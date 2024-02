Tito zákazníci věděli, že zde bude, a byť je zajímala i nabídka dalších stánků, přišli hlavně proto, aby si u něj nakoupili. Cíleně se současně objevil i mladý muž z Brandýsa nad Labem žijící i v Praze, který netajil, jak ho tyto produkty oslovily. „Nivu bych nikdy nevzal do pusy, ale sušenou jsem se ji jíst naučil,“ svěřil se Deníku. Tu si prý dá rád, i když syrovou nejí stále.

Zdroj: Milan Holakovský

„Je to paráda, něco nového na trhu, nemůžu si to vynachválit,“ konstatoval k nabídce originálních českých sušených produktů. S tím, že na vánoční a silvestrovský čas i následující období si pořídil zásoby převyšující tři kilogramy – a už mu nezbylo nic. „Ano, snědl jsem to sám,“ potvrdil na otázku Deníku. „To není závislost: prostě byla nabídka, tak jsem to vzal,“ usmíval se.

Tenhle sortiment (k němuž patří 22 druhů sýrových, a dokonce 62 masových produktů) je prý opravdu jedinečný, na což je prodávající a současně také výrobce z Pardubického kraje náležitě hrdý. Stejně jako na to, že už jednal i s Ústavem pro jazyk český, aby souhrnné označení jeho výrobků, Bohemky, bylo zařazeno do slovníku spisovné češtiny. Prý do tří let by se tam mohlo objevit. A dohaduje se také o možnosti zápisu do knihy rekordů coby největší výrobce příchutí.

Co se však má stát skutečností podstatně dřív, bude otevření dvou chystaných kamenných prodejen v Praze. Jako další novinku slibuje inovovanou podobu masových bonboniér. To, že si zájemci rádi najdou jeho stánek, vysvětluje tím, že z kapacitních důvodů musel být vypnut poptávkový formulář na internetu a připravuje se i nový web, takže objednávat lze nyní pouze po telefonu – nebo právě nakoupit na stánku. „V Praze jsme prakticky každý měsíc,“ řekl Deníku.

Jitrnice, tlačenka, ovar

Vepřobraní nabízelo rozmanité pochoutky – a zdaleka ne jen zabíjačkové jako jsou ovar, prdelačka, tlačenka, prejt (či jitrnice, jelítka nebo klobásy, u nichž byla nabídka obzvlášť rozmanitá). Na své si přišli i zájemci o burgery, hot dogy a rozmanité streetfoodové speciality. A rovněž zájemci o „sladkou tečku“ měli z čeho vybírat.

„Křídla ne, ta si uděláme sami,“ zaslechl Deník, jak partner směruje zájem přítelkyně na tradiční zabíjačkové speciality. Jejich oblibu potvrzovali také oslovení prodejci. Byť se někteří netajili původní představou, že dorazí větší davy. Prý se na návštěvnosti paradoxně podepsalo krásné počasí: hodně Pražanů asi vyrazilo na chaty či výlety; zvláště když v části metropole byly jarní prázdniny.

Zdroj: Milan Holakovský

„Největší zájem je o jitrnice, jelita a tlačenku, samozřejmě také o prejt a o ovar,“ řekl Deníku stánkař, který přijel od Jesenice na Praze-západ, řezničině se věnuje od vyučení a má i pojízdnou prodejnu. Přímo na místě nejen připravoval tradičním způsobem jitrnice, ale také roztopil udírnu. Obojí byla náramná atrakce jak pro Pražany, tak pro návštěvníky metropole z ciziny.

Prý se ale turisté nevyptávali, i když je otázkou, jestli něco podobného už někdy viděli. To se spíš dotazovali obyvatelé metropole poté, co jeho výrobky ochutnali, kde by si mohli nakoupit i příště. Dostali tak odkaz na Mokropsy a Dobříš, kde se konají trhy, kam v pravidelných termínech dojíždí. Lidé to přijímali s povděkem: nejen fajn příležitost si zajet nakoupit něco na zub, ale i prima tip na sobotní výlety…

Tradice lákala nejvíce

U dalšího stánku s vepřovými pochoutkami to měli s vysvětlováním možností kontaktu jednodušší. „My jsme z Hostince U Jelena v Hlavenci,“ řekl Deníku muž z obsluhy. I on potvrzoval, že zákazníci nejvíce žádají tradiční zabíjačkové produkty. „Největší zájem je o prdelačku, zabíjačkový guláš a o ovarová kolena,“ shrnul chutě zákazníků. I prejt prý šel na odbyt – a dokonce i cizinci většinou měli ponětí, co mohou očekávat.

Vepřobraní neboli vepřové hody lákalo v sobotu návštěvníky na smíchovské náplavce.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Také pozornost, kterou zde nakupující věnovali „řízku jako kráva“, si prodejce pochvaloval, stejně jako zájem o domácí bramborový salát, který si zájemci mohli k němu zvolit. „Ale protože jsme na zabíjačkových hodech, přece jen ten zájem není takový jako o tradiční zabíjačkové speciality jako jsou prejt, prdelačka a zabíjačkový guláš,“ řekl.

Od strávníka, který si vybral právě tento řízek, nicméně Deník slyšel jen slova chvály: „Dobrý, maso měkoučký – nemám tomu co vytknout. Pochutnal jsem si.“

Na zabíjačku do centra i za Prahu

I když podle tradice máme od Popeleční středy (14. února) období půstu jako přípravu na Velikonoce, milovníci akcí s masovými pochoutkami v Praze o zážitky nepřijdou ani v příštích dnech. Například aktuálně, od 20. února až do konce měsíce, nabízí vepřové hody restaurace Masaryčka na Masarykově nádraží.

Zdroj: Milan Holakovský

Na sobotu 24. února je dopoledne ohlášena zabíjačka v pivovaru Spojovna na trojmezí Kunratic, Chodova a Šeberova či se ve stejný den uskuteční masopust v Ďáblicích. Daleko to z Prahy není ani do Dolních Břežan, kde se rovněž 24. 2. uskuteční vepřové hody na náměstí Na Sádkách. Či na počátku března, od 1. do 3. 3., ohlašuje vepřové hody restaurace Šimanda v Kyjích.