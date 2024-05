Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestřit nejbližší dny? Podívejte se na náš přehled zajímavých akcí, které se od pondělí do pátku na území Prahy konají. V první části přehledu najdete tipy na jednotlivé dny a ve druhé části vícedenní a dlouhodobější akce.

Pondělí 20. května

Marco Mendoza ve Vagonu

Kdy: 20.30-23.30

Kde: Klub Vagon, Národní 25, Praha 1

Za kolik: 500 Kč

Již po několikáté se k nám rád vrací, fenomenální baskytarista, skladatel a zpěvák Marco Mendoza, člen superskupin The Dead Daisies, Whitesnake, Thin Lizzy, Ted Nugent, Blue Murder, Journey a dalších. Tentokrát je to opět s jeho sólovým projektem a navazuje tak na veleúspěšnou evropskou část turné na podporu jeho zatím posledního alba "New Direction". Mendoza je jedním z nejvytíženějších a nejvyhledávanějších baskytarových hráčů současné epochy.

Africké trhy v DBK

Kdy: 8-18

Kde: Obchodní centrum DBK Praha, Budějovická 64, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Exotické ovoce a další africké produkty zamíří v pondělí a úterý do obchodního centra DBK Budějovická. Čeká na vás ovoce od drobných farmářů z Ugandy a Indonésie. Zažijte explozi chutí a ochutnejte původní nešlechtěné druhy ovoce, které je organické, chemicky neošetřované, nehnojené a hlavně dozrálé v teple na sluníčku v přirozených podmínkách, prostě tak, jak to má být.

Železnice v Praze: Levý břeh Vltavy

Kdy: Od 17.30

Kde: Městská knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13

Za kolik: Vstup zdarma

Pobočka Lužiny srdečně zve na další přednášku PhDr. Jindřicha Nolla. Tentokrát se můžete těšit na povídání o historii pražské železniční dopravy.

Úterý 21. května

Švandovo divadlo: Tablers

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 200 Kč

Čtyři přátelé, silvestrovský večírek a jedna společná sázka, která jim změní život. Jakou moc nad námi mohou mít nečekaně získané peníze? A mohou nabýt skutečné hodnoty? Již čtvrtá inscenace nezávislého souboru Ductus Deferens v jeho přirozeném hávu rytmiky, humoru a pohybové hravosti… Upozornění pro diváky: Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. Na jevišti se kouří - cigarety jsou v tomto případě považovány za rekvizity.

Exhorder a spol. ve Vopici

Kdy: Od 590 Kč

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 590 Kč

Exhorder se vynořili z metalového podhoubí New Orleans v roce 1986 a jejich hřmotný thrash metal, který se vymykal době, časem přijal nový přídomek "groove". Debutové album "Slaughter in the Vatican" z roku 1990, kterému předcházel stejnojmenný demáč z roku 1987, významně pomohl zrodu nové generace kapel, jejichž největšími jmény jsou samozřejmě Pantera (od desky Cowboys From Hell) či Machine Head.Program večera: 19.30 otevření klubu, 20.00-20.30 Force Of Hell, 20.45-21.25 Exorcizphobia, 21.55-23.10 Exhorder.

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Ichika Nito v Rock Café

Kdy: Od 19.30

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: Od 590 Kč

Ichika Nito, mladý Japonec, talent, oslavován pro svou technickou zdatnost, kreativitu a muzikálnost. Internetová senzace a uznávaný kytarista, zaujal světové publikum svou jedinečnou kombinací složitých technik a osobitého zvuku. Díky svému nekonvenčnímu a experimentálnímu stylu a virtuózním vystoupeními na platformách, jako je YouTube, získal široké uznání. Na svých videích předvádí složité úpravy populárních písní, originální skladby i improvizace, které zdůrazňují mistrovství tohoto japonského hudebníka v ovládání nástroje. Svůj um zavítá předvést v květnu i do pražského Rock Café. Program večera: 19.30 otevření klubu, 20.00-20.45 Between The Planets, 21.15-22.25 Ichika Nito.

The Cassandra Complex v Akropoli

Kdy: Od 18.30

Kde: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

Za kolik: Od 590 Kč

Po dvanácti letech se k výročí 40 let vrací do Prahy kapela The Cassandra Complex. Ikonická elektronicko-rocková skupina, kterou v roce 1984 založili irští hudebníci Rodney Orpheus a Paul Dillon, stále uchvacuje publikum svým průkopnickým zvukem. Program večera: 18.30 otevření klubu, 19.15-19.45 Body Of Pain, 20.15-21.45 The Cassandra Complex.

Středa 22. května

Den botanických zahrad: Komentované prohlídky expozic

Kdy: Od 14, 15, 16 a 17

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: V ceně standardní vstupenky

"Během Dne botanických zahrad jsme si pro vás připravili prohlídky srdcem a centrální částí naší zahrady s průvodcem. V rámci těchto procházek nahlédnete pod pokličku pěstování rostlin z různých koutů světa. Společně s naším průvodcem budete mít možnost nahlédnout "za oponu" rostlin v srdci našeho areálu-Ornamentální a Japonské zahrady. Dozvíte se nejen informace ze zákulisí, ale i cenné rady pro pěstování i péči. V rámci prohlídky je možné se našich průvodců také zeptat, a tak se nebojte říci si o slovo nebo si připravit zvídavé dotazy k tématu," zvou lidé z botanické k návštěvě.

