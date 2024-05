Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestřit nejbližší dny? Podívejte se na náš přehled zajímavých akcí, které se od pondělí do pátku na území Prahy konají. V první části přehledu najdete tipy na jednotlivé dny a ve druhé části vícedenní a dlouhodobější akce.

Pondělí 27. května

Švandovo divadlo: Návrat krále

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Písničkový filosofický retromuzikál o stesku po domově a zpěvákovi, který (ne)emigroval… Populární zpěvák Gabriel Král bydlí na státní, podnikové ubytovně a snaží se naplno plnit veškeré závazky vůči své vlasti, publiku, ale především hudbě. Po nocích mezi umakartovými stěnami poslouchá Písničky na přání a sní o dokonalé, zářící show, v níž mají zpěváci nejen kostýmy pošité záplavou flitrů, ale také je doprovází půvabné a čistě zpívající vokalistky. To vše tam, tam daleko na Západě, mají. Zatímco tady, v centrálně plánovaném systému, je vše mdlé, nedokonalé, amatérské. Gabriel Král cítí, že nadešel čas věci změnit, vzít zodpovědnost za múzy i svůj talent do vlastních rukou… A tak jednoho dne zmizí. Kam jinam než do země, kde mají vše, o čem snil. Kde bude mít konečně vše, po čem toužil. Záhy však shledává, že jeho romantické písně o sbližování těl a duší nikoho nezajímají a že zdejší estrády mají své temné stránky. Jeho ideály a vize dostávají na frak. Tím více, když se seznámí s osudy dalších emigrantů. Naštěstí je tu hudba, balzám pro duši, ať už ji Gabriel Král upsal komukoli.

Prowl v Rock Café

Kdy: Od 20

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: 350 Kč

Prowl hrají syrovou směs thrash-crossoveru a hardcore ve své nejryzejší podobě. Pochází z kanadského Montrealu v Quebecu, objeli už ale celý svět, kde si získali srdce fanoušků. Živá energie Prowl je popisována jako nepřekonatelná. Vliv Slayer, Exodus, Cro-Mags a dalších je v jejich tvorbě jasně čitelný. Support: Hyacinth.

Fidlovačka: Věštkyně

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 399-499 Kč

Bláznivá komedie… Helga je herečka, kterou vyhodili z divadla, protože je ve věku, kdy už pro herečky nejsou hezké role. Pracuje tedy v televizi jako věštkyně v pořadu „Volejte věštci“. Nijak zvlášť tomu nevěří, ale práce je práce. Dnes jí volají samá podivná individua. Jedna podivná dáma se ptá na svého prastrýce z Krakova. Helga se ho snaží přivolat ze záhrobí, ale náhle se vedle ní objeví papež Jan Pawel II. Helga ho vidí, ostatní však nikoli. Papež, kterého Helga vidí, ale zbylý svět nikoli, změní poklidný chod jejího života, jejího manželství, prostě papež změní všechno.

Manýristické malířství: Poetika mluvícího obrazu

Kdy: Od 17

Kde: Ústřední městská knihovna (Malý sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 60 Kč

Počátky manýrismu byly v Itálii spojeny s reakcí na vrcholně renesanční umění (Raffael Santi, Michelangelo Buonarotti). Do uměleckého projevu vstoupil subjektivní zážitek, nikoliv jen zobrazení objektivní reality (Tintoretto, El Greco). V Parmě vyrostl malíř Parmigianino, který obohatil figuru o stylizované elegantní tvary. Umělci pracovali s výrazem (expresí) čisté fantazie, kdy inspiračním zdrojem byla příroda – motivy rostlin, zvířat, plodů. S humorem sobě vlastím uplatnil tuto fantazii ve svých obrazech Giuseppe Arcimboldo, který pracoval na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze. Fantastická kombinace prvků dovedla umělce do nového pojetí obrazu – grotesky. Vzájemné prolnutí básnictví a malířství vyústilo přímo v poetiku „mluvícího“ obrazu, který promlouvá v symbolech, v alegorii. Mezi další významné umělce manýrismu patří bezesporu Hans von Aachen, Giorgio Vasari a Agnolo Bronzino. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.

Úterý 28. května

Španělský a rakouský heavy metal v Modré Vopici

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 350 Kč

Milovníci heavymetalové muziky, pozor! V úterý do proslulého klubu Modrá Vopice dorazí prvotřídní nálož. Zahrají totiž španělští Hitten a rakouští Diamond Falcon! Program večera: 19.00 otevření klubu, 20.00-20.55 Diamond Falcon, 21.15-22.30 Hitten.

