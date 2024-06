/FOTO, VIDEO/ Následující dny mají být deštivé, ale to nemusí bránit tomu, abyste si užili spoustu zábavy! Podívejte se na náš přehled zajímavých akcí, které se od pondělí do pátku na území Prahy konají. V první části přehledu najdete tipy na jednotlivé dny a ve druhé části vícedenní a dlouhodobější akce.

Pondělí 3. června

Slyším vidím chutnám svět

Kdy: 12-22

Kde: Před KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Objevte svět, který vám bude ležet u nohou přímo před KD Ládví. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost ochutnat v rámci Street Food Festivalu vynikající speciality jednotlivých zemí v doprovodu exotických tónů. Kromě toho čeká bohatý doprovodný program na rodiny s dětmi: malování henou, pletení copánků, workshop bollywoodského tance, pěvecká interaktivní dílna, hry z celého světa či netradiční pouliční divadlo Živa Poppy Theatre. Speciální program si připravili studenti Meridian International School Prague, kteří budou představovat jednotlivé země. Neméně lákavá bude i cestovatelská přednáška o Indii.

Fresh senior festival

Kdy: 13-18

Kde: Villa Pellé a zahrada, Pelléova 10/91, Praha 6

Za kolik:

Dvanáctý ročník Fresh Senior festivalu bude věnován Roku české hudby s důrazem na 200. výročí narození Bedřicha Smetany, průvodcem a moderátorem akce bude Alexander Hemala. Hlavní ideou této tradiční kulturně společenské akce je přirozeným způsobem nabídnout seniorským návštěvníkům festivalu mimo jiné nejrůznější hudební produkce v podání profesionálních i amatérských hudebníků, a to zcela jedinečným způsobem. Podrobný program zde.

Memoriál Josefa Odložila

Kdy: Od 17.20

Kde: Stadion Juliska, Na Julisce 2, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Stadion Juliska přivítá 31. ročník Memoriálu Josefa Odložila. Můžete se těšit na českou atletickou špičku i esa atletiky světové v patnácti disciplínách. Hlavním závodem bude již tradičně běh na 1500 metrů mužů, ve kterém Josef Odložil získal v roce 1964 stříbrnou medaili na olympiádě v Tokiu. Tak buďte u toho! Program: 13.15 - 15.15 žákovské závody, 15.15 - 17.00 předprogram, 17.00 - 20.00 hlavní program.

Úterý 4. června

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

The Dead South a další kapely ve Žlutých lázních

Kdy: 17.30-22

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4

Za kolik: 950 Kč

The Dead South, Ivan Mládek a Banjo Band, Corb Lund - jsou skvělí interpreti v country stylu, kteří společně zahrají 4. června 2024 v pražských Žlutých lázních. Nezáleží na tom, jak definujete jejich hudbu – progresivní bluegrass, alternativní Americana, country, nebo folk a western. Důležité je, že je jejich fanoušci milují! Kanadská kapela The Dead South je fenoménem napříč generacemi i žánry. Zvuk kytary, violoncella, banja, kopáku a mandolíny doplňují silné vokály, jejichž spojení je čistá hudební harmonie. Jejich album Good Company z roku 2014 a především song „In Hell I‘ll Be In a Good Company“ zabodoval v hitparádách v Evropě i Americe a nikdo se tak už nediví, že klip k tomuto songu má téměř 407 miliónů zhlédnutí. Program večera: 17.30 otevření areálu, 18.15 Corb Lund, 19.15 Ivan Mládek Banjo Band, 20.30 The Dead South.

Tančírna Salsa Bachata

Kdy: 19-22

Kde: Gauč, Výstaviště 415, Praha 7

Za kolik: Vstup volný

"Léto se blíží a my bychom Vás letos opět rádi pozvali na pravidelné úterní open air salsa & bachata tančírny. Můžete se těšit na krásný prostor Gauče na Výstavišti, letní scénu pražského kulturního a společenského života. Nabízíme nejen skvěle ozvučený prostorný zastřešený venkovní parket a skvělou muziku, ale také plně zásobený bar s grilem, koktejly a dalšími dobrotami. Co víc si přát? Pojďte si tedy s námi užít léto v rytmu taneční hudby. Všichni jste vítáni! Neumíte tančit? Nevadí! Pro vás máme připravenou před každou tančírnou otevřenou lekci salsy," zvou pořadatelé akce.

Středa 5. června

Fidlovačka: Dánská dívka

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 469 Kč

Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Pennywise v Lucerna MB

Kdy: 19.30-23.30

Kde: Lucerna Music Bar, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: 850 Kč

Pennywise navštíví 5. června Lucerna Music Bar! Kalifornský kvartet, který spolu s NOFX či Rancid dláždil cestu modernímu punku a hardcoru se vrací po 8 letech do Prahy. Mezitím stihli vydat nabušené album „Never Gonna Die“, které dokazuje, že ani po více než třiceti letech své existence neztratili ani miligram své energie.

Kino & streetfood: Bohemia Rhapsody

Kdy: Od 21.30

Kde: Holešovická tržnice (Food Truck point), Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Slavní Queen rozezní Food Truck Point v muzikálovém filmu Bohemian Rhapsody. Stavte se na film a delikátní streetfood.

