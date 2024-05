Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestřit nejbližší dny? Podívejte se na náš přehled zajímavých akcí, které se od pondělí do pátku na území Prahy konají.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Pondělí 6. května

Švandovo divadlo: Kabaret Winton

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

669 dětí dostal během prvních osmi měsíců roku 1939 Nicholas Winton a jeho spolupracovníci z pomnichovského Československa… Příběh o hledání domova i vlastní krve navzdory dějinám v přitažlivém kabaretním žánru – se zpěvem, tancem, stepem i podmanivou živou hudbou přímo na jevišti.

Umění za hudbou: Slavnostní vernisáž a koncert

Kdy: Od 18

Kde: Betlémská kaple, Betlémské náměstí 256/5, Praha 1

Za kolik: 100 Kč

Slavnostní vernisáž k výstavě Umění za hudbou. Všichni vystavující osobně představí svá díla, Matěj Lipský pohovoří o muzikoterapii v Centrum sociálních služeb Tloskov, Honza Jirkovský povypráví o svém fotografickém umění okamžiku a večer vyvrvcholí koncertem Mersího s přáteli a Norbi Kovácse s Olinem Nejezchlebou.To vše se odehraje v nádherném podzemním prostou - Lapidáriu Betlémské kaple.

Buchty a loutky: Kocour v botách

Kdy: Od 17

Kde: Výstaviště (Džungle Bkao), Praha 7

Za kolik: Rodič 100 Kč, dítě 150 Kč

Volně na motivy knihy Charlese PerraultaŽili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví…Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm,na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour?Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo…Nevěříte? Tak se přijďte podívat!

Úterý 7. května

Between The Planets a Her Nature v Klubovně

Kdy: Od 19

Kde: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

Za kolik: 200 Kč

Hudba Between The Planets (od 21.00) spojuje ambient, elektronické podklady, art rock a djentem ovlivněný metalový groove a také například časté post rockové prvky. Her Nature (od 20.00) je plzeňské uskupení hrající autorskou tvorbu v progresivně rockovém duchu. Rádi experimentují s propojováním různých žánrů, ale většina písní je založena na řízných kytarových riffech v kombinaci s jemnými vícehlasými vokály. Písně jsou inspirovány různými tématy, ale jsou téměř vždy založeny na osobních zážitcích.

Otvíračka letní sezóny Dvorku na Letné

Kdy: Od 17

Kde: Dvorek na Letné, Milady Horákové 229/106, Praha 6

"Slyšte, slyšte, na vědomost se dává, že v úterý 7. května vám otevře své brány Dvorek na Letné. Přijďte si užít mejdan a naladit se do letní pohody! Pivko vás čeká již tradičně v Pivkovanu, míchaný drinky od Carabaru a hladové břicho bude možné uchlácholit nejednou dobrotou. O muziku se postarají DJ N’zym, DJ Forrest Pine, DJ Ondrash," zvou lidí z Dvorku.

Kill The Lights & spol. v Rock Café

Kdy: Od 19.30

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: Od 490 Kč

Kill The Lights, supergroupa, která vznikla v roce 2019 s bohatou mozaikou zkušeností z kapel jako Bullet For My Valentine, Throw The Fight, Still Remains nebo Threat Signal překonává zeměpisné hranice a vytváří unikátní hudební spojení. S novou deskou dorazí do pražského Rock Café a vy byste u toho rozhodně neměli chybět! Program večera: 19.30 otevření klubu, 20.20-20.50 Halo Of The Sun, 21.10-21.40 Bikkinyshop, 22.00-23.00 Kill The Lights.

Metalový večírek v Underdogs

Kdy: Od 19

Kde: Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

Za kolik: Od 490 Kč

Milovníci metalové muziky mají v úterý v klubu Underdogs možnost vidět opravdu zajímavý mix muziky z Česka, Německa a až z druhé strany planety, z Nového Zélandu. Program večera: 19.00 otevření klubu, 20.00 Altars Ablaze (death black, Česko), 21.00 Bloody Vengeance (thrash black death, Německo), 22.00 Diocletain (war metal, Nový Zéland).

