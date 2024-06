Pondělí 24. června

Open air kvíz na Radosti

Kdy: 19-22

Kde: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Za kolik: 100 Kč za hráče

"Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové odpovědi. Pojď se bavit a vyzkoušet si, na kolik otázek umíte vymyslet odpověď. Vyrazíš s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče. Bavte se chytře. V týmu 2 až 8 hráčů. Rezervace zde, vstupenky na místě. Střecha bude otevřena i pro veřejnost, kvíz bude v části prostoru," zvou lidé ze Střechy Radost.

Ondřej Havelka a Melody Makers

Kdy: Od 19

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 1, Praha 1

Za kolik: 200-2990 Kč

Však to znáte: láska má mnoho podob a stejně tak i písně o ní. Odjakživa se zpívá o lásce šťastné i nešťastné, naplněné i zhrzené, roztoužené i zklamané, sladké i hořké, o lásce ke všemu možnému – k ženě, muži, vlasti či jazzu. Ondřej Havelka se svými Melody Makers připravil z lásky k vám okouzlující kolekci jazzových a swingových kusů, v nichž vášeň zazní v prudkých fičácích a něha v melancholických kantilénách. To vše v koncertní show O lásce a jiných swingových běsech.

Letní scéna Harfa: Normální debil 2

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Nové příběhy hlavního hrdiny, odehrávající se na střední škole, ve vojenském útvaru nebo v oblastním divadle, se prolínají s historickými událostmi. Kdo zažil skutečný Discopříběh? Jak vlastně začala Sametová revoluce? Koho nejvíc ovlivnil legendární projev Milouše Jakeše? Kde byl poprvé spatřen bod G? Volné pokračování stejnojmenné populární inscenace jako seriózní výlet do historie i parodická komedie. Na své si opět přijdou milovníci vysílání Československé televize a dobové pop music. A možná přijde i kouzelník … a Saskia Burešová.

Úterý 25. června

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Letní scéna Harfa: Caveman

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou! Obhajoba jeskynního muže, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě.

Rostlinná štafeta vol. 63

Kdy: 10-18

Kde: Zahrada na niti, Školská 1335/7, Praha 1

Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 63. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníte svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Středa 26. června

Česká filharmonie: Open Air koncert

Kdy: Od 20.15

Kde: Hradčanské náměstí, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Open Air koncert České filharmonie už tradičně zakončuje koncertní sezonu na Hradčanském náměstí a je pro všechny zdarma. Program věnovaný Roku české hudby připraví Petr Altrichter, který roztančí a rozezpívá publikum spolu s orchestrem a vynikajícím pěveckým triem.

Letní scéna Harfa: Poslední ze žhavých milenců

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-699 Kč

Komedie patří mezi nejúspěšnější díla známého amerického autora. Řadu sezón se těšila velké divácké přízni na Broadwayi. Skvělá je již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům… Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije…

Hellichovka: Den otevřených dveří

Kdy: 14-18

Kde: Grafická škola Praha - Hellichovka, Hellichova 535/22, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Prezentace závěrečných prací (maturity, absolutoria) a klauzurních prací žáků a studentů — školní rok 2023/2024… Informace o studiu, prohlídka školy, prezentace ateliérů a dílen… Budova grafické školy v Hellichově ulici je v tento den otevřená veřejnosti od 14 do 18 hodin. V průběhu celého dne otevřených dveří budou v prostorách respiria školy podávány všeobecné informace o studiu a v odborných učebnách budou vedoucími oborů a výtvarných ateliérů podávány informace ke studiu v jednotlivých vzdělávacích programech a studijních zaměřeních a k přijímacím zkouškám.

Tip na hudební výlet: Basinfirefest

Kdy: 26. až 29. června

Kde: Spálené Poříčí, Plzeňsko

Za kolik: 2290 Kč na celý festival, jednodenní vstupenka od 1000 Kč

Tradiční festival rockové a metalové hudby, Basinfirefest, má letos na programu už svůj osmnáctý ročník. Více informací a podrobný program zde.