Čtvrtek 6. června

Fidlovačka: Testosteron

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 449 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? … Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Filmová premiéra: Sylvanian Families ve filmu - Dárek od Freyi

Kdy: Od 6. června

Kde: Kina po celé Praze

close info Zdroj: Bohemia MP zoom_in Za vysokými horami a hustými lesy se rozprostírá vesnička Sylvania. A v ní bydlí Sylvanian Families, láskyplné zvířecí rodinky, které svou roztomilostí rozpoutají představivost každého dítěte. Nenechte se však zmýlit, nejsou to jen tak obyčejné rodinky zvířátek. Právě naopak. Zvířátka, žijící v rodinné harmonii a pospolitosti, mají stejně jako my lidé vlastní jména, narozeniny, povolání i domovy obklopené bujnou přírodou. Poprvé tyto postavičky spatřily světlo světa v Japonsku v roce 1985 a okamžitě se staly fenoménem, který dnes milují miliony dětí po celém světě. A nyní se dočkaly také svého celovečerního filmu s názvem Dárek od Freyi. Animovaná pohádka Sylvanian Families ve filmu: Dárek od Freyi se své premiéry na českých plátnech dočká 6. června 2024. Do české distribuce jej uvádí společnost Bohemia Motion Pictures. Trailer najdete ke zhlédnutí zde.

Otevírání lezecké stěny

Kdy: 15-22

Kde: Obchodní centrum Westfield Chodov (náměstí u obchodu Bambule), Roztylská 19, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Léto ve Westfield Chodov bude plné pohybu. "Už 6. června otevíráme na kruhovém náměstí lezeckou stěnu pod záštitou Adama Ondry. Přijďte si vyzkoušet boulder lezení pod vedením profesionálů a otestovat své opičí dovednosti v řadě soutěží. Speciálním hostem akce je Aneta Loužecká – mistryně světa v ledolezení, která se představí v jedinečné exhibici," zvou pořadatelé akce.

Veletrh inspirativních knih pro děti

Kdy: 9-19

Kde: Komunitní centrum Unitaria, Anenská 5, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

"V rámci akce Celé Česko čte dětem otevíráme na celý den naši rodičovsko-vzdělávací knihovnu. Knihy je možné prolistovat na místě, či si je vypůjčit domů. Během celého dne se budou na stáncích prezentovat malá zajímavá nakladatelství, které vydávají inspirativní knihy pro menší i větší děti," zvou pořadatelé akce. Program: 9.00-18.00 otevřena rodičovská knihovna, 15.00-17.00 knižní workshop pro děti, 17.00-18.30 rodičovská kavárna na téma "Děti to chtěj vědět taky. Jak mluvit s dětmi o intimitě" s Petrou Sovovou.

Pátek 7. června

Švandovo divadlo: 1984

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Systém, nebo láska? Láska k systému! Divadelní adaptace kultovního románu… Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, unavený muž středních let, byl doposud spolehlivým členem společnosti - řádně pracoval, volný čas trávil dle předpisů, nepochyboval. Až nyní… Cosi uvnitř ho přimělo koupit si sešit a začít psát deník. Cosi v něm se začalo ptát po minulosti. Pátrat v paměti. Pochybovat. Opravdu je jeho země ve válce, nebo jde o nástroj manipulace skrze neustálé udržování pocitu strachu a ohrožení? A co když se minulost odehrála jinak, než jak je jim předkládáno? Sám ví, jak důsledně se upravují zprávy, fotografie, výpovědi. Jak dogmaticky se oklešťuje jazyk. Co si počít s hesly: Válka je mír. Svoboda je otroctví. V nevědomosti je síla?

Dool & Tengri v Modré Vopici

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 590 Kč

Od roku 2015, kdy ve starém nizozemském přístavním městě Rotterdamu povstali z popela THE DEVIL'S BLOOD a ELLE BANDITA, zanechali DOOL na evropské darkrockové scéně svou pochmurnou stopu. Tito Holanďani hrající zlověstnou směs psychedelického, progresivního a post-rocku a doom metalu se objevili se zvukem, který připomíná jména jako Blue Öyster Cult, Sisters of Mercy, Ghost, the Sword a Sonic Youth. Roli lokálního supportu a otvíráku v jednom přijali pražští postrockoví TENGRI.

Karlínské farmářské trhy

Kdy: 8-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, skvělé uzeniny a mléčné výrobky, vychutnat si lahodnou kávu a sladké koláče nebo palačinky. Nebude chybět ani nabídka obědového menu v podobě peruánských specialit a sladké zmrzlinové tečky na závěr. Drobné dárečky pro radost a mnoho dalšího na vás čeká každý pátek.

Sekáč na Hollaru

Kdy: Od 16

Kde: Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1



Jaro je v plném proudu, léto co nevidět za dveřmi a s ním i příležitost osvěžit svůj šatník, ale zároveň ušetřit peněženku! Čeká na vás několik prodejců, kteří vám přinesou širokou škálu stylových a designových pokladů. Chybět nebude ani hudební program, který si pod palec vezmou amb a Mislaves.

Vícedenní akce

Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ: Oči dokořán

Kdy: Do 9. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Pražský festival kyseláčů vol.3

Kdy: Od 5. do 8. června

Kde: Permanent Pragovka, Kolbenova 923/34 A, Praha 9

"Letošní rok pádí kupředu jako zběsilý. Takže můžeme ohlásit slavnostním tónem, je tady ten čas, ten okamžik! Vyhlašujeme už potřetí tradiční festival kyseláčů, setkání nad pivy, které oslní explozemi barev a chutí. Uvidíme se v Permanentu Pragovka od středy 5. června do soboty 8. června. Kyseláče jsou zábavné, osvěžující a přináší úsměv na tváři! Připravte se na vyladěný výběr stylů Sour Ale, Berliner Weisse, Gose, Pastry Sour, Lambik a dalších. Pozor, budou i zajímavé zahraniční kousky, nikdy v Čechách neviděné," lákají pořadatelé akce.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!