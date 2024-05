S aerovkou ze třicátých let minulého století – a také s manželkou jako spolujezdkyní – dorazil na párty veteránů Luděk Platil z Prahy. Nebo, chcete-li, od Jílového, kde historické auto garážuje. Z vozu Aero 30 z roku 1934, jenž získal návštěvnické ocenění, měl během posledních pěti let let v rukou každičký díl. Automobil, který oceňuje jako krásný, spolehlivý, rychlý a nádherně jednoduchý, totiž nekoupil vcelku, ale jako hromadu dílů naskládaných v bednách.

Naštěstí byl vůz kompletní, a tak se majitel mohl ve chvílích volna naplno věnovat renovaci – a ne shánění. Automobil má většinu prvků originálních. Nově pořízené jsou pneumatiky – alespoň ty, na kterých se jezdí; rezerva už je ale původní.

Platil, který v Praze podniká v několika oborech, zvládl většinu prací sám. „Kromě laku,“ upřesnil. Na dotaz Deníku si pochvaloval, že doma má pro svého koníčka pochopení. „Kdo si hraje, nezlobí,“ prohlásil, čímž vyvolal úsměv i na tváři partnerky. Ta Deníku potvrdila, že se ho snaží podporovat – i když ne tím, že by si i ona sama oblékla montérky a pouštěla se do větších prací. „Jen když musím něco podat, podržet nebo sešlápnout,“ přiblížila, jak se zapojuje. A netajila radost nad tím, že zrovna jejich automobil získal v hlasování veřejnosti prvenství – zvlášť za situace, kdy stál v jedné řadě společně s dalšími nablýskanými aerovkami.

Návštěvníci hodnotili, co se jim líbí

Pořadatelé, kteří měli připravena i originální ocenění vyrobená speciálně pro tuto soutěž místními řemeslníky, sice vyhlašovali nejúspěšnější trojici ve třech různých kategoriích – předválečná auta, poválečná auta a motorky – přece jen ale největší váhu má prvenství v kategorii nejstarších automobilů. Však také při předávání cen zaznělo, že se vlastně rovná absolutními vítězství. Místopředseda pořádajícího klubu Deníku připomněl, že hodnotu ocenění zvyšuje fakt, že jde o výsledek nezávislého hlasování početných návštěvníků, kteří si vybrali, co se jim líbí nejvíc. Není tedy ovlivněn úsudkem „kamarádů kamarádů“ – byť majících odborný přehled.

Druhé místo v nejprestižnější kategorii získal vůbec nejstarší z vystavených vozů: automobil značky Buick z roku 1928, s nímž přijel místní mechanik Valdemar Vašenda. Jeho servis je známý opravami a úpravami vozů známých značek – a poslední dobou stále větším příklonem k práci na veteránech.

„Mně pomáhá renovovat felicii, řekl Deníku Bohaboj. Jestliže je Vašenda sám veteránista a s lidmi z pořádajícího klubu úzce spolupracuje, avšak sám členem není, byl při předávání ocenění popíchnut dokonce přes mikrofon: už prý by to byl čas změnit… Nejstarší motocykl, a to BSA z roku 1927, přivezl do areálu Chvalské tvrze Luboš Bubeníček. Jeho stroji také návštěvníci přiřkli prvenství v kategorii motorek.

Na vysokém kole v běžném provozu

Místopředseda Bohaboj také Deník upozornil na hostujícího „místního-nemístního veteránistu“ Jiřího Rybu z Vinoře. Ten přijel ukázat předchůdce dnešních jízdních kol – takzvané vysoké kolo. Konkrétně si zhruba před rokem pořídil repliku velocipédu z doby kolem roku 1890. Obstarat něco podobného podle jeho slov vlastně není problém. „Dělá to Martin Cvrček,“ upozornil na šikovného inženýra z Jíloviště, který se však práci s kovem věnuje v podstatně širším spektru.

Z domova do Horních Počernic i zpět se Ryba vydal v sedle. Deníku řekl, že to zase není tak daleko, aby se to nedalo zvládnout. „Nejdál od nás jsem byl zatím v Českém Brodě,“ připomněl. „Víceméně jsem jel po cyklostezkách – ale místy i po silnicích v běžném provozu,“ upřesnil. Vysoké kolo ho zaujalo tím, jak vypadá – a zlákalo proto, že rád zkouší nové věci. Když připouští, že zažil i pár pádů, překvapí tím, že nebyly spjaty se začátky.

„Spíš člověk sem tam spadne, když se trochu otrká,“ poznamenal. Jezdí hlavně po veteránských akcích; nějakou jízdu, která by zaujala svou výjimečností v podobě překonávání výzev nebo velkou vzdáleností, aktuálně neplánuje. Vyšlápne si hlavně pro vlastní potěšení: „Ze začátku jsem jezdil každý večer, když jsem se vrátil z práce.“ S koly však v zaměstnání nepracuje. „Mám ale rád všechny sporty – a kola mezi to patří,“ řekl Deníku.

Pocity pilota i odbojář Morávek

Návštěvníky Veterán párty na Chvalské tvrzi potěšila také třeba módní přehlídka dobových kostýmů s komentářem o vývoji odívání v průběhu desetiletí, přičemž vzhledem k vystaveným vozidlům nechyběl ani pohled na protivníky z druhé světové války: německého vojáka i amerického tříhvězdičkového generála. Nechyběly však ani hudební program, gastronomické potěšení či svezení historickým autobusem Škoda 706 RTO. Chvalská stodola také hostila výstavu plastikových modelů a návštěvníci si mohli vyzkoušet letecké trenažéry, jež přivezla Střední škola letecké a výpočetní techniky z Odoleny Vody.

S obrovskou pozorností se také setkaly zasvěcené povídání podplukovníka ve výslužbě Pavla Černého o osudech jednoho ze členů legendární odbojové skupiny Tři králové Václava Morávka a jeho představení čerstvě vydané knihy Morávkova zpověď – aneb Věřím v Boha a ve své pistole.

Stejně jako četné ukázky a dokumenty k odbojové činnosti za druhé světové války, jež Černý přivezl: od cyklostylu pro množení ilegálních tiskovin přes napodobeniny kousků uhlí s výbušninou uvnitř (schopných zničit parní lokomotivu), injekční stříkačku, jaká v Praze pomohla poslat na onen svět konfidenta gestapa, až po skutečné zbraně, jakými byli odbojáři vybaveni. Takové, na něž vedle boží ochrany spoléhal právě Morávek.

Vozidla oceněná v rámci 12. Veterán párty na Chvaslské tvrzi

*Motocykly:

- BSA (1927) – Luboš Bubeníček

- Jawa 250 – David Havránek

- Jawa 175 – Přemysl Kouda

* Poválečné automobily – do roku 1970

- BMW Isetta (1961) – Vladimír Voruda

- Rolls-Royce (1956) – Svatopluk Holata

- Chevrolet (1960) – Jiří Nachtigall

* Předválečné automobily:

- Aero 30 (1934) – Luděk Platil

- Buick (1928) – Valdemar Vašenda

- Aero 662 (1931) – Antonín Provazník