Májové slavnosti v Aquapalace Praha pro celou rodinu

Středa 8. května

Nejen květinový jarmark

Kdy: 12-18

Kde: Centrum H55, Hloubětínská 1138/5, Praha 9

Výjimečný jarmark lokálních pěstitelů a tvůrců. K dostání budou sazeničky, pokojovky, luční kvítí, ale i šperky, svíčky a jiné dekorace. O občerstvení se postará gril a kavárna Háčko.

Svatojakubská cesta Prahou, 1. část

Kdy: Sraz 13.30

Kde: Kostel svatého Václava, U Proseckého kostela 5, Praha 9

"Pro první část Svatojakubské cesty jste navrhly státní svátek 8. května, uděláme si tedy odpolední výlet. Potkáme se u kostela sv. Václava ve 13.30, kousek od metra Prosek. Ujdeme kolem 10 kilometrů, do Stromovky, kde můžeme ukončit naše putování posezením v restauraci. Svatojakubská cesta Prahou má 34 kilometrů, cílem je Zbraslavský zámek a kostel sv.atého Jakuba, pak již jsou trasy mimo Prahu značené Svatojakubskou mušlí. Takže kde v květnu skončíme, budeme v červnu pokračovat dalším výletem směr Podolí a pak třetí částí směr Zbraslav," zvou pořadatelky akce.

Vycházka na Vyšehradský hřbitov s návštěvou hrobky Slavín

Kdy: 14-17

Kde: Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, V Pevnosti, Praha 2

Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci se spolkem Svatobor si Vás dovolují pozvat na již tradiční vycházku u příležitosti výročí přesunu ostatků Karla Hynka Máchy na Vyšehradský hřbitov, od nějž v letošním roce uplyne 85 let. Vycházka se uskuteční ve středu 8. května od 14 hodin. Sraz je před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Součástí komentované vycházky je také prohlídka hrobky Slavín.

Čtvrtek 9. května

Postřehy ze života v Indii

Kdy: Od 17

Kde: Městská knihovna Hloubětín, Hloubětínská 1138/5, Praha 14

Za kolik: Vstup zdarma

Jedna z nejlidnatějších zemí na planetě se od té naší neliší pouze velikostí, exotickou krajinou a jiným klimatem, ale i mnohem delší historií. A především pak velmi rozdílným způsobem života tamějších lidí – to vše bude přiblíženo skrze fotografie a výklad z cest Přednáší MUDr. Rudolf Zemek. Přednáška je doplněna o fotografie z jeho cest.

50 let metra

Kdy: 13-21

Kde: Camp (Centrum architektury a městského plánování), Vyšehradská 51, Praha 2



"V Praze máme druhou nejlepší veřejnou dopravu na světě! Denně přepraví jen soupravy metra přes milion cestujících, kteří jej využívají na cestách do zaměstnání, do školy či za kulturou. 9. května je to půl století, co se otevřel první úsek linky metra C. Tak to s námi přijďte oslavit do CAMPu! Čeká vás bohatý program ve formě mnoha filmových promítání zaměřených na historii metra i jeho budoucí rozvoj. Proběhnou přednášky, v rámci nichž nahlédnete pod pokličku plánované automatizace metra a dozvíte se další informace ze zákulisí pražské dopravy.V průběhu dne budou v CAMPu k vidění krátké archivní filmy o městské hromadné dopravě. Není třeba rezervace míst. Na přednášky si prosím rezervujte svá místa prostřednictví portálu GoOut," zvou pořadatelé akce. Program a informace zde.

Midnight Odyssey & Sukkhu ve Vopici

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 520 Kč

Midnight Odyssey (od 21.15), osobitý australský ambientní black metalový projekt umělce Dis Petera, přiveze do Prahy poslední část hudební trilogie Biolume s názvem „A Fullmoon Madness“. Nabídne tak imersivní hudební putování tajemnými hudebními krajinami prodchnuté vesmírnými, mytologickými, spirituálními a misantropickými náměty i tématikou smrti. Ambientní black metalový večer v podání Midnight Odyssey doplní české „multiverzum uměleckých forem“ blackmetalové kapely Sukkhu (od 20.00). Vyvolávat duše bude skrze zpěv a výtvarná díla Maania, kytary Ego BMK, bicí The Beast, na tympány Silenthell (Master‘s Hammer) a na baskytaru Necro.

