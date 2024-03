Mníšecký zámek pokračuje ve své dlouholeté tradici a tento rok bude opět pořádat Velikonoční veselici, a to v neděli 31. března. Chybět nebudou prohlídky, výtvarná dílnička i šermířské hrátky.

Velikonoční veselice | Foto: archiv zámku Mníšek pod Brdy

Jednadvacátý ročník Velikonoční veselice bude i tentokrát spojen s dobročinnou sbírkou pro hendikepované, která bude věnována rehabilitačnímu centru pro tělesně postižené Rehafit, o.p.s.

Akce bude probíhat po celý den. V zámku, na nádvoří, před zámkem i v zahradě bude pro návštěvníky přichystán pestrý program.

Kraj je ochoten zaplatit filmařům statisíce. Za to, že dělají svou práci

Uvnitř budou prohlídky reprezentačních salónů nebo soukromých pokojů, pro rodiny s dětmi pak Pohádkové prohlídky s komtesou či se můžete těšit na Velikonoční prohlídky s vyprávěním o velikonočních tradicích. Otevřená bude také výtvarná dílnička.

Venku se těště na doprovodnou hudbu, šermířská vystoupení, Pašijové hry nebo řemeslné tržiště.

Program: 10:00 otevření řemeslného tržiště

10:00 prohlídka Reprezentačních salónů I. okruhu a dále vždy po 60 minutách do 16:00

10:05 hraje country skupina Naboso, v průběhu celého dne

10:20 Pohádková prohlídka s komtesou pro rodiny s dětmi a dále vždy po 45 minutách

10:30 představení Pašijové hry v zahradě zámku

10:30 Velikonoční prohlídka, dále vždy po 60 minutách

10:50 prohlídka Soukromých pokojů posledních majitelů, dále vždy po 60 minutách do 14:50 10:50 otevření výtvarného ateliéru

11:05 šermířská vystoupení skupiny Alotrium - minipřednáška o zbraních středověkých a šerm pro děti

11:30 Barokní šermířské hrátky

12:00 minipřednáška o zbraních středověkých a šerm pro děti

12:30 Dražba zvesela

13:30 Barokní šermířské hrátky

14:30 Barokní šermířské vystoupení

15:30 Barokní šermířské vystoupení

16:00 zakončení Velikonoční veselice

Velikonoční prohlídky jsou určeny především pro rodiny s dětmi od šesti let, ale líbit se budou určitě každému. Na nich provází zámecká komtesa, která návštěvníky zavede do reprezentační části zámku a která pro ně bude mít připravené zábavné a interaktivní povídání o velikonočních tradicích a zvyklostech a o tom, jak mohla svátky slavit rodina Kastů s dcerou a svými syny.

Na prohlídkách se určitě každý dozví mnoho zajímavého a možná i něco nového. Třeba co znamenají barvy na pomlázce, jak zní klapot klapačky, proč skákat do výšky, co je to švihačka, proč mít na Velikonoce něco nového na sobě, kdo peče velikonoční preclíky nebo proč se musí třikrát kýchnout.

Lanovka na Petřín vítá cestující. Po jarní údržbě je opět v provozu

V průběhu dne bude otevřený i výtvarný ateliér a umělecky projevit se tu budou moci návštěvníci všeho věku. Mohou malovat sádrové odlitky různých motivů a velikostí, malovat na plátno, vybarvovat mandaly, vybrat si výrobky s velikonoční tematikou, například pomlázku s polystyrénovým vajíčkem. Sádrových odlitků je v nabídce několik desítek motivů. Mezi nimi velikonoční zajíček, beránek, velikonoční vajíčko, jarní čtyřlístek, auto, traktor nebo náklaďák, princezna, srdíčka, květiny, zvířátka, medailony, velká houba a mnoho dalšího.

Hudba v podání Naboso bude hrát k poslechu i tanci v průběhu akce na nádvoří zámku. Těšit se můžete na country skladby i jiné známé písničky a šlágry. Na zámeckém nádvoří vystoupí i šermíři ze skupiny Alotrium, kteří si pro diváky připravili ukázky soubojů a dovedností nezbytných pro každého rytíře a statečného bojovníka. Mezi představeními předvedou svou zbroj a další nezbytné rytířské vybavení.