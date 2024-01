Jeden z nejproslulejších pražských kriminalistů se dočkal vlastního hraného seriálu. Platforma Voyo dokončila a uvede 26. ledna šestidílnou sérii o někdejším šéfovi pražské mordparty Jiřím Markovičovi a pátrání pražských policistů po sadistickém vrahovi Ladislavu Hojerovi. V seriálu hrají Petr Lněnička, David Prachař či Michal Isteník

Markovič vedl proslulé 1. oddělení pražské policie a za svou kariéru usvědčil sedm vrahů, kteří dostali trest smrti. Do vězení pak dostal další desítky násilníků, například spartakiádního vraha Jiřího Straku.

Kromě Straky se jedním z jeho nejznámějších případů stalo odhalení sadisty a kanibala Ladislava Hojera na počátku 80. let minulého století a právě tomu případu se minisérie bude věnovat.

V roli Markoviče se divákům platformy Voyo představí Petr Lněnička, kolegu Josefa Vilímka hraje Václav Neužil, psychiatra Petra Řemena Michal Isteník a Markovičovu manželku Evu Sarah Haváčová. Kromě nich se v minisérii objeví David Prachař, Milan Šteindler či Vojtěch Kotek. Seriál se mimo jiné natáčel i ve Slaném na Kladensku.

Ještě předu uvedením získal seriál cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy na mezinárodním festivalu televizní a online seriálové tvorby Serial Killer.

Seriál podle tvůrců „vykresluje, jak pracovaly policejní složky, psychiatrie a především specifické metody vyšetřovatele“. „Každý kriminalista má nějaký způsob práce, svůj systém, každý je jiný. Já jsem se spíš snažil přemýšlet a jednat s nimi jako s normálními lidmi, ne jako s vrahy a podezřelými, nikdy jsem na ně nedělal žádné podrazy. A vyplatilo se mi to,“ vysvětloval během příprav Jiří Markovič pro TV Nova.

Do vězení za odsouzenými jezdil, i když byl případ uzavřený. „Byla to ode mě taková vyčůranost. Oni byli otevření, už nemohli dostat vyšší trest. A já se za nimi vlastně jezdil učit, kde jsem udělal ve vyšetřování chyby.“

O svérázných Markovičových metodách svědčí i příhoda právě s Hojerem. Toho se bála kriminalistova manželka. Markovič ho během vyšetřování totiž pozval na kávu.

„Vraceli jsme se z rekonstrukce některé z jeho vražd. On mi pomáhal s kufry nahoru do bytu. Manželka ho viděla oknem, synovi byly tehdy dva roky, tak ho držela v náručí. Pozval jsem je na kafe, kolegové to ale pochopili a pozvání odmítli s tím, že přijdou jindy. Hojer by určitě šel," řekl před několika lety ČTK s tím, že pětinásobný vrah byl jeho nejtragičtějším případem.

„Jsem přesvědčený, že zabil víc lidí. On to pořád naznačoval. Moji nadřízení mi ale nedovolili ten případ dodělávat dál. Báli se, že si Hojer začne vymýšlet a bude si přivlastňovat vraždy, které neudělal, ale slyšel o nich v kriminále," vzpomínal Markovič, se kterým konzultovali svou práci i tvůrci populárního seriálu Případy 1. oddělení.

Hojerův případ začal pro pražské kriminalisty 3. řijna 1981, kdy byla na Praze 5 nalezena mrtvá žena. Nakonec byl pražský rodák Hojer dopaden a posléze se přiznal k dalším čtyřem vraždám v Děčíně, Brně, u východoslovenských Košic a ve vlaku z Prahy do Děčína.

Nejbrutálnější vraždu spáchal v roce 1981 v Brně. Tam si na tramvajové zastávce vyhlédl 18letou dívku. Odtáhl ji do křoví a pokusil se ji znásilnit. Žena se ale dost bránila, tak ji Hojer nožem ubodal.

Mrtvé ženě odřezal prsa a genitálie a nacpal si je do igelitové tašky, kterou měl s sebou na nákupy. Vrátil se do Prahy, kde si části těla nakonec uvařil ve slané vodě a pokusil se je sníst.

Za své brutální činy byl Hojer odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 7. srpna 1986 v Pankrácké věznici. Samotný legendární policista se už uvedení seriálu, na kterém spolupracoval, nedožil – zemřel 20. října 2022 ve věku těsně před svými 80. narozeninami.