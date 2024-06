/FOTO, VIDEO/ Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestřit tento týden? Podívejte se na náš přehled zajímavých akcí, které se od pondělí do pátku na území Prahy konají. V první části přehledu najdete tipy na jednotlivé dny a ve druhé části vícedenní a dlouhodobější akce.

Pondělí 17. června

Janáček, Bloch a Dvořák na Korunní

Kdy: Od 19.30

Kde: Modlitebna, Korunní 60, Praha 2

"Na závěr jarní části sezóny se shledáme opět tradičně na Korunní. Zahrajeme Janáčkovy Lašské tance, jako sólistka se představí Tereza Kachlová v Baal Shem Ernesta Blocha a program uzavře raná Dvořákova symfonie č. 3," zvou pořadatelé akce.

Přednáška: U piva o Bubenči a Dejvicích

Kdy: Od 18

Kde: Restaurace Na Slamníku, Wolkerova 12/1a, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte posedět s historičkou a autorkou knihy, Kateřinou Bečkovou, a poslechnout si málo známé zajímavosti z historie těchto „siamských dvojčat pražského severozápadu“, jak je nazývá podtitul knihy. Dozvíte se třeba, čím je Slamník tak historicky významný! Přednáška probíhá v rámci doprovodného programu Muzea Prahy k vydání knihy Bubeneč/Dejvice a ke stejnojmenné výstavě na Vítězném náměstí. Kapacita je omezená, rezervujte si místo raději v předstihu.

Úterý 18. června

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Fidlovačka: Natotata

Kdy: Od 11 a 16.30

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 190 Kč

Kolik existuje na světě povolání? A jak si vybrat to pravé? Nejen o tom je nový autorský muzikál napsaný přesně tak, aby v něm mohla hrát celá škola. Skvělá hudba a příběh, který vtipně odhaluje svět dospělých v nastudování ZŠ Vratislavova.

Večer s melodickým death metalem

Kdy: 19.30-23

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 150 Kč

Koncert pražských (melodic)death metalových kapel. Doražte na pořádný rachot! Program večera: 19.30 Hole of Sin (melodic death-metal, Praha), 20.30 Misfolded (melodic death-metal, Praha), 21.45 Dust You Turn Into (death-crossover, Praha).

Středa 19. června

Švandovo divadlo: Adamova jablka

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

VědaFest 2024: Věda vzdělává

Kdy: 8.30-19

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

"V jeden den na jednom místě ukážeme to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě," zvou lidé z ČVUT a VŠCHT.

Letní sousedský blešák

Kdy: 16-19

Kde: Veronské náměstí (kolonáda před Pidi kavárnou), Praha 10

Za kolik: Vstup zdarma

"Šárka s Lenkou Vás srdečně zvou na legendární událost na Veronském náměstí. Přijďte si něco prodat, něco swapnout a něco koupit," zvou pořadatelky akce.

Čtvrtek 20. června

Švandovo divadlo: Ana Karenina

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Adaptace legendárního románu vypráví příběh vdané ženy, která se kvůli nově nalezené vášni rozhodla opustit svůj konformní život a riskovat trvalé ztráty… Anna Karenina při setkání s důstojníkem Vronským objevuje své mládí, jež byla nucena předčasně obětovat, když na sebe vzala roli manželky a matky. Je odhodlaná utéct od rodiny, ztratit své pohodlné i svazující společenské postavení a čelit opovržení ze strany bývalých přátel. Její rozhodnutí jí ale spíš než nový začátek přináší deziluzi z opakujících se partnerských vzorců a z mělkosti štěstí, které poskytuje zaslepená honba za romantickými ideály. Konstantin Levin miluje, obává se o budoucnost svého národa, a přestože je plný sil a prostému štěstí nadosah, neustále přemítá o smrti. Příběh Anny a příběh Levina běží vedle sebe, dramaticky se protínají a opět vzdalují jako koleje, které nás unášejí pryč od našich blízkých nebo zpátky domů.

