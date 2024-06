Po dvou ze svých piv nabídnou zástupci padesáti pivovarů patřících mezi členy svazu (přičemž o výběru rozhodovalo, které se k účasti přihlásily nejdřív) – a jako hosté také představí svoji produkci čeští sládci působící v nedalekém zahraničí. Nejen ochutnávat, ale rovněž si popovídat se sládky a majiteli pivovarů mohou zájemci přijít v pátek od 14 hodin, v sobotu již v poledne; po oba dny se pípy zastaví v osm večer. Vstupenka kupovaná na místě stojí 700 Kč – přičemž nic dalšího už návštěvník neplatí: v ceně jsou zahnuty katalog, festivalová sklenice i volná degustace. Kde a kolikrát si příchozí nechají sklenici naplnit, záleží jen na nich.

Pestrost, inovace i nové styly

Minipivovarů bylo na sklonku loňského roku evidováno v České republice 508. Desetina jich působí v Praze, kde v poslední době dva přibyly – a jejich počet se tím zakulatil na 50. Samotný pořádající svaz má po březnové valné hromadě 164 členů. Ředitel festivalu Jan Šuráň, jenž v minulosti býval i prezidentem svazu, připomíná, že od doby, kdy před 13 lety tradice degustací na Hradě začínala (jeden ročník museli organizátoři vynechat kvůli opatřením v době covidové pandemie) se minipivovarnictví proměnilo.

Tehdejší stovka provozoven představovala spíše raritu. Dnes jich je pětkrát tolik – a významnou úlohu hrají nejen v oblasti turistického ruchu, ale i v životě místních komunit; často rovněž v úsilí o záchranu památkových objektů. Šuráň však zdůrazňuje, že něco je neměnné: poctivá práce lidí, pro něž vaření piva není jen zaměstnáním, ale i koníčkem. I díky tomu se na český pivní trh dostávají inovace, pestrost a nové pivní styly. „Zůstala také kvalita nabízeních piv,“ oceňuje ředitel a emeritní prezident v jedné osobě.

Zájem je hlavně o lehčí piva

Byť české pivní chutě bývají konzervativní – patrné je to zvláště u mužů, kteří už nějakou tu sklenici pěnivého moku vypili – jsou v oboru patrné trendy naznačující vývoj. Minulostí se staly doby, kdy o sobě minipivovary dávaly vědět zejména vařením speciálů s vyšší stupňovitosti, které konzumenty lákaly.

Dobré pivo v krásném prostředí, zve na Festival minipivovarů na Pražském hradě jeho ředitel Jan Šuráň. | Video: Deník/Milan Holakovský

Nyní mají v jejich produkci převahu „jedenáctky“ – a stále větší oblibě se těší nízkostupňové speciály. Je to dáno i tím, že výrobci reagují na proměny trhu: jednak na zájmy mladých zákazníků, jednak na stoupající oblibu některých lehčích piv u žen. K tomu Šuráň připomíná: nízkostupňová piva vysoké kvality, která nabízejí minipivovary, jsou takto vařená – nikoli ředěná.

Deníku Jan Šuráň řekl:

Festival jste představil jako akci, kde „pivo je programem“ – tedy jde o festival bez hudby či atrakcí pro děti. Pro koho jsou degustace v Královské zahradě Hradu určeny?

Je to festival pro milovníky piva: akce, která je jenom o pivu. Nebudou vás tam otravovat hudba, rušit děti ani psi; na Hrad psi nesmějí. I jídlo je jen degustační, abyste zahnali hlad a smázli chuť předchozího piva. Určitě tam třeba nebude vonět smažený langoš, protože to by nás v degustačním úsilí rušilo. Festival je skutečně pouze o pivu. Kdo má pivo rád a rád si o něm povídá, najde tam spoustu spřízněných osob.

Kolik průměrný návštěvník dokáže ochutnat vzorků?

Určitě ne všechny, jestliže máme připraveno 106 piv. Zatím je ještě nikdo neochutnal. I ti nejaktivnější většinou končí někde kolem 35 až 40 vzorků.

Takže si musí vybírat.

Ano, musí si vybírat.

Festival piva nenabídne nic, co by degustační úsilí rušilo: nečekejte hudbu, program pro děti ani rozmanitost pokrmů. | Video: Deník/Milan Holakovský

Co si vyberete vy?

Já už své favority na festivalu mám – a mám tam dokonce i svoje pivo. Já si tedy obejdu nováčky, abych zjistil, jak vaří a jak se k tomu staví. Pak si vyberu pár stálic, abych si „srovnal chutě“.

Nač jste nejvíce zvědavý z novinek?

Určitě tam bude nějaké dobré kyselé pivo, nějaký barrique, to znamená pivo dozrávané v dřevěném sudu.

Víte o nějakém opravdovém unikátu, na který už se těšíte dlouho dopředu?

Ne. Vždycky je to trochu hádanka, co vlastně pivovary přivezou. Proto také do katalogu nedáváme názvy piv a jejich popis, protože my to do poslední chvíle nevíme.

Kdo se dřív přihlásí, ten nabízí svá piva, vysvětluje způsob výběru účastníků Festivalu minipivovarů na Pražském hradě jeho ředitel Jan Šuráň. | Video: Deník/Milan Holakovský

Jako hosty z ciziny jste se tentokrát rozhodli pozvat české sládky, kteří působí v zahraničí. Jak se dají najít – máte o nich přehled?

Většinou o nich víme. Samozřejmě to musejí být sládci, kteří působí v okolních zemích. Nebudeme sem tahat někoho z Vietnamu, z Filipín nebo třeba z Japonska, kde sice také jsou čeští sládci, ale dopravit sem jejich pivo by bylo strašně drahé.