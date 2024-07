Odhodláním si sletový zážitek zopakovat se netajila většina účastníků, s nimiž Deník hovořil. Výjimkou byla třeba pilná účastnice minulých ročníků Adéla Mrázková z Velkých Bílovic poukazující na to, ze v 84 letech už patří mezi stařenky. „Za šest roků už asi do Prahy nepojedu – ale neví se,“ nechává vše otevřené.

Podobně, jen s odkazem na věk tak nějak z druhé strany, pohlíží na zapojení do sletového dění za šest let Šárka Landkammerová z Říčan. „Bylo to moc krásné, cvičili jsme ve skladbě S tebou mě baví svět. Bylo velký zážitek pro celou rodinu,“ řekla za celou výpravu: šest členů rodiny. A příště? „Já osobně se určitě zúčastním,“ má jasno. Jen jen prý otázkou, kolikačlenná bude rodinná výprava v roce 2030: „To budou děti o šest let starší – tak uvidíme, jestli s námi ještě budou chtít cvičit.“

Jiné pochybnosti Deník neslyšel. Cvičenky různého věku měly jasno. Příště? Jasně že ano! „Plánujeme, že přijedeme,“ řekla Deníku Lucka Valdová z Loun. „Župa Sladkovského,“ upřesnila po sokolsku. „Byly jsme tady s mamkou a dvěma sestrami – tři ségry jsme dohromady – a bylo to moc hezké. Ve čtvrtek jsme tedy měly nástup na déšť; to bylo náročné,“ připomněla.

Nicméně – pozitivní zážitky pár kapek nespláchne. „Vždycky je to perfektní – v dešti i za sluníčka; jsme tu strašně rádi,“ potvrzuje Vlaďka Krosnařová za Sokola Blovice – župa Plzeňská. „Je to tady skvělé. Hrozně rádi cvičíme – i v zahraničí; byli jsme v Amsterdamu,“ připomněla. Napříč republikou souhlasí i sokolka z okresu Blansko: Iveta Baráková z Benešova u Boskovic. „Bylo to úžasné, bylo to nádherné – a příště určitě přijedeme zase. Spokojenost,“ shrnula své dojmy do několika slov, která prý řeknou vše.

Zatímco ve čtvrtek 4. července patřil hromadným skladbám večer, v pátek se cvičilo za denního světla – a mohlo tak dojít i na hodně očekávané skladby s vystoupením nejmenších dětí. Ostatně i ty, které byly k vidění už večer za umělého osvětlení a se světelnými efekty, nabídly ve dne zase jiný zážitek. Několikrát v rámci každé skladby sklidili cvičenci potlesk na otevřené scéně.

Některým z mladších cvičenek patřil i opakovaně. Tam, kde se věkové kategorie prolínaly, zvládly se totiž zapojit do cvičení s různými partami v rámci dvou různých skladeb, ba i tří. Což v případě, kdy šlo o vystoupení následující hned po době, znamenalo solidní sprinterské výkony, spojené navíc s bleskovým převlékáním úboru. Totéž absolvovali i někteří z mužů. Ne; pokud několik lidí přibíhalo na nástupiště na poslední chvíli před vstupem na plochu, ve chvíli, kdy už tam ostatní stáli po příchodu v závěru skladby předchozí, opravdu nešlo o opozdilce, kteří by se někde zakoukali… To byl třeba případ skladby Leporelo pro dorostenky a mladší ženy, kdy se některé cvičenky vzápětí zapojily také do skladby mužů a žen Rocková symfonie.

Po čtvrtečním večeru, byť v úvodu poznamenaném deštěm, mohla někoho napadnout kacířská myšlenka: může se vůbec podařit v rámci druhého dne věnovaného hromadným vystoupením vyrovnat ohromující dojem, který zanechal den první? Den, který nejen přinesl dechberoucí vystoupení, ale také návštěvu prezidenta republiky Petra Pavla? Hlava státu nejen předala České obci sokolské čestný prapor, ale především Pavel účastníky pozdravil a vyjádřil sokolům uznání za jejich činnost. Byť z jeho slov leckomu utkvěla v hlavě zejména věta „Toho bohdá nebude, aby český sokol z mokrého trávníku utíkal,“ jíž reagoval na aktuální počasí, prezident především ocenil roli Sokola v historii i pro současnost – a to a to v rámci rozvoje tělovýchovy i výchovného působení.