Za koule punk fest 2024

Kdy: Od 16

Kde: Music Club Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 500 Kč

Klasická akce na konec školního roku s více jak dvacetiletou tradicí, čerpající z neopakovatelné atmosféry legendárního klubu na Praze 9! Punkrock, grilování a kámoši z mokrý čtvrti! Program dne: 16.00 Springless, 16.50 Problems!, 17.40 Tragedis, 18.40 Jaksi Taksi, 19.40 The Fialky, 20.40 E!E, 22.00 Houba, 23.00 Štamgasti.

Waltari & spol. v Akropoli

Kdy: Od 19.30

Kde: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

Za kolik: 450 Kč

Waltari jsou zpět! Legendární finská kapela slaví 30 let výročí od vydání debutové desky „Monk Punk“. K jubileu nadělili sobě i fanouškům nové album plné hitů. Společně s nimi vystoupí Francouzi Ravage Club.

Pátek 21. června

Švandovo divadlo: Návrat krále

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Písničkový filosofický retromuzikál o stesku po domově a zpěvákovi, který (ne)emigroval… Populární zpěvák Gabriel Král bydlí na státní, podnikové ubytovně a snaží se naplno plnit veškeré závazky vůči své vlasti, publiku, ale především hudbě. Po nocích mezi umakartovými stěnami poslouchá Písničky na přání a sní o dokonalé, zářící show, v níž mají zpěváci nejen kostýmy pošité záplavou flitrů, ale také je doprovází půvabné a čistě zpívající vokalistky. To vše tam, tam daleko na Západě, mají. Zatímco tady, v centrálně plánovaném systému, je vše mdlé, nedokonalé, amatérské. Gabriel Král cítí, že nadešel čas věci změnit, vzít zodpovědnost za múzy i svůj talent do vlastních rukou… A tak jednoho dne zmizí. Kam jinam než do země, kde mají vše, o čem snil. Kde bude mít konečně vše, po čem toužil. Záhy však shledává, že jeho romantické písně o sbližování těl a duší nikoho nezajímají a že zdejší estrády mají své temné stránky. Jeho ideály a vize dostávají na frak. Tím více, když se seznámí s osudy dalších emigrantů. Naštěstí je tu hudba, balzám pro duši, ať už ji Gabriel Král upsal komukoli.

Wine and food festival

Kdy: 15-22 (akce pokračuje i v sobotu a neděli)

Kde: Střelecký ostrov, Praha 1

Přijďte ochutnat vína, prosecco na street food z celého světa v Praze na Střeleckém ostrově. Jako zajímavost bude i kraftové pivo z pivovaru Malý Janek z Jinec.

6. výročí várky piva na Ládví

Kdy: 12-23

Kde: U metra C Ládví, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Pivní festival, kterého se zúčastní Pivovar Ládví Cobolis, Budějovický Budvar n.p a dalších 13 minipivovarů. Jídlo: česká kuchyně, burgery, steaky, delikatesy, pekárna, cukrárna a další, k tomu bohatý doprovodný program.

Grindhouse dvoják: Dvě hrsti dolarů

Kdy: 18-22.30

Kde: Kino Aero, Biskupcova 87, Praha 3

Za kolik: 280 Kč

Dvojice filmů, které přepsaly dějiny svého žánru a současně ustanovily jeho samostatnou podkategorii. Pro hrst dolarů (1964) sice nebylo prvním počinem svých tvůrců, ani rodící se linie spaghetti westernů, ale zde se poprvé všechny složky potkaly v dokonalé konjunkci a daly vzniknout světovému hitu.Okamžitě následující volné pokračování Pro pár dolarů navíc (1965) stvrdilo, že se nejednalo o náhodu, ale že se diváci stali svědky nástupu hned několika nezaměnitelných jmen. Program: 18.00 Pro hrst dolarů, 20.20 Pro pár dolarů navíc.

Vícedenní akce

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!