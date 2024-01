Seriál bude průvodcem po českém grafickém designu v prvním díle s názvem Veřejný prostor představí v hlavních medailonech práci grafiků Jiřího Rathouského a Rostislava Vaňka.

Oba dva se od 70. do 90. let 20. století podepsali pod vizuální styl pražského metra. Divák tak bude mít možnost sledovat proměnu orientačního systému jediné podzemní dráhy v České republice.

Zdroj: Česká televize

Jiří Rathouský mezi lety 1970–1974 navrhl pro Dopravní podnik hl. m. Prahy písmo Metron, vizuální podobu jednotlivých stanic a celkové grafické řešení informačního systému. Vytvořil informační systém hotelů InterContinental a Parkhotel v Praze nebo hotelu Thermal v Karlových Varech.

V designu orientačního systému metra na něj navázal právě typograf a grafik Rostislav Vaněk. Kromě pražského metra je autorem třeba vizuálního stylu a loga ČSOB a ČSA nebo grafické podoby orientačního systému na Nové scéně Národního divadla.

Řeč přijde v prvním díle i na Tomáše Machka – designera, který vytváří jednotný vizuální styl městské navigace v hlavním městě.

V Praze se objevil první obelisk nové navigace pro pěší. Nahradí hnědé cedule

Kromě identity pražského metra seznámí tvůrci cyklu, který moderuje autor loga hlavního města Prahy, grafik a herec Aleš Najbrt, diváky s příběhy vzniku prvních bankovek, státní vlajky, prvních českých písem a legendárních obchodních značek.

„Seriál Identita určitě může pomoci povědomí veřejnosti o českém grafickém designu, je důležité, aby ukazoval to nejlepší, co v grafickém designu je. Myslím si, že je to hlavně knižní design, kde jsme na vysoké úrovni, stejně tak grafické zpracování plakátů – divadelních, filmových i různých kulturních akcí,“ říká průvodce pořadem Aleš Najbrt.

Metro má nové schéma linek. Na sociálních sítích vyvolalo rozporuplné reakce

Celý cyklus má sedm dílů. „Český grafický design má v sobě chytrost, eleganci i humor zároveň a zmapovat ho v sedmi čtyřicetiminutových dílech pochopitelně nejde. Proto jdeme od začátku ne chronologicky, ale po tématech. Po diskusích se scenáristou, a hlavně s odbornými poradci Lindou Kudrnovskou a Filipem Blažkem, jsme i tento klíč průběžně přehodnocovali. Šlo nám o to vybrat určité ‚případové studie‘, které nám ten obor zpřehlední,“ říká režisér Jakub Skalický