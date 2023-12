Spatřit bylo také možné prvního historického Kena i jeho mladší a modernější verze. A nechybí ani typické doplňky Barbie jako je její dům v několika verzích, automobil, bazén nebo třeba fitness centrum a mnoho dalšího.

Panenky Barbie sbírá sedmnáct let a vlastní jich sedm tisíc

Říkáte to pořád dokola, tak ještě jednou: Jak jste se dostal k Barbínám?

Tu první jsem viděl v roce 1990 v reklamě, to mi byly čtyři roky. Chtěl jsem ji mít, ale naši mi to zakazovali, nebylo normální, aby si chlapečkové hráli s panenkama. Moje kamarádka, která uměla psát, za mě napsala vánoční dopis, že chci Barbienu, Kena, auto, koně, barák s výtahem A druhý den mě vedli k doktorovi, jestli jsem v pořádku. Doktorka řekla, že jsem, že si můžu hrát s čím chci. Mně to ale tehdy bylo úplně jedno, co si kdo myslí.

Pamatujete se na svoji první Barbínu?

První Barbie mi rodiče koupili na burze v Chomutově a pořád si pamatuju tu radost, jakou jsem měl. Pak se dlouho nic nedělo, ale v devatenácti jsem se přestěhoval do Prahy a první den nového pobytu jsem si koupil výroční Barbie. V obchodním domě na Národní třídě mi totiž padla do oka.

Unikátní výstava panenek Barbie v České Galerii Moderního Umění v Praze.Zdroj: Deník/Jiří Macek

Po čtyřech letech poklidu jsem se dostal na výstavu Barbie v Krnově a to mě uchvátilo. Kontaktoval jsem vystavovatelku a ta mě pozvala na další výstavu do Německa. A lze říci, že v tom čase se zrodila moje sběratelská vášeň. Sbírání se věnuje sedmnáct let a dosud jsme shromáždil sedm tisíc Barbín.

Kde je máte uložené?

Není to tak, že bych je měl doma vystavené v bytě, ale mám je v krabicích v garáži.

Když jste byl malý kluk, bylo ještě něco kromě Barbín, co vás bavilo?

Stavebnice Cheva, která měla velké kostky a daly se s z ní stavět i baráčky pro Barbíny.

Vy jste kadeřník, stává se, že vám zákaznice nabídla, že zaplatí Barbínou?

To se mi nestalo, ale stane se, že mi panenku přivezou jako dárek.

Jaké máte pocity z právě skončené výstavy?

Nádherné. Bylo fajn, že v rámci výstavy se konaly různé kreativní dílničky. Přece jen děti panenky prohlédnou, ale není to pro ně tahák, který by vydržely dlouho prohlížet. To spíše rodiče byli nadšení. Výstava byla fajn, uvidím, co se bude dít dál. Pár tipů na další výstavu už mám, ale zatím nejsem rozhodnutý.

Pro mě tahle výstava byla velký zážitek se spoustou krásných okamžiků. Třeba tady byla paní, která si v roce 1991 do tehdejšího Československa přivezla Barbínu a to jí dalo dohromady s manželem. A jsem rád, že jsem se tu potkal s Lucií Borhyovou.