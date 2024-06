Pondělí 10. června

Švandovo divadlo: 10 m2

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 250 Kč

Science fiction fyzicko-činoherní groteska navazující na odkaz Římského impéria… Nabízíme k pronájmu byt v budoucí lukrativní čtvrti. Rozsah obyvatelné plochy 10 m². Ideální pro mladý pár s vidinou rodiny. Vše prošlo rekonstrukcí, a tak je nutno bydlet šetrně. Nezařízený, ale může se dovybavit dle dohody. Jen pro nekuřáky, zvířata zakázána, plakáty nelepit, do zdí nevrtat, boiler nezapínat! Nájem činí 65 000,-/měsíc + energie a internet, proto přísný důraz na finanční soběstačnost. ALE! V případě finanční nestability a absence pasivních příjmů nabízíme speciální dodatek smlouvy. Nájemníkům v něm nabízíme soukromé lekce investování do kryptoměn, obchodu s nemovitostmi, zakládání pyramidových schémat – unikátní byznys strategii pro další osobní růst a založení rodiny. Co víc taky potřebujete k úspěšnému začlenění jakožto dospělí občané našeho světa? Staňte se s námi leaderem!

Open air kvíz na Radosti

Kdy: 19-22

Kde: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Za kolik: 100 Kč na hráče, tým 2-8 hráčů

"Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové odpovědi. Pojď se bavit a vyzkoušet si, na kolik otázek umíte vymyslet odpověď.Vyrazíš s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče," zvou pořadatelé akce na kvíz

Po jedné stopě

Kdy: 19-22

Kde: Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: 450 Kč

Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar v rámci projektu PO JEDNÉ STOPĚ dokončili svoji cestu po Africe. O své zážitky nejen z poslední etapy, kterou jste mohli vidět ve vysílání České televize na ČT2, se s vámi přijedou osobně podělit. Kde se cítili v ohrožení? Jak to zvládli stroje i jejich emoce? Kde jsou nejhezčí ženy? Jak bojovat s malárií? Zkrátka o všem, co vás zajímá, co se nevešlo, nebo "nemohlo" vejít do televize si s vámi rádi popovídají v neformální atmosféře, humorem a s otevřeností sobě vlastní.Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.

Úterý 11. června

Komentovaná prohlídka výstavy František Plánička

Kdy: 17.30-18.30

Kde: Sraz před Obchodním centrem Cíl, Topolová 13, Praha 10

Autorská komentovaná prohlídka výstavy o brankářské legendě Františku Pláničkovi, který žil v nedaleké ulici Sasankova. Výstavou vás provede spoluautor výstavy Vladimír Zápotocký. Kapacita jedné komentované prohlídky je 30 lidí.

Prezidenti a jejich dcery

Kdy: Od 19

Kde: Ústřední městská knihovna (Malý sál), Mariánské náměstí 1, Praha 1

Za kolik: 60 Kč

Historický podcast Přepište dějiny Martina Gromana a Michala Stehlíka se tentokrát zaměří na rodinné prostředí československých prezidentů. Zejména půjde o osudy dcer (dojde i na syny) a otcovskou roli prvních mužů země.

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Středa 12. června

Fidlovačka: Branický zázrak

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 325-1200 Kč

Muzikál… Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci.

Švandovo divadlo: Radim Vizváry - sólo

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: 390 Kč

Best of z pantomimické tvorby Radima Vizváry, který za toto představení získal Cenu Thálie 2016. Deset milníků pantomimy v podání předního českého mima Radima Vizváryho. V 90 minutách představí pestrou škálu odstínů tohoto žánru. Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Tradice, poetika, groteska, extravagance i lyrika. Budete se smát i brečet a to bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjadřuje se čistě tělesně a organicky propojuje pohybovou virtuozitus přesvědčivým herectvím. Sólo Radima Vizváryho je dechberoucí podívaná vhodná jak pro milovníky pantomimy, tak pro diváky, kteří se s ní setkávají poprvé.

Rostlinná štafeta vol. 62

Kdy: 10-18

Kde: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

"Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem?Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 62. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníme svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní," zvou pořadatelky akce.

Čtvrtek 13. června

Brujeria v Modré Vopici

Kdy: Od 18.30

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 590 Kč

Mexický kartel Brujeria, mixující zločinem načichlý death metal s grindcorem, se kterým chcete zkřížit cesty. A nyní se se svým streetovým vystoupením k novému albu „Esto es Brujeria“ vydávají na evropskou tour – v rámci které způsobí nepokoje v pražské Modré Vopici. Předkapely: Into Sickness (Mexiko), Perferia (ČR).

Fidlovačka: Rain Man

Kdy: Od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 499-649 Kč

Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Švandovo divadlo: Hamlet

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Hamlet v režii Daniely Špinar je rodinné drama skandinávského ražení… Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Charitativní fotbalové utkání hvězd

Kdy: Od 18

Kde: Hřiště TJ Kyje, Broumarská 851, Praha 9

Za kolik: 100 Kč

Charitativní utkání sportovních hvězd Real Top Praha, který disponuje takovými osobnostmi jako jsou: Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Jiří Jarošík, Radek Bejbl, Ivan Hašek, Marek Jankulovski, Jan Koller ale i herci a známé osobnosti Vojtěch Dyk, Ivan Trojan, Adam Mišík a spousty dalších. Proti nim se postaví sestava tvořená osobnostmi Prahy 14. Po zápase možná autogramiáda, občerstvení.

Pátek 14. června

Craft beer fest

Kdy: Od 14 (akce se koná i v sobotu od 12)

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: 150 Kč v podobě degustační skleničky

Jeden z nejpopulárnějších a nejdivočejších festivalů v parku, festival plný pivních speciálů z celé republiky v zeleném srdci Prahy. Sládci a odborníci z celého Česka představí svoje umění, různé typy piv a jejich přípravu. I letos nás navštíví nové pivovary, ale přijedou také oblíbení favorité z loňských let, abyste mohli ochutnat jejich novinky.

Jakub a jeho pán: Pocta Denisovi Diderotovi v troch dejstvách

Kdy: Od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Ve slovenském jazyce… Melancholická komédia sa v rukách režiséra Ondreja Spišáka, mení na divadlo sveta par excellence, povedané dnešným jazykom Milana Kunderu… Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s nadsázkou a humorom, v podaní zábavných postavičiek: remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom.

Pivo na náplavce

Kdy: Od 14 (akce se koná i v sobotu od 11)

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Za kolik: 100 Kč v podobě degustačního džbánku, karta a tužka

Tradiční festival 50 mini a mikropivovarů, který se bude konat již podvanácté na náplavce Rašínova nábřeží na břehu řeky Vltavy v Praze 2. Návštěvníci se mohou těšit nejen na pestrou pivní nabídku, ale také na s pivem se snoubící gastronomii a živou hudbu.

Vícedenní akce

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: 1. května až 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!