Ductus Deferens: 10 m²

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 250 Kč

Další autorská inscenace uskupení Ductus Deferens navazuje na tradici nevybíravéhohumoru, situační komedie a práce s rytmem, ale nyní ještě s větším důrazem na pohybovoustránku představení. Science fiction groteska o různých cestách k penězům… Jak získat peníze? Ženy? Úspěch? Důstojnost…

Květnový swap v Hostivaři

Kdy: 17-19

Kde: Restaurace Gatteo, Dolnoměcholupská 209/17, Praha 10

"Zveme Vás na další swap, který se uskuteční opět v Gatteo v Hostivaři. Tentokrát bude k dispozici i pánská móda velikosti M a dámská nadměrná móda. Po celou dobu je restaurace otevřena pro prodej nápojů. Využijte jaro k očistě vašeho šatníku a domácnosti! To co vytřídíte přineste na swap do restaurace Gatteo v Hostivaři. Přijít můžete i bez věcí, třeba na kávu, čaj, pivo nebo víno," zvou pořadatelé akce.

Čtvrtek 23. května

Fidlovačka: Famílie

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 449-599 Kč

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí… Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodinných setkání jsou natolik autentické, že se bude nejeden divák cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně!

Láska, smích a sex appeal

Kdy: Od 20

Kde: Back Doors Bar, Na Bělidle 310, Praha 5

Za kolik: 299 Kč

Pět pražských komiků vypráví veselé příběhy o svém milostném životě a sexuálních nehodách a kladou si otázku: "Co to vlastně znamená mít sex-appeal?". Nápověda: možná je to mnohem širší definice, než si člověk myslí.

Vombati: zvláštní vačnatci z příbuzenstva koal

Kdy: Od 16

Kde: Ústřední knihovna (Malý sál), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Za kolik: 60 Kč

Pod pokličkou zoo… V čem jsou vombati výjimeční a v čem jsou naopak neobyčejně obyčejní? Co zahrnuje práce chovatele vombatů? A jak se daří nejčerstvějšímu přírůstku v Darwinově kráteru? Přednáší David Vala.

Pátek 24. května

Fidlovačka: Testosteron

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 449-599 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Švandovo divadlo: Návrat krále - veřejná generálka

Kdy: Od 11

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Poslední místa za 150 Kč

Písničkový filosofický retromuzikál o stesku po domově a zpěvákovi, který (ne)emigroval… Populární zpěvák Gabriel Král bydlí na státní, podnikové ubytovně a snaží se naplno plnit veškeré závazky vůči své vlasti, publiku, ale především hudbě. Po nocích mezi umakartovými stěnami poslouchá Písničky na přání a sní o dokonalé, zářící show, v níž mají zpěváci nejen kostýmy pošité záplavou flitrů, ale také je doprovází půvabné a čistě zpívající vokalistky. To vše tam, tam daleko na Západě, mají. Zatímco tady, v centrálně plánovaném systému, je vše mdlé, nedokonalé, amatérské. Gabriel Král cítí, že nadešel čas věci změnit, vzít zodpovědnost za múzy i svůj talent do vlastních rukou… A tak jednoho dne zmizí. Kam jinam než do země, kde mají vše, o čem snil. Kde bude mít konečně vše, po čem toužil. Záhy však shledává, že jeho romantické písně o sbližování těl a duší nikoho nezajímají a že zdejší estrády mají své temné stránky. Jeho ideály a vize dostávají na frak. Tím více, když se seznámí s osudy dalších emigrantů. Naštěstí je tu hudba, balzám pro duši, ať už ji Gabriel Král upsal komukoli.

Vinařské slavnosti

Kdy: Pátek a sobota 12-21

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma, degustační sklenička 100 Kč

"Patron vinařů Sv. Urban, má svátek, tak jej pojďme náležitě oslavit a připijme si na zdraví. Vinaři jsou srdcaři a přiměřená konzumace vína je zdraví prospěšná. Takové je motto Národního dne vína a zdraví, který si nejen vinaři připomínají vždy 25. května na svátek sv. Urbana, patrona vinařů. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," zvou návštěvníky pořadatelé akce.

Víkendové tipy přineseme na našem webu v pátek!

Májové slavnosti v Aquapalace Praha pro celou rodinu

Vícedenní tipy

Svět knihy

Kdy: 23. až 26 května od 9.30

Kde: Výstaviště (Křižíkovy pavilony), Praha 7

Za kolik: Od 100 Kč, více zde

Pro 29. ročník v roce 2024 byl zvolen čestným hostem dlouhodobý program „Das Buch - německojazyčná literatura", který společně připravují Goethe-Institut ČR, Rakouské kulturní fórum v Praze a Velvyslanectví Švýcarské konfederace. Knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2024 se bude konat opět ve všech nově zrekonstruovaných Křižíkových pavilonech, programová část se odehraje v areálu Výstaviště v exteriérových sálech, které budou letošní rok nově pojmenovány podle klasických českých autorů a autorek.

Přehlídka výtvarného oboru základních uměleckých škol kraje Praha: Oči dokořán

Kdy: Od 15. května do 9. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Výstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Studium může být pro žáka buď zážitkové a relaxační, které rozvíjí jeho výtvarný cit a vede ho ke vnímání výtvarného umění, nebo záměrné a účelové, kdy pedagog vychovává budoucího profesionálního umělce.

Koncepce výstavy je postavena právě na kontrastu těchto různých pedagogických přístupů a věkové odlišnosti žáků od 5 – 18 let. Výstavní prostory věže končí patrem příprav - portfolii úspěšných žáků, která sloužila k talentovému přijímacímu řízení. Právě tito úspěšní studenti se později uplatní jako umělci v různých výtvarných odvětvích.

Letošní ročník přehlídky výtvarných oborů (konaný po 7leté pauze) je spojen jednotným tématem ,,Barva je dobrá“ Protože děti mají barvy rády, barev zde bude k vidění dost - „barva je radost, barva je emoce“. Přijďte se nabít radostí a energií.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!