Švandovo divadlo: Radim Vizváry - Mime on the Moon

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 390 Kč

Sólová performace Radima Vizváryho Mime on the Moon promlouvá univerzální řečí a nebojí se ani situační komiky, sebeironie a černého humoru. Celek je obrazem současné pantomimy, v níž autor a interpret v jedné osobě klade důraz na úspornou výpravu, minimalistické gesto a srozumitelnost. Všestranný tvůrce, držitel Ceny Thálie, těží ze svých bohatých tvůrčích zkušeností v oboru, osobitého herectví a techniky mimu. Nabízí pestrý výrazový rejstřík a vysokou úroveň pantomimického řemesla, ve kterém rozvíjí dosavadní vlastní způsob vyjadřování.

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 399-499 Kč

Divadelní adaptace legendárního filmu… "Zveme vás na reprezentační ples hasičů, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude hudba – k tanci i poslechu. Bude tanec! Bude bohatá tombola – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba královny krásy. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. Bezpečnost zajištěna!" zvou lidé z Fidlovačky.

International Burger festival

Kdy: 11-22

Kde: Manifesto Anděl, Ostrovského, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

"Pojďme oslavit Mezinárodní den burgerů naším burger festivalem! Připravte své chuťové buňky na bouřlivou jízdu kolem světa aniž byste opustili své Prahu - chuťová senzace jako žádná jiná! Přinášíme ty nejlepší burely s celosvětovým twistem – od vroucích ulic New Yorku po asijské chutě! Přidejte se k nám na dobrodružnou cestu plnou chutí různorodých burgerů z každého koutu světa. Náš festival není však jen o burgerech - je to kulinářská slavnost! Vychutnejte si lahodné bulky, osvěžující nápoje a pořádně vychlazená piva s nezapomenutelnou atmosférou našeho marketu," zvou pořadatelé akce.

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Christian Death & Projekt XIII v Kasárnách

Kdy: Od 18

Kde: Kasárna Karlín, Jirsíkova 282/3, Praha 8

Za kolik: Od 590 Kč

Zakladatelé amerického goth rocku Christian Death jsou známí pro své provokativní texty zpochybňující organizované náboženství a společenské normy. Jejich konfrontační přístup, plný rouhání a morbidity, je odlišil od britské gotické scény a přiblížil se spíše losangeleskému punku a heavy metalu. V čele kapely stál zpočátku zpěvák Rozz Williams, později se pod vedením kytaristy Valora Kanda kapela posunula k intelektuálnějšímu a političtějšímu směru. V květnu tito kacířští gotici navštíví Prahu a odehrají komorní koncert v Kasárnách Karlín. Tšit se můžete i na speciálního hosta, gotické Projekt XIII, kteří se nebojí pracovat s texty v českém jazyce.

Středa 29. května

Dětská zahrada

Kdy: Od 16

Kde: KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 11

Za kolik: Vstup zdarma

Odppoledné plné zábavy a her s Rodiným centrem Babočka. Žongléřská show Michala Třísky, open mick – předvedtě svuj talent před mikrofonem, výtvarná dílna, malování na obličej…

Mikroorganismy kolem nás

Kdy: Od 19

Kde: Ústřední městská knihovna (Malý sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 60 Kč

Nikoho nepřekvapí, že mikroorganismy jsou všude kolem nás i v nás. Bez nich bychom byli ve větších nesnázích, než jen že bychom si nedali náš národní nápoj a místo nadýchaného chleba bychom jedli tvrdé placky. Ono, co si budeme povídat, bez nich bychom tu vlastně vůbec nebyli. Nebo minimálně bychom nedýchali kyslík. Přijďte si poslechnout, co vše mikroorganismy pro člověka kdy udělaly, dělají a budou dělat a také se o nich něco zajímavého dozvědět, když už tedy víte, že ač jsou neviditelní, tak jsou pro nás nezbytní (rozhodně víc než my pro ně). Přednáší Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně.

Módní přehlídka Jaroslavy Procházkové

Kdy: 19-21

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: 350 Kč

Módní přehlídka přední české návrhářky Jaroslavy Procházkové a její značky Jaroslava se uskuteční na stylizovaném molu – nádvoří Chvalského zámku, kde představí svou současnou kolekci jaro/léto 2024. Jaroslava Procházková patří ke stálicím české módní scény a její značka Jaroslava se zabývá úpletovou módou specifickou pro náročnou klientelu, která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, výraznou kultivovanou barevnost a vysoce kvalitní zpracování. Do svého šatníku tyto modely zařadila i naše první dáma, paní Eva Pavlová, či osobnosti z branže showbusinessu. Přehlídku uvede komorní koncert šansoniérky a herečky Renaty Drössler.

