Rekonstrukce Nové Spirály je téměř dokončena a v těchto dnech proběhla historicky první orchestrální zkouška představení "Spirála Vzkříšení" v náhradních prostorách Křižíkových pavilonů. Pod taktovkou dirigenta Kryštofa Marka, držitele Českého lva za nejlepší hudbu k filmu "Masaryk", a s korepetitorkou Sárou Bukovskou, se připravuje jedinečný hudební zážitek.

"Spirála Vzkříšení" je hudební show, kde umělci a performeři poprvé společně vytvoří unikátní hudební zážitek za doprovodu živého orchestru. Diváci se mohou těšit na světově známé popové skladby v originální kombinaci s muzikálovými hity jako "Jesus Christ Superstar" a autorskou hudbou Kryštofa Marka.

Nová Spirála nabízí návštěvníkům kruhové jeviště a orchestr uprostřed, čímž se diváci stanou součástí celé show. Industriální prostor je využit v kombinaci s videomappingem a imerzivním zvukem, což umocní celkový zážitek.

Kryštof Marek, který se na otevření Nové Spirály velmi těší, vzpomíná: „Spirála byla zásadní ve dvou bodech mé kariéry. Jako korepetitor a pianista v nové verzi 'Jesus Christ Superstar' od roku 1997 a poté jsem zde započal svou dirigentskou dráhu s projektem 'Evita'.“ Dodává, že od té doby prošel mnoha divadelními projekty, včetně vlastních autorských, a pravidelně uvádí své kompozice v rámci klasické hudby.

V rámci první orchestrální zkoušky "Spirála Vzkříšení" zazněl gospel komponovaný pro Novou Spirálu, který zazní v závěru představení. Sešli se zde i zpěváci, na které se mohou diváci těšit od října tohoto roku, včetně Andrey Holé, Roberta Urbana a Jana Fanty.

Orchestr se na pódiu setká se zhruba 30 dalšími interprety – tanečníky a zpěváky. Unikátní kruhový sál Nové Spirály nabízí výjimečný zážitek, kde orchestr nebude schovaný v orchestřišti, ale bude přímo na jevišti, což je na české scéně velmi ojedinělé.

„Na otevření Nové Spirály se velmi těším. Spojení nádherného prostoru, dech beroucího audiovizuálního konceptu koncertu a špičkových výkonů všech zúčastněných má velký potenciál okouzlit oko a ucho diváka,“ doplňuje Kryštof Marek.

Premiéra "Spirála Vzkříšení" proběhne 3. října 2024 a diváci se mohou těšit na 60 repríz až do prosince 2025. Nová Spirála bude také místem pro začínající umělce a otevře své dveře pro zajímavé projekty z Česka i zahraničí.

O budově divadla Nová Spirála:

- Historie budovy sahá do 70. let minulého století. Původní divadlo Spirála vzniklo v roce 1991.

- V roce 2002 při velkých povodních, které zasáhly i Prahu, byla budova Spirály uzavřena a měla ji čekat demolice. V jednu chvíli již měla demoliční výměr, který byl nakonec zrušen.

- Při rekonstrukci došlo ke kompletnímu vybourání dvouplášťové střechy i betonu.

- Kovová konstrukce točny se stoly a mezikružím váží 44,96 tun.

- Kompletní jevištní technologie bude řízena dvěma ovládacím panely.

- Do Nové Spirály se vejde 800 diváků.

- Provoz divadlo zahájí slavnostním představením Vzkříšení 3. října 2024