Populární Veletrh vědy v Letňanech je v plném proudu. Více než sto expozic je připraveno pro návštěvníky do soboty 1. června. Tahákem jsou interaktivní expozice, únikové hry nebo umělá inteligence. Nechybí ale i literatura či archeologie.

Celá akce byla zahájena ve čtvrtek 30. května a potrvá do soboty 1. června. Pro návštěvníky je na výběr přes 100 expozic od hudby, umělé inteligence, chemie, vesmír až po rostliny a zvířata. Mezi vystavovateli jsou kromě ústavů Akademie věd třeba i velké firmy využívající vědecké poznatky v praxi nebo pražská zoo.

Veletrh vědy 2024. | Video: Deník/Radek Cihla

„Veletrh vědy je přehlídkou toho nejzajímavějšího i nejužitečnějšího, co věda přinesla a přináší do našich životů. A hlavně je to věda, na kterou si můžete šáhnout," řekl před zahájením Petr Borovský z Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, která má organizaci veletrhu na starosti.

Vstup na veletrh je zdarma, v sobotu bude otevřeno od 10.00 do 18.00. Tradice akce sahá do roku 2015, kdy se uskutečnil veletrh poprvé. Od té doby, s výjimkou koronavirové pandemie, otevírá výstaviště své brány vědě každý rok.