokud jste odpověděli kladně, musíte ve čtvrtek vyrazit do útrob legendárního klubu Modrá Vopice. Tuzemská deathová parta Brutally Deceased si totiž na svojí drsnou párty pozvali brazilské duo Rebaelliun a Escarnium!

Pátek 12. července

Wine and food festival

Kdy: 15-22 (akce pokračuje i v sobotu a neděli)

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Přijďte ochutnat vína, prosecco na street food z celého světa v Praze na Střeleckém ostrově. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Malý Janek z Jinec.

Swingové tančírny na Šesťáku

Kdy: 17.30-21

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Doporučené vstupné na tančírnu je 200 Kč či více, do klobouku však lze přispět jakoukoliv částkou

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18) a živá hudba na každé tančírně.

Karlínské farmářské trhy

Kdy: 8-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, skvělé uzeniny a mléčné výrobky, vychutnat si lahodnou kávu a sladké koláče nebo palačinky. Nebude chybět ani nabídka obědového menu v podobě peruánských specialit a sladké zmrzlinové tečky na závěr. Drobné dárečky pro radost a mnoho dalšího na vás čeká každý pátek.

Vícedenní akce

Za branami hotelu Mandarin Oriental, Prague se otevírá útulná letní terasa

Kdy: Hudební program každé úterý a čtvrtek, terasa otevřena denně

Kde: Zahrada hotelu Mandarin Oriental, Nebovidská 459/1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

close info Zdroj: Mandarin Oriental zoom_in Navštivte oázu klidu v zahradě hotelu Mandarin. S úderem prázdnin otevírá hotel Mandarin Oriental, Prague svou letní terasu, která je ideálním útočištěm před ruchem velkoměsta ale i místem plným hudebních a gastronomických zážitků. Nachází se v prostorách bývalého dominikánského kláštera v historické části pražské Malé Strany a na první pohled okouzlí všechny příchozí nejen krásným prostředím obklopeným zelení, ale i zbrusu novým jídelním lístkem, signature koktejly, prvotřídním servisem nebo možností parkování v samém centru metropole. Kromě vizuálních a chuťových zážitků na hosty čeká i živá hudba či létem pulzující DJ sety.

Každé úterý od 18:30 vystoupí zpěvačka a skladatelka Dashi, jejíž písně se povětšinou nesou na vlnách soulu, indie folku a jazzy popu. Ve čtvrtek pak na hosty ve stejný čas čeká DJ Teekay, který venkovní terasu rozezní melodiemi chill lounge hudby.

close info Zdroj: Mandarin Oriental zoom_in Navštivte oázu klidu v zahradě hotelu Mandarin. „Kombinace lahodných pokrmů, osvěžujících nápojů a nezapomenutelné atmosféry činí z venkovní terasy restaurace Monastiq jedno z nejlepších míst pro letní relaxaci v centru Prahy,“ popisuje prostředí Duarte Correia, generální ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague. „Přestože se nachází v rušné ulici Malé strany, jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se v soukromé oáze, kde můžete uniknout shonu města a užít si večer v příjemné společnosti i podmanivé atmosféře. Je to i perfektní místo na letní party a posezení s kolegy po práci.“

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

Za dveřmi: Pražský festival pouličního divadla

Kdy: 10. až 16. července

Kde: Hlavní scény Holešovická tržnice a Mariánské náměstí

Za kolik: Vstupné dobrovolné

"Ohromující show, humorná interaktivní představení, fantastické artistické výkony, velké a ještě větší loutky, netradiční workshopy i tradiční průvod centrem města, a to zdaleka není vše! V letošním roce se rozrůstáme i mimo hlavní festivalové scény v Holešovické tržnici a na Mariánském náměstí. Nově se potkáme také na dvoře Holportu v Holešovicích," zvou pořadatelé akce.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!