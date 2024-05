Už jste přemýšleli o tom, jak si zpestřit nejbližší dny? Podívejte se na náš přehled zajímavých akcí, které se od pondělí do pátku na území Prahy konají.

Pondělí 13. května

Na plný plyn Asií

Kdy: Od 20

Kde: Francouzský institut, Štěpánská 644/35, Praha 1

Za kolik: 150 Kč

Film je o dvou motorkářích cestujících pohořím Pamír a zeměmi kolem něj. Snímek je vyrobený tak, aby si diváci odnesli nevšední zážitek, nahlédli do světa motorkářů, jejich problémů a starostí po cestě, ale zároveň přinášíme úžasné záběry z navštívených zemí, kterými jsou Kyrgystán, Uzbekistán a Tádžikistán. Tento unikátní výtvor vznikl neplánovaně a o to větší autenticitu celý projekt nese. "Píše se rok 2020. Oprašujeme s Lukášem jeho plán na mototrip do Střední Asie, konkrétně pak Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tadžikistán. Je to jeho sen o kterém mi pověděl a já bez váhání stojím o to, jet s ním. Při představě, že už tam jsme máme lechtání v podbřišku. Po večerech sjíždím videa různých cestovatelů a nechávám se unést krásou tamních hor a přírody," říkají dobrodruzi.

Hudební zastavení s Bachem a Händelem

Kdy: Od 20.30

Kde: Kostel svatého Šimona a Judy, U Milosrdných, Praha 1

Za kolik: 350 Kč

Na pondělí 13. května připravil FOK ve spolupráci s Ondřejem Tichým hudební zastavení, při kterém se návštěvníci budou moci nejen zaposlouchat, ale také dotknout možností, které poskytuje hudba pro lidský život. Před koncertem se koná relaxační procházka v okolí kostela i uvnitř. „Pro dokreslení genia loci kostela svatých Šimona a Judy a kouzelné atmosféry večera jsme vybrali barokní hudbu. Klenby tentokrát rozezní Sinfonia z Kantáty J. S. Bacha Ich hatte viel Bekümmernis (Měl jsem velký smutek) pro hoboj, housle a basso continuo a několik ukázek pro trubku, hoboj, housle, fagot a varhany z Ódy ke dni svaté Cecílie a Ódy k narozeninám královny Anny od G. F. Händela,“ přibližuje program hobojista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Jurij Likin, který vzal na svá bedra hudební přípravu večera. Posluchači se dočkají i hudebního překvapení. „Důležitá část programu bude věnována práci s akustikou kostela, souznění srdcí, improvizaci a interakci hudebníků a publika,“ dodává.

Den pro rodinu

Kdy: 15-18

Kde: Park Rajská zahrada, U Rajské zahrady 2857/1, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte si užít s rodinou do parku Rajská zahrada. Každá rodina dostane herní kartičku s políčky a vydá sena sedm soutěžních stanovišť. Na konci dostanou děti za vyplněnou kartu odměnu. Od 17.30 hodin se konají dvě divadelní představení O slavném lovci Pampalinim. Akce se koná v rámci projektu Trojka pro rodiny.

Papežův zákon

Kdy: Od 19

Kde: Ústřední městská knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 120 Kč

Film a spiritualita: Papežův zákon… Píše se druhá polovina devatenáctého století a rozbouřenou Itálií zmítají revolucionářské změny. Jedné noci vtrhne do domu židovské rodiny Mortarových papežská garda s rozkazem zmocnit se šestiletého Edgarda. Chlapec byl totiž údajně tajně pokřtěn a dle zákona tak nyní náleží katolické církvi. Na pozadí mnohaletého boje o sjednocení Itálie, kdy se postavení církve a její moc otřásá v základech, bojuje Edgardova rodina za spravedlnost a navrácení uneseného syna. Papež je však silným soupeřem. Ve spolupráci s Akademickou farností Praha uvádí Lukáš Jirsa.