Skvělý dojem z předchozího dne se vyrovnat podařilo; pátek v ničem nezaostal ani neznamenal pouhé opakování programu. Naznačil to už úvod, kdy cvičenci vytvořili na trávníku poselství, že slet „spojuje“: spojuje generace i regiony; spojuje lidi. Postavili se také do podoby sokola, dokonce i s pohyblivými křídly. Nechybělo však ani šumění skutečných křídel dravců; díky vystoupení sokolníků.

Následoval nadšený aplaus publika při vystoupení předškolních dětí ve skladbě Mravenci. Nově nadchla rovněž skladba Čmeláčci pro nejmenší děti s rodiči nebo prarodiči, jejíž cvičenci také měli v hledišti hodně příznivců cílících svůj pohled především na jedno místo. „Je tam, podívej; támhle,“ zaslechl Deník z publika. Avšak i skladby, které byly k vidění už ve čtvrtek, a to i se speciálním nasvícením, nabídly ve dne zase úplně jiný dojem. Přičemž to rozhodně neplatilo jen pro skladbu Před kamerou pro dorostence a muže se stavěním vysokých pyramid z lidských těl.

Celkově sokolové nacvičili dvanáct hromadných skladeb pro všechny věkové kategorie; včetně cvičení pro seniorky a seniory Jdi za štěstím. Když pak k nejstarším cvičencům přiběhly děti a předávaly jim bílé růže, o nichž se zpívalo i v hudebním doprovodu – odnášeli si pak jak cvičenky, tak i pánové – nejedna tvář zvlhla slzou dojetí. Na ploše i v ochozech. „Moc dojemná chvíle,“ poznamenala jedna z divaček. Nicméně: jestliže první den hromadných skladeb pokropil déšť, ten druhý rozhodně uplakaný nebyl: pátek byl na závěr sletu rozjásaný a plný optimismu.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek ocenil, čeho se pořadatelům i aktérům včetně jednotlivých cvičenců podařilo dosáhnout na poli sportovním, organizačním i kulturním. „Národní sportovní agentura vnímá sokolské hnutí jako naprosto nezaměnitelnou a skvělou součást naší sportovní komunity. Vážíme si také toho, jaké uznáváte hodnoty – a jaké hodnoty šíříte,“ řekl Šebek s tím, že Sokol má i naprosto nezastupitelnou roli v historii naší země. „Atmosféra tady byla naprosto skvělá – a napadají mě slova jako hrdost, vděk, respekt, naděje a dojetí,“ řekl Šebek do mikrofonu. Nadšený ohlas potvrdil, že to vyslovil i za ostatní.

„Bylo to tady skvělé a krásné; radost z pohybu, která z vás zářila, naplnila nejen tenhle stadion, ale snad celou Prahu pozitivní energií,“ chválil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Ocenil současně podíl Sokola na spojování generací a jejich spolupráci i na fungování komunit ve více než tisíci místech republiky. Co pro něj Sokol znamená, shrnul do pěti slov: Sport, Občanství, Komunita, Osobnost a Laskavost. „Sokol spojuje,“ vyzdvihl Půta.

Starosta České obce sokolské Marin Chlumský na závěr sletu uvedl, že je těžké ubránit se dojetí. „Spojili jsme se napříč republikou, spojili jsme kulturu, sport i umění,“ ocenil obětavost a energii spousty sokolů. „Věřím, že si odvážíte domů krásné nezapomenutelné zážitky, které zůstanou zapsány ve vašich srdcích na dlouho. A věřím, že za šest let se všichni opět sejdeme tady na značkách při dalším sletu. Sestry a bratři: osmnáctému všesokolskému sletu Nazdar!“

„Zdar,“ zaburácela stadionem odpověď s hlasitostí potvrzující souhlas.