close info Zdroj: Basinfirefest zoom_in

Čtvrtek 27. června

Straweberry Fields 2024

Kdy: 14-19

Kde: Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/20, Praha 9



"Vracíme se zpátky do Plechárny a na programu máme hromadu worksopů a aktivit! Třeba sportovní workshopy, například parkour nebo tanec, vyzkoušet si můžeš i netradiční sportovní aktivity, jako je kanjam, spikeball, laddergolf, crossminton nebo you.fo. Naučíme tě žonglovat i tančit s obručí. Prostor dostanou malí i velcí kreativci, budeme vyrábět šperky z filcu, doplňky z fima a vlastní odznáčky. Koho zajímá street art, tak se může stavit v našem graffiti stanu. Myslíme i na parádníky a parádnice, budeme malovat na obličej, do vlasů naplétat copánky nebo můžeš odejít s airbrush kérkou. V neposlední řadě se budeme věnovat hudbě, o příjemnou atmošku po celou dobu akce se postará DJ Bica, který v 16 hodin odstartuje i DJ workshop, v rámci kterýho budeš moct soutěžit o super skvělý sluchátka. Prostor dostanou aktivity komunitního centra Rom Praha, děti i dospělí nám zazpívají a zatančí.A pro naše nejmenší a jejich rodiče či jiný doprovod máme připravený interaktivní hudební program, který začne v 16.30 v hale Plechárny," přibližují pořadatelé akce nabitý program.

Boston Manor v Rock Café

Kdy: Od 19

Kde: Rock Café, Národní 20, Praha 1

Za kolik: Od 525 Kč

Boston Manor se vrací s novým singlem “Container”. Jedná se o nejčerstvější počin kapely v roce 2024, která se vrací vášnivě a ambiciózně naladěná. Vzpurný a odhodlaný “Container” je trochu groovy, stejně tak hluboký a nabízí první náznaky toho, kam se jejich zvuk bude ubírat dál: od paralelních vesmírů přes osobní růst, živé snové krajiny až po syrový smutek. Zpěvák Henry Cox popisuje: "Container zkoumá myšlenku druhé šance, paniku, která se dostaví, když víte, že musíte změnit svůj svět dřív, než bude pozdě, než vás pohltí a vy se navždy ztratíte. Je o stagnaci, která se k vám plíží, a o tom, že jste to vy, kdo může udělat změnu."

Vinyl market

Kdy: 12-18

Kde: VOIX, Dušní 3, Praha 1

"S létem se probouzí nejen příroda, ale i naše touha po hudebních zážitcích! Připojte se k nám na Vinyl marketu a objevte nové hudební poklady, které rozzáří váš jarní playlist! K prodeji bude několik tisíc titulů. Vše od Abby až po ZZ Top, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od B.B. Kinga po Franka Zappu. Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Dire Straits, F. Sinatra, Metallica a mnoho mnoho dalších. Výběr je obrovský, stačí přijít," zvou pořadatelé akce.

Pátek 28. června

Wine and food festival

Kdy: 15-22 (akce pokračuje i v sobotu a neděli)

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Přijďte ochutnat vína, prosecco na street food z celého světa v Praze na Střeleckém ostrově. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Malý Janek z Jinec.

Student fest 2024: Hudební noc

Kdy: Od 14

Kde: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

Za kolik: Od 360 Kč

Student Fest je pražský festival sdružující mladé tvůrce / tvůrkyně a utváří celotýdenní multižánrový program (plný přednášek, workshopů, vernisáže, blešáku nebo promítáním celovečerního filmu). Ten je zakončený tradiční hudební nocí, která se uskuteční v areálu Gabrielu Loci, kde se na několika vnitřních i open air pódiích představí přes 30 hudebníků.

Swingové tančírny na Šesťáku

Kdy: 17.30-21

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Doporučené vstupné na tančírnu je 200 Kč či více, do klobouku však lze přispět jakoukoliv částkou

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18) a živá hudba na každé tančírně.

Vícedenní akce

Prague Garden Party: Food festival v Královské zahradě

Kdy: 28. až 30. června

Kde: Královské zahrady Pražského hradu, U Prašného mostu 51/6, Praha 1

Za kolik:

V červnu se můžete těšit na jedinečný gastronomický zážitek, který se bude konat přímo v královských zahradách Pražského hradu. Co vás nemine: Gastronomické speciality, koncerty živé hudby od místních i evropských umělců, relaxace v trávě se sklenkou bublinek a úchvatný výhled na Prahu z terasy Belvederu. Ať už jste milovníci jídla, rodiny s dětmi nebo turisté, na Pražské zahradní slavnosti si každý najde to své!

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!