Čtvrtek 30. května

Den dětí na Vyšehradě

Kdy: 10-18

Kde: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

Za kolik: Ceny vystoupení a podrobný program zde

Národní kulturní památka Vyšehrad svým nejmenším návštěvníkům i letos na Den dětí nabízí program plný zábavy a překvapení. Komorní sál na Purkrabství bude hostit několik divadelní představení a koncert na závěr. Na akce uvnitř je kvůli omezené kapacitě nutné zakoupit vstupenku. Program v parku před Purkrabstvím bude přístupný za dobrovolné vstupné. Tam si děti mohou užít například Loutkoviště.

Fidlovačka: Rain Man

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 499-649 Kč

Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Den dětí na náplavkách

Kdy: 10.30-19

Kde: Náplavky na obou březích Vltavy

Za kolik: Vstup zdarma

"Zveme vás na čtvrtý ročník unikátní akce pro děti a jejich rodiče, kterou pořádají pražské náplavky ve spolupráci s MHMP a městskými částmi Prahy 1, 2 a 5. Připravili jsme pro vás bohatý program plný zábavy, atrakcí a aktivit pro děti všech věkových kategorií. Přijďte si s námi užít nezapomenutelný den na náplavkách, těšíme se na vás! Zábavný program se bude konat zdarma a na obou březích Vltavy. Přívoz bude po celou dobu mezi náplavkou Rašínova nábřeží a Smíchovskou náplavkou v době konání akce zdarma," říkají pořadatelé akce. Podrobný program zde.

Rostlinná štafeta

Kdy: 10-18

Kde: Zahrada na niti, Školská 1335/7, Praha 1



Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 61. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníte svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Pátek 31. května

Žižkovské pivobraní

Kdy: 12-21

Kde: Park Parukářka, Praha 3

Již jedenáctý ročník této tradiční a vámi tolik oblíbené akce je po roce zase tady! Desítky malých a minipivovarů, hudba , soutěže, program pro děti. Zkrátka dorazte celá rodina, všichni si najdete své. V pátek zahrají Meeting Point, Move Breakers a Soul Ožil.

Víno & prosecco v parku

Kdy: Od 14

Kde: Riegrovy sady, Praha 2 (vstup do areálu letní zahrádky se nachází v těsné blízkosti adresy Na Švihance 1)

Za kolik: 150 Kč v podobě degustační skleničky

Užijte si bílé, červené a šumivé v Parku Riegrovy sady. Své produkty představí tuzemští vinaři i specialisti na italské prosecco. Těšit se můžete na ochutnávky a prezentace široké palety vín a delikates.

Švandovo divadlo: Návrat krále

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 150 Kč

Wine & food festival

Kdy: 15-21.30

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Přijďte ochutnat vína, prosecco a street food z celého světa. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Malý Janek z Jinec. Čeká vás víkend nabitý živou muzikou, vínem a dobrým jídlem.

Vícedenní akce

Přehlídka výtvarného oboru ZUŠ: Oči dokořán

Kdy: Od 15. května do 9. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Májové saunování pro dva

Kdy: Do konce května

Kde: Aquapalace Praha, Čestlice

Za kolik: 1100 Kč pro oba na celý den a ještě dárek – láhev vína Secca pro dokonalost prožitku.

Láska má mnoho podob, každopádně ve dvou se to lépe i relaxuje…. Proto překvapte svůj protějšek romantickým gestem a přijďte si během měsíce května společně odpočinout do největšího Saunového světa v ČR do Aquapalace Praha. Uvolníte tělo i mysl ve Finských saunách, Římských lázních či venkovní ceremoniální sauně. Vybírat můžete také každý den ze speciálních divadelních ceremoniálů, užívat si venkovní sluneční zahradu s vířivkami či týpí a ochlazovací bazénky.

Dialog ovládne smíchovskou náplavku

Kdy: Do 28. května

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Unikátní umělecký počin bude zcela zdarma k zhlednutí na pražské smíchovské náplavce. Obří objekt z dílny vizuálního umělce Jana Hladila bude k vidění do 28. května. Na celém projektu se podílí i jeden z nejúspěšnějších tuzemských muzikantů – NobodyListen. Základem celé instalace je deset metrů vysoký hexagon tvořený LED panely o celkové ploše 180m², doplněný světly. Za pomocí Infra-Red kamer jsou v záběru 360° snímáni návštěvníci a jejich pohyb je promítán na LED. Je tak zajištěn zcela jedinečný zážitek pro každého návštěvníka, kdy se sám stane součástí instalace. Důraz je kladen na možnost jedince (ale i skupiny) obsah formovat a ovlivnit vlastní přítomností či vzkazem. Jednoduše Wooow! Instalace se tak vyvíjí v čase, postupně graduje. Vrcholem gradace je večerní audiovizuální show vyvolávající úžas. Show z dílny Jana Hladila a Jakuba Stracha, široce známého pod svým uměleckým jménem NobodyListen.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!