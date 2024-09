Název výstavy Hráč není náhodný – odkazuje na Tsoukernikovu schopnost vybírat z oblasti umění ta největší esa, čili na vysokou hru, kterou sběratel v oblasti umění hraje.

Kolekce zahrnuje nejen práce předních českých umělců, jako jsou Josef Čapek, Jan Zrzavý, Alfons Mucha a Emil Filla, ale také světová jména.

Výstava Hráč soukromé sbírky Leona Tsoukernika v Galerii Magnus Art. | Video: Deník/Radek Cihla

„Vedle oblíbených tuzemských autorů, jakými jsou Jan Zrzavý, Alfons Mucha, Josef Čapek nebo Emil Filla, má veřejnost vůbec poprvé příležitost pohlédnout na Kandinského dílo Milieu Jaune. To doplní neméně obdivuhodná díla Henriho Matisse, Augusta Renoira či Fernanda Légera. Ze současné scény pak mohou návštěvníci obdivovat například ikonickou malbu Furfuryl Mercaptan britského umělce Damiena Hirsta,“ odkrývá detaily výstavy Valérie Horváth, art specialistka J&T Banky.

Sbírka jako obraz dějin umění

Sběratel Leon Tsoukernik svou sbírku zaměřuje na klíčová díla významných uměleckých směrů jako jsou surrealismus, impresionismus, kubismus či konstruktivismus. „V současnosti je moje sbírka na muzeální úrovni,“ říká Tsoukernik.

„Zřídka sbírám realistickou malbu. Myslím, že umělec by měl zobrazit svoji mysl, ne se snažit o přesné zachycení skutečnosti,“ dodává.

Jednou z výjimek realistických maleb je ale například plátno Mlékařka od Jakuba Schikanedera. Tento temný obraz vtahuje diváka do atmosféry pražských ulic přelomu 19. a 20. století.

Na Invalidovně bude tato výjimečná expozice přístupná od 5. září do 14. prosince, a to vždy od pondělí do soboty od 12:00 do 20:00. Vstup je navíc zcela zdarma.