Jóga v Baden Baden

Kdy: Od 18

Kde: Baden Baden, Ostrov Štvanice, Praha 7

Za kolik: Dobrovolný příspěvek

"Zveme vás na první letošní jógu, lekcí vás provede Dash. Komplexní protažení a posílení celého těla, zkruty, výkruty, práce s dechem, čistá mysl a hlavně skvělej pocit po lekci. Lekce trvá hodinu, je dynamická a vhodná pro všechny úrovně. S sebou si vezměte podložku a pohodlné oblečení, nic jiného není potřeba. V případě špatného počasí se lekce přesouvá na jiný termín. Těšíme se na vás," zvou pořadatelé akce.

Jarní blešák

Kdy: Od 16

Kde: Bistro Moje místo, 28. Pluku 119/33, Praha 10

Přijďte se zúčastnit jarního blešáku s dospěláckým oblečením před bstrem Moje místo. Očekávejte široký výběr oblečení, obuvi a doplňků. Vše vás čeká v přátelské atmosféře komunity a za férové ceny.

Pátek 10. května

Wine and food festival

Kdy: Pátek (15-21.30), sobota (12-21.30), neděle (12-18)

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Za kolik: Vstupné zdarma

Přijďte ochutnat vína, prosecco a street food z celého světa na Střeleckém ostrově. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Malý Janek z Jinec. Čeká vás víkend nabitý živou muzikou, vínem a dobrým jídlem.

Fidlovačka: Dánská dívka

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 469 Kč

Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Prosecco piknik

Kdy: Pátek (15-21) a sobota (12-21)

Kde: Břevnovský klášter, Markétská 28/1, Praha 6

Za kolik: Vstupné zdarma

"Je tady nová pikniková sezóna! A také jaro je tady a my tak můžeme společně napsat další piknik příběh v jednom nejkrásnějším parku v Praze u Břevnovského kláštera. Připravte se na již tradičně dokonalý zážitek. Čeká vás jarní pohoda plná osvěžujících italských bublin, dokonalá kuchyně a rytmický hudební doprovod. To vše pod širým nebem, na piknikové dece. Nečekejte velký festival s mnoha prodejci, ale vychutnejte si komornější akci tentokrát s dokonalou a oblíbenou italskou kuchyní a více než 35 svěžích a trendy druhů prosecca. Máme také bubliny bez alkoholu, mnoho cocktailů či domácích limonád," lákají pořadatelé akce.

Karlínské farmářské trhy

Kdy: 8-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, skvělé uzeniny a mléčné výrobky, vychutnat si lahodnou kávu a sladké koláče nebo palačinky. Nebude chybět ani nabídka obědového menu v podobě peruánských specialit a sladké zmrzlinové tečky na závěr. Drobné dárečky pro radost a mnoho dalšího na vás čeká každý pátek.

Metalový Blacksunfest č. 5

Kdy: 18-24

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 250 Kč

Pátý ročník metalové akce Blacksunfest nabídne tři zahraniční a dvě tuzemské kapely. Zahrají: Devine Defilement (death metal, Island), Panychida (black heavy, Česko), Burn Down Eden (blackened death, Německo), Secret Of Darkness (black death, Česko) a Stiriah (black, Německo).

Víkendové tipy zveřejníme na našem webu v pátek!

Vícedenní tipy

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Pátrací hra pro děti: Z deníku kocoura Modroočka

Kdy: Do 12. května, denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 50 Kč

Jaké to asi je, koukat na svět očima malého kotěte? To se dozvíte v nové hře Z deníku kocoura Modroočka inspirované stejnojmennou knihou Josefa Koláře, které Helena Zmatlíková dala nezaměnitelnou podobu. Další pátrací hra, tentokrát pro děti ve věku 7-13 let, představí příhody kocoura Modroočka a nechá hráče nahlédnout na prapodivný svět dvojnožců z kočičí perspektivy. Cílem hry je vyluštit křížovku, kdo bude mít správně vyplněnou tajenku může se zařadit do slosování o knihu Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře. Hra obsahuje 9 stanovišť, které lze obíhat v libovolném pořadí, na každém stanovišti hráči najdou zápis z deníku kocoura Modroočka, zadání do křížovky v „kočičím jazyce“ a dobrovolný úkol ze života koček. Délka hry: 45 minut. Vhodné pro děti od 7 do 10 let nebo i děti mladší v doprovodu rodičů.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!