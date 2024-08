Letná se opět promění v centrum novocirkusového a divadelního umění. Již ve středu 14. srpna totiž začíná 21. ročník mezinárodního festivalu Letní Letná, který přiláká umělce a diváky z celého světa.

Zahraničnímu programu bude dominovat zejména Francie. Milovníci adrenalinu se mohou těšit na velkolepé show, jako je PIC od Cirque Inextremiste a Surnatural Orchestra, zatímco subtilnější inscenace jako Entre Chiens et Louves od Cirque Le Roux nabídnou poetické propojení akrobacie a divadla.

Poslední přípravy před zahájením 21. ročníku Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. | Video: Deník/Radek Cihla

Během zahájení se představí francouzský soubor Akoreacro se svou show Arrêt d'Urgence, která zahrne akrobacii, hudbu i divadelní umění pod širým nebem. Představení bude zdarma přístupné všem návštěvníkům.

„Do jednadvacátého ročníku vstupujeme společně se souborem, který si naši diváci velmi oblíbili. Francouzští Akoreacro přivezou působivou show, kterou chceme návštěvníky naladit na nadcházející festivalové dny,” řekl ředitel festivalu Jiří Turek.

Festival, jenž potrvá do 1. září, nabídne celkem 253 představení, z nichž 156 je určeno dětem. Umělci z devíti zemí, včetně Taiwanu, Švýcarska a Ukrajiny, představí širokou škálu novocirkusových a divadelních inscenací. Český program zahrnuje dvě premiéry, které nabízejí hluboký pohled do mužského a ženského světa – inscenaci ONtestosterON Jana Jiráka a PřistiŽENA Ivany Kolcunové. Své desetileté výročí zde oslaví také populární Losers Cirque Company.

Kromě cirkusu nabídne ale Letní Letná i hudební vystoupení, workshopy a další open-air akce. V rámci volného programu pod širým nebem se představí například performance She is not me, která vznikla během několikatýdenní rezidence osmi českých artistek pod vedením francouzského souboru Cirque Aïtal. Tento projekt bude k vidění 29. a 30. srpna.

Pro rodiny s dětmi je připraven bohatý doprovodný program plