Lumia Gallery, soukromá instituce zaměřená na současné digitální umění, vytvořila dosud největší sbírku audiovizuálních interaktivních děl v České republice.

„Lumia Gallery, ve svém nově otevřeném 3. patře, představí naši zatím nejrozsáhlejší projekční plochu o rozměrech zhruba 14 x 4 m. V několika instalacích se věnujeme více video mappingu v jeho různých formách. Jsem rád, že tato nová část expozice představí další umělce a nové pohledy na současnou tvorbu.“ uvádí fotograf, umělec a majitel galerie, Filip Feex.

close info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Lumia Gallery otevřela své nové Oko

Galerie, která se nachází v Celetné ulici v Praze, nabízí aktuálně 23 světelných a interaktivních instalací. Návštěvníci mohou díky nejmodernější audiovizuální technice prozkoumat netradiční příběhy světla a stínu prostřednictvím video projekcí, interaktivních projekcí, 3D a LED mappingu, kaleidoskopického kina nebo zrcadlového labyrintu.

Z těchto instalací je šest nových, umístěných právě ve třetím patře, nesoucích názvy jako The Cloud, Continuum, Tentacle Aesthetics nebo The Eye. Autoři těchto děl jsou známí čeští i zahraniční tvůrci, mezi nimi Filip Feex, Ati Sphere a AV Collective FotonX.

Třetí patro galerie se zaměřuje na témata související s udržitelností, ochranou přírody a působení člověka na planetě Zemi.

Díla zkoumají estetiku náhodných a uspořádaných struktur a jejich vztah k lidské činnosti. Instalace inspirované lidským okem, symbolem brány k poznání světa, umožňují návštěvníkům prozkoumat nové perspektivy prostřednictvím synchronizace obrazů a hudby.

Výstava je otevřena vždy od neděle do čtvrtka od 10 do 20 hodin a v pátek a v sobotu od 10 do 21 hodin.