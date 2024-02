Vzrušení a zábava, ale i dobré občerstvení - Matějská pouť v roce 2024 je tady. První zájemci si atrakce mohou vyzkoušet již tuto sobotu 24. února. Pouťové veselí potrvá až do 14. dubna.

Legendární Matějská pouť rozsvítí své atrakce na Výstavišti od 24. února do 14. dubna. | Video: Deník/Radek Cihla

Jako každý rok, i letos na konci února se mohou Pražané opět těšit na Matějskou pouť v areálu Výstaviště Praha. První návštěvníci si mohou přes stovku atrakcí užít již tuto sobotu 24. února. Chybět nebudou české klasiky jako jsou autodrom nebo strašidelný zámek či labutě, ale i ty odvážnější ze zahraničí jako například SuperMouse.

Ti, kteří ale atrakcím příliš neholdují, budou mít v nabídce ale i různé stánky s občerstvením. Chybět nebudou typická perníková srdce, cukrová vata nebo klasická klobása či langoš.

Ceny se nemění

Podle zástupců poutě se ceny nebudou lišit od loňského roku. Jízda na nejdražších atrakcích se bude pohybovat okolo dvou set korun. Vstup poté ve všední dny zdarma, o víkendu a svátcích za 30 korun. Vstupenky do areálu budou k dostání na pokladnách u hlavního vstupu z ulice U Výstaviště nebo z ulice Za Elektrárnou či ze Stromovky. Možnost nákupu je i online přes Ticketportal.

PODÍVEJTE SE: Po setmění se oblíbená Matějská pouť rozzáří tisíci světel

Otevírací doba poutě bude ve všední dny vždy od úterý do pátku od 12.00 do 21.00 hodin, o víkendech a na Velikonoční pondělí pak od 10.00 do 22.00 hodinu večer.

V areálu Výstaviště aktuálně probíhá i výstava Bond in motion. Pořadatelé poutě a výstavy se dohodli, že pokud si lidé zakoupí vstupenku na Matějskou a předloží ji u poklady, obdrží 20 procent slevu na vstup na výstavu.

