Pražské Výstaviště se 15. srpna, stalo dějištěm velkolepé show, kterou oživila umělecká skupina Pyroterra. První letošní představení Magická fontána připomnělo příběh významného českého vynálezce Františka Křižíka a nabídlo divákům večer plný vody, ohně a světla. Taneční a akrobatické výkony uprostřed stříkající barevné fontány vytvořily nezapomenutelný zážitek.

„Bylo nám nesmírnou ctí připravit pro Český dům na míru šitý program show, ve které jsme propojili ducha sportu i českou hrdost. Pro nás to byla silná motivace v Paříži zazářit, protože právě tam František Křižík vyhrál zlatou medaili za zdokonalení obloukové lampy a dá se říct, že my jako ryze čeští vývojáři světelné technologie, pokračujeme v jeho odkazu a máme radost, že se to podařilo. Nyní se již soustředíme na vystoupení v prostorách Křižíkovy fontány, na které všechny zvu,“ uvedl před začátkem představení Marek Solnička, kreativní režisér a ředitel Pyroterry.

Show Magická fontána. | Video: Deník/Radek Cihla

Magická fontána, Sen Františka Křižíka se na pražském Výstavišti objevila již počtvrté, tentokrát pouze ve vybraných srpnových termínech - 15., 16., 17., 22., 23. a 24. srpna 2024.

Zahajovací večer přinesl jedinečný zážitek, který spojil tři přírodní elementy – vodu, světlo a oheň – s moderními uměleckými formami. Tanečníci, akrobaté a hudebníci vtáhli diváky do příběhu plného napětí, inovací a emocí, který doprovázela hudba skladatele Juraje Kličky.

Křižíkova fontána, jež sloužila jako ústřední bod show, ožila díky inovativnímu vývoji světelných technologií a kreativnímu propojení s novým cirkusem a moderními efekty. Diváci mohli obdivovat špičkové výkony světelných tanečníků, kteří vystupovali po kotníky ve vodě, ohňových akrobatů a živých hudebníků, jako jsou violoncellisté a bubeníci, kteří se aktivně podíleli na každé části show.

Show Magická fontána. | Video: Deník/Radek Cihla

Včerejší večer byl první ze šesti plánovaných repríz, které Magická fontána letos nabídne. Představení, které v sobě spojuje historii s moderními technologiemi a uměním, budou moci diváci navštívit ještě v několika dalších srpnových večerech.