Němcův hrdina Markus Malin si našel mladou přítelkyni, koupil si sportovní auto, začal chodit do boxerského klubu a po sedmi měsících může zodpovědně říct, že euforie vyprchala a on by se rád vrátil ke své ženě Marion a dětem… Ti ovšem mají zásadní podmínku. Okamžitě začne chodit na terapii proti krizi středního věku.

Ukázka ze hry Oko tygra v Komorním divadle Kalich. | Video: Komorní divadlo Kalich

Marek Němec se na scéně Komorního divadla Kalich objevil poprvé, ale diváci ho znají také třeba jako Macbetha ze Shakespearovských slavností a vysoko na žebříček popularity ho vynesly filmové komedie Ženská na vrcholu, Za vším hledej ženu a Jak přežít svého muže.

Oko tygra se na jeviště komorní scény Kalich vrátí po prázdninách. Zářijové a říjnové reprízy jsou už teď vyprodané, ale vstupenky lze pořídit na představení v listopadu a prosinci.

Komorní divadlo Kalich, dříve známé jako Divadlo v Rytířské, zahájilo svou činnost v Praze 1 v roce 2012 premiérou hry Frankie & Johnny s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou. V současné době má v repertoáru přes 15 činoher a 20 dětských představení.