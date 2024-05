Centrální park Lužiny v Praze 13 se již osmým rokem zaplnil spoustou chlupaté radosti, a to při přílěžitosti oblíbené akce zvané Psí den s Prahou 13.

Kromě soutěží a bohaté tomboly byly pro návštěvníky připraveny různé přednášky. Mnozí se tak dozvěděli, jak bezpečně cestovat se psy nebo co dělat, když se dozvědí o týraném zvířeti. Soutěží bylo na Psím dni připraveno hned několik a byl o ně velký zájem.

Pejsci si mohli zasoutěžit například v dostizích či ve skoku do výšky, soutěže byly vždy rozděleny do kategorií pro menší a pro větší psy.

Oblíbená byla také charitativní tombola nebo čuchací zahrada, kde si mohli mazlíčci očichat výkaly zvířat, na která jindy nenarazí, a to například surikaty, Emu nebo klokana. Úspěch měla i takzvaná Bull show nebo ukázky kynologů městské policie.

Většina psů považuje soutěže za zábavu, ale jejich majitelé vždy vše dramaticky prožívali. Pokud jejich miláčci uspěli radovali se dvakrát, a to nejen z úspěchu, ale i z úžasných cen, které si partneři Psího dne připravili. Letošní rekord za dozoru komisaře České knihy rekordů získala fenka pudla Bonnie s páníčkem Miroslavem Pokorným. Povedlo se jí překonat výšku 103 cm.

Vítěz skoku menších psů.

Psí den každoročně zahajuje starosta Prahy 13 David Vodrážka, který později také předává ceny vítězům soutěží. „Je to již 8. ročník úžasné akce Psího dne na Praze 13, která osvětově říká lidem, jak se mají chovat ke svým zvířátkům, a to si myslím, že je velmi důležité a užitečné,“ sdělil starosta.

Podpora psích útulků

Hlavním důvodem pořádání akce byla, kromě zábavy pro chlupaté mazlíčky, podpora útulků. Na místě byla připravena celá charitativní zóna, kde na zájemce čekala nejen zmíněná charitatvní tombola ale například i pejsci, které zde byla možnost adoptovat.

TMBK představil pejska k adopci.

Organizátoři se na konci dne radovali z úspěchů. V rámci Psího dne se povedlo vybrat přes 45 tisíc korun a někteří chlupáči nalezli nového páníčka. Ti ostatní dostali díky finanční podpoře naději na šťastnější život.

„Bylo krásné sledovat, jak se to na akci hemží a všichni se vesele baví. Velké díky patří také těm, kteří na akci podpořili útulky a vybralo se 45.500 Kč a za to, že na Psímu dni mohla jít další osvěta do světa,“ řekla Karolína Hájková, hlavní organizátorka.

Nechyběla ani psí rvačka

Ačkoliv se v Centrálním parku potkaly desítky psů různých ras i voříšků, obešel se Psí den bez větších konfliktů. S takovým počtem mazlíčků je až obdivuhodné, že došlo pouze k jedné menší šarvátce, a to když jeden ze psů v zápalu soutěže zaútočil na čivavu. Jeho panička ale naštěstí včas zakročila.

Malá čivava se tak jen lekla a vyvázla bez zranění. I tak ji ale na místě zkontroloval veterinář. Z konfliktu nakonec vyšla obdarována, pořadatelé jí totiž darovali cenu útěchy.

Známé tváře se svými chlupáči

Tradicí Psího dne je také účast známých osobností. Tentokrát jich dorazilo hned několik. Vyjádřit podporu a pomoc útulkům přišli Olga Menzelová, Anna Kadeřávková, která i soutěžila se svými pejsky, Anežka Rusevová, Václav Kopta s manželkou Simonou Vrbickou, TMBK a také Sára Milfajtová, která i zazpívala.

VIP přišli podpořit psí den.

Olga Menzelová se pochlubila tím, že je její fenka Beky nyní hrdou matkou pěti černých kuliček. „Bekyna je skvělá máma. Když dostane něco dobrého, běží nejprve za štěňátky a svůj pamlsek jim věnuje. Tím nás všechny dojímá k slzám," dodala Menzelová. Nadšenou pejsařkou je také Anna Kadeřávková, která psům dlouhodobě pomáhá a na akci si se svými mazlíčky také zasoutěžila.

„Pejskům pomáhám moc ráda, sleduji děni v různých pomocných organizacích nebo útulcích, často přispívám na konkrétní případy zachráněných pejsků, kteří potřebují operaci atd. Určitě bych lidem doporučovala také sledovat kde se třeba pořádají sbírky věcí. Rádi také zajdeme venčit útulkový pejsky, pořádně je vyběhat, když jsou pořád zavření v kotcích,“ řekla.

Radost do života přinesl chlupatý kamarád i u Koktů, kteří si pořídili štěně labradora, fenku Barunku. „Příchodem štěňátka labradorky Barunky do naší domácnosti se změnilo prakticky úplně všechno a musím říct, že k lepšímu. Bára nás nutí dřív vstávat, méně se křičí, skoro nikdo se nehádá, pořád šišláme a usmíváme se a máme větší radost ze života. Všechna tahle kouzla Vám splní jediný člen rodiny, a to je štěně, vřele doporučuji,“ dodal Kokta.