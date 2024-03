Zdroj: Deník/Radek Cihla

Není bez zajímavosti, že unikát, který už jako nový okouzloval svým „proudnicovým“ tvarem, také označovaným jako aerodynamický či kapkovitý, čekal na svůj další osud bezmála půl století v depozitáři. Když ho v roce 1974, tedy 37 let od uvedení do provozu, muzeum získalo od soukromého majitele, k vystavování mělo tohle auto daleko. Že bude potřebný rozsáhlejší restaurátorský zásah, bylo patrné na první pohled. Už tehdy si však odborníci mnuli ruce: vůz se zachoval s původními komponenty – jako jediný – přičemž téměř nic nechybí. Že se na chvíli, než se podaří najít peníze na restaurátorské práce, bude čekat po desetiletí, tenkrát asi na mysl nepřišlo nikomu. Za tu dobu však hodnota unikátního kousku jen vzrostla.

Automobil pro pana továrníka

Černě lakovaný vůz s pravostranným řízením, za který zaplatil na svou dobu značnou sumu 100 tisíc tehdejších (prvorepublikových) korun, si nejprve koupil továrník z Pošumaví: Evžen (často uváděný jako Eugen) Porák, majitel Papírny Vltavský mlýn v Loučovicích. Podniku založeného jeho otcem Arnoštem a patřícího k nejvýznamnějším papírenským provozům původně v Rakousku-Uhersku a pak v Československu. Obec je dnes dobře známá návštěvníkům lipenské oblasti; leží u Vltavy mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem.

Auto, zakoupené mužem, jenž skutečně něco znamenal, následně v padesátých a šedesátých letech minulého století vystřídalo několik majitelů. Když se dostalo do majetku muzea, byl jeho stav hodnocen jako celkově špatný. Přesto mělo díky zachování původních prvků takovou dokumentační hodnotu, že se k 1. 1. 2006 stalo národní kulturní památkou. Tou byl prohlášen soubor pěti automobilů z kopřivnické továrny, značek NW a Tatra, ze sbírky NTM.

O která auta dokumentující technické zdokonalování i vývoj automobilového designu se jedná, upřesňuje ministr kultury Martin Baxa (ODS): „První vyrobený automobil NW Präsident, vůz Tatra 80 prezidenta T. G. Masaryka, Tatra 11, Tatra 87 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda – a právě restaurovaná Tatra 77a.“ Tenhle výčet aut, z nichž zbývající čtyři jsou součástí expozice NTM na Letné, jen potvrzuje význam čerstvě restaurovaného exponátu. Jakub Pončík, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Tatra Truck (která navazuje na tradici kopřivnické značky), upozornil, že podle dochovaných záznamů bylo v rámci řady Tatra 77a vyrobeno 255 automobilů. Z nich se zachovalo málo přes dvacet.

Vůz je na pohled jako nový

Vzkříšení vzácné Tatry 77a do vystavovatelného stavu si vyžádalo 19 měsíců práce v dílnách kopřivnické firmy ECORRA. Náklady dosáhly 5,6 milionu korun. Většinu z této částky, 5,4 milionu, se podařilo získat díky evropským fondům. Podle slov ředitele Ksandra byla nejnáročnější renovace nosné konstrukce ze dřeva. I když by bylo možné uvést vůz do stavu schopného provozu, na to nedošlo: byly by potřebné razantnější zásahy, přičemž největší hodnota tohoto auta spočívá v zachování autenticity: v ponechání maximálního množství původních kovových i dřevěných prvků a jejich zakonzervování. Zachovat se podařilo i původní čalounění z roku 1937. S ním se však musí zacházet tak opatrně, že se do interiéru dá pouze nahlédnout. Že by se tam někdo posadil? Ani nápad!

Jednatel společnosti ECORRA Vítězslav Hinner připomněl, že i když se vůz dochoval poměrně kompletní a zadání znělo původní díly neměnit, restaurování do stavu blízkého jeho vzniku v roce 1937 nebyl jednoduchý úkol. Hinner v té souvislosti připomněl nejen velmi špatný celkový stav, ale také řadu dodatečných úprav a doplněných dílů i více oprav majících jedno společné: bídné provedení. „Nicméně pro prodloužení provozuschopnosti a vzhledem k omezené dostupnosti dílů a technologií v průběhu let musíme uznat, že opravy a úpravy byly pro provoz dostačující,“ je Hinner shovívavý vůči všem, kteří se na autě v minulosti „podepsali“. „Naším úkolem bylo uvést vůz zpět do stavu, v jakém pravděpodobně opouštěl brány továrny v roce 1937 – což se nám snad podařilo,“ konstatoval.

Historické auto v letité garáži

Obdivovat Porákovu tatru, která alespoň navenek působí jako nová, bude veřejnost moci od čtvrtka 28. března. Už však ne v Praze, nýbrž v Centru stavitelského dědictví v Plasích, které patří k pobočkám NTM. Ředitel Ksandr upozorňuje, že tam je k vidění i další unikát, který potěší příznivce motorismu: v hospodářské části klášterního komplexu, kde se expozice nachází, stojí nejstarší známá a dochovaná garáž pro motorová vozidla – s potvrzeným datováním k roku 1912. Právě v této historické garáži je nově umístěna expozice nazvaná Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět. Představení procesu restaurování se zřejmě stane pomyslným magnetem přitahujícím návštěvníky.

Pražská sláva před 90 roky

I když se NTM nyní dělí o radost z úspěšného restaurování vozu Tatra 77a z roku 1937, jeho ředitel Ksandr upozorňuje i na jiný – alespoň „trochu jiný“ – kopřivnický automobil, který slaví jubileum. „Je tomu přesně devadesát let, kdy byl 5. března 1934 poprvé novinářům v Praze představen osobní vůz Tatra 77 – těsně před prezentací prvních dvou prototypů na vídeňském veletrhu, a především na berlínském autosalonu,“ konstatoval Ksandr.

Zdůraznil, že to byl vůbec první sériový automobil s aerodynamickou karoserií. „Je jisté, že tento výrobek z Kopřivnice vzbudil v zahraničí pozornost nejen díky své rychlosti a cestovnímu komfortu, ale především svými koncepčně řešenými tvary s nízkým odporem vzduchu, které jsou stále vysoce hodnoceny,“ míní.