Úterý 14. května

Miss Agro 2024

Kdy: 14-22

Kde: Kampus České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6

Za kolik: Vstupné zdarma

Čtyřiadvacátý ročník open-air festivalu Miss Agro na tradičním místě v kampusu České zemědělské univerzity! Nabitý program, volba královny ČZU nebo nejsilnějšího Strongmana - tohle a mnohem více, nabídne i letos legendární studentský festival! Více informací a podrobný program zde.

Iberian Waves

Kdy: Od 17.30

Kde: Palác Akropolis, Kubelíkova 1548/27, Praha 3

Za kolik: Od 200 Kč, více info zde

Palác Akropolis bude patřit aktuálním hudebním objevům ze Španělska a Portugalska. Večer Iberian Waves představí zajímavá nová jména z Pyrenejského poloostrova, jehož scéna patří v současném evropském kontextu k těm nejagilnějším. Na večírku zahrají třeba dívčí rapová crew Tribade, inovativní písničkářka Júlia Colom míchající tradici a současnost nebo post-punková skupina Grand Sun.

Světový den hypertenze na Brumlovce

Kdy: 10-15

Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2, Praha 4

Za kolik: Zdarma

Společnost PRO.MED.CS Praha, a.s. & Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha Vás při příležitosti Světového dne hypertenze co nejsrdečněji tvou na Světový den hypertenze na Brumlovce. Nechte si přesně změřit svůj krevní tlak, pravidelně ho kontrolujte a žijte déle.

Punk za dvacku

Kdy: Od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 20 Kč

Čtrnáctého května se uskuteční již čtyřicátý Punk za dvacku! Tradičně vám v Modré Vopici zahrají MHD, spolu s nimi Zlatý déšť a úplně poprvé se na této akci představí kapela Beernardýn.

Středa 15. května

Víte, kudy kráčel nejen v Praze zločin?

Kdy: Od 17

Kde: Městská knihovna Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11

Za kolik: Vstup zdarma

Bývalý detektiv Karel Tichý je autor úspěšné knihy Lovec mafiánů. Příběh jednoho policajta, v níž vypráví o své šestadvacetileté práci u policie, zejména na hospodářské kriminálce a protikorupční policii… Velký čtenářský ohlas inspiroval Karla Tichého, aby spolu s Hanou Hlušičkovou napsali volné pokračování, kterou nazvali Kudy kráčel zločin: očima kriminalisty, který byl u toho. Na stránkách knihy se čtenář setkává s takovými postavami „divokých devadesátek", jako byli Ivan Jonák, František Mrázek, Radoslav Krejčíř nebo Michal Redl, všehoschopný učedník Krejčíře, jehož jméno je známé z aktuální kauzy Dozimetr. Odhaluje temné pozadí nájemných vražd i záhadných zmizení, u nichž se dodnes neví, kdo za nimi stál.

CEVRO: Den otevřených dveří

Kdy: Od 17

Kde: CEVRO, Jungmannova 17/28, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

"Uvažujete o studiu na vysoké škole? A chcete vědět, jak to vypadá u nás? Tak se za námi zastavte v rámci Dne otevřených dveří Vysoké školy CEVRO. Velmi rádi zodpovíme všechny dotazy, ať už se týkají průběhu a formy studia, školného nebo třeba budoucího uplatnění," zvou pořadatelé akce.

Stand-up Lucie Macháčkové: Na holku dobrý

Kdy: Od 17 otevření prostoru, od 19 akce

Kde: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Za kolik: 450 Kč

Komička a spisovatelka Lucie Macháčková, známá z pořadu Comedy Club, má novou show a na holku je to docela dobrý! To nejlepší z jejích stand-upů i zbrusu nové vtipy o lásce, sexu, randění, rodičovství i jiných katastrofách zaručeně rozvibrují vaši bránici. Přijďte se smát! Uslyšíte také úryvky z její připravované komediální knihy, která přinese další nášup populárních Historek z Tinderu. Ideální program pro všechny ženy, páry, single lidi a lidi z Tinderu.

Májové slavnosti v Aquapalace Praha pro celou rodinu

Čtvrtek 16. května

Fresh food fest na Brumlovce

Kdy: 11-15

Kde: Náměstí Brumlovka, Vyskočilova 1100/2, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Těšit se můžete například na poké či salát, raw kuličky, indonéské speciality… Mimo jiné si budete moci zakoupit sazenice a čerstvé bylinky. Během poledne pro vás bude připraven hudební program.

Caligula´s Horse a spol. v Rock Café

Kdy: 19-23

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: Od 590 Kč

Caligula´s Horse pochází z australského Brisbane a jsou jedním z nejvýraznějších světel současného progresivního metalu, kde je perfektně vybalancován poměr mezi chytlavou písničkovostí a virtuozitou. Jejich hudba je barevná i emotivní a zahrnuje mnoho rozdílných vlivů. Převládá současný prog, který reprezentují kapely jako Haken, Leprous nebo Vola, ale jde se mnohem dál, klidně k Tesseract, Opeth, Pain of Salvation nebo King Crimson. Program večera: 19.00 otevření klubu, 1940-20.10 Four Stroke Baron, 20.25-21.05 The Hirsch Effect, 21.30-23.00 Caligula's Horse.

Vyshyvanka day

Kdy: 11-22

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

Za kolik: Vstup dobrovolný

Užijte si celodenní oslavu mezinárodního svátku Vyshyvanka Day, kdy Ukrajinci po celém světě oslavují své barvité tradice nošením vyšívaných košil - Vyshyvanka! Bude se hodovat, pít řemeslné pivo, prostě užívat si života.

Pátek 17. května

Fidlovačka: Kouř

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 649-819 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

V pražské Dobré společnosti: Květen

Kdy: 19-24

Kde: Letenské sady (zámeček), Praha 7

"Dobrá společnost v Praze je každoměsíční akce, sloužící jako vstupní brána pro nově příchozí a místo pro setkávání starých známých. Společnost je otevřena všem. Pohanům, hledajícím nebo lidem, kterým je naše společnost příjemná. Podnětné diskuze a jakékoliv dotazy vítány.Pokud však hledáte hlubší spirituální zážitky, v hospodě nelze takové věci očekávat. Nicméně seznámením se se správnými lidmi, se vám mohou otevřít mnohé dveře," zvou pořadatelé akce z České pohanské společnosti.

Švandovo divadlo: 1984

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Systém, nebo láska? Láska k systému! Divadelní adaptace kultovního románu… Antiutopistický román britského spisovatele a novináře George Orwella vznikl v roce 1948 a poprvé vyšel o rok později. Záhy se stal, nejen díky svému temnému vizionářství, jedním ze stěžejních děl světové literatury… Winston Smith, úředník Ministerstva pravdy, unavený muž středních let, byl doposud spolehlivým členem společnosti - řádně pracoval, volný čas trávil dle předpisů, nepochyboval. Až nyní… Cosi uvnitř ho přimělo koupit si sešit a začít psát deník. Cosi v něm se začalo ptát po minulosti. Pátrat v paměti. Pochybovat. Opravdu je jeho země ve válce, nebo jde o nástroj manipulace skrze neustálé udržování pocitu strachu a ohrožení? A co když se minulost odehrála jinak, než jak je jim předkládáno? Sám ví, jak důsledně se upravují zprávy, fotografie, výpovědi. Jak dogmaticky se oklešťuje jazyk. Co si počít s hesly: Válka je mír. Svoboda je otroctví. V nevědomosti je síla?

Noc na Hollaru

Kdy: Od 15

Kde: Na Hollaru, Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1



"Noc na Hollaru, na tu jen tak nezapomeneš! Večer plný akademie, kultury, hudby a především skvělé společnosti. Nejenže tě čekají zajímavé přednášky, debaty a doprovodný program zahrnující vše od her až po umění, ale dokonce při té příležitosti otevřeme i pavlače! V neposlední řadě se nám na dvorku představí hned několik hudebních interpretů. To si přeci nemůžeš nechat ujít!Téma, které tě bude provázet celým programem je úspěch není náhoda´," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní tipy

Asian Food Festival

Kdy: 16. až 19. května 11-22

Kde: Manifesto Anděl, Ostrovského 34, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

"Vydejte se s námi na gastronomický a kulturní zážitek během našeho Asijském food festivalu! Přinášíme to nejlepší z Asie do našeho marketu – kdy rozšíříme nabídku našich stávajících asijských restaurací - jako je japonská Taiko Ramen Bar, korejská Bab, rýže a Bakery60 nebo asijský fusion koncept Gohan o další pop-upy. Vychutnejte si lahodné kombinace chutí. Ale pozor! Tohle není jenom o jídle! Ponořte se do bohaté asijské kultury s tanečními vystoupeními, workshopy, živou hudbou a DJ, která vás přenese přímo do rušných ulic Asie. A nezapomeňte si své dobroty spárovat s osvěžujícími koktejly, mocktaily či limonád z baru Soot nebo si zajít pro vychlazenou tankovou plzeň do našeho pivního baru. Připravte si hůlky – Asijský food festival čeká právě na vás - nebude to jen obyčejná hostina, ale zážitek plný chutí a kultur," lákají pořadatelé akce.

Přehlídka výtvarného oboru základních uměleckých škol kraje Praha: Oči dokořán

Kdy: Od 15. května do 16. června

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Zdroj: ZUŠVýstava ukazuje průřez tvorbou žáků výtvarných oborů pražských ZUŠ. Účastní se jí žáci 51 pedagogů z 21 škol. K vidění jsou různé osobité přístupy k výuce. Některé jsou zaměřeny na výtvarné řady, kde je nosné téma , které se postupně rozvíjí a vyvíjí přes odlišné výtvarné techniky a pojetí, někdy se jedná o jednotlivá umělecká díla řazená do cyklů, či originálních skulptur. Jinde se učí již pokročilá media, videoarty, pracuje se s počítačovou grafikou, jinde se zase můžete seznámit s technikou fotografie, klasickými technikami malby a grafiky, se sochou nebo s výtvarnými akcemi.

Studium může být pro žáka buď zážitkové a relaxační, které rozvíjí jeho výtvarný cit a vede ho ke vnímání výtvarného umění, nebo záměrné a účelové, kdy pedagog vychovává budoucího profesionálního umělce.

Koncepce výstavy je postavena právě na kontrastu těchto různých pedagogických přístupů a věkové odlišnosti žáků od 5 – 18 let. Výstavní prostory věže končí patrem příprav - portfolii úspěšných žáků, která sloužila k talentovému přijímacímu řízení. Právě tito úspěšní studenti se později uplatní jako umělci v různých výtvarných odvětvích.

Letošní ročník přehlídky výtvarných oborů (konaný po 7leté pauze) je spojen jednotným tématem ,,Barva je dobrá“ Protože děti mají barvy rády, barev zde bude k vidění dost - „barva je radost, barva je emoce“. Přijďte se nabít radostí a energií.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Motýli: Dobrodružná cesta

Kdy: Do 2. června, denně kromě pondělí 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana… "Víte, který motýlí druh uletí za život nejvíce kilometrů, nebo který se naopak téměř nehne z místa? Letošní výstava vás vezme na dobrodružnou cestu, během které zjistíte, že i mezi motýly jsou nejen peciválové, ale také velcí cestovatelé, kteří dokáží urazit obrovské vzdálenosti. Čeká vás putování za poznáním světa z motýlí perspektivy.Pokud budete mít štěstí, stanete se svědky kouzelné proměny z kukly v dospělého motýla. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel a nechte se obletovat," zvou lidé ze zahrady.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!