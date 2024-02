Autorská putovní výstava plzeňského DEPO2015 s názvem Lovci znaků se představí v Holšeovické tržnici od 20. února až do konce srpna 2024. Interaktivní expozice návštěvníky provede netradičně pojatým světem písma, jeho historií, základy typografie nebo šifer.

Během prohlídky se návštěvníci promění v Lovce znaků a mají za úkol projít v Hale 17 v Holšovické tržnici celkem jedenáct interaktivních exponátů, domluvit se s robotem Blablátorem, zkusit si práci sazeče na speciálním světlotisku, porazit světelnou šibenici, prozkoumat stopy psacích nástrojů nebo například vyčistit videomappingové město od reklamního smogu.

„Ačkoli je výstava zaměřena zejména na děti, ani jejich dospělý doprovod se nebude nudit, protože Lovci znaků nabízejí řadu interaktivních prvků, které jsou myslím zábavné v jakémkoli věku. Osobně jsem moc rád, že Holešovická tržnice hostí po Plzni a Bratislavě výstavu, která nabízí možnost interaktivního doplnění klasické školní výuky, kdy se děti mají možnost dozvědět hravou formou jak o historii písma samotného, tak o jeho vývoji a uplatnění v současném grafickém designu a celkově reklamním světě. Je důležité zařadit do výuky dětí moderní prvky, které je seznamují s reálným světem, kdy se například dozvědí, co je reklamní smog, který nás obklopuje skoro na každém kroku,“ komentuje výstavu Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Zdroj: Deník/Radek Cihla