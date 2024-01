Zvýhodněné vstupné, procházky i koncert. Tak vypadal první den roku 2024 v Praze

/VIDEO, FOTO/ Nejen poslední prosincový den byl v Praze plný Pražanů a turistů, i v první den roku 2024 se městem hemžily davy lidí. Ti vyráželi na tradiční novoroční procházky, ale i na výlety do míst, kde na první lednový den připravila Praha pro návštěvníky zvýhodněné vstupy, a to do zoo, botanické zahrady či do muzea MHD.

První den roku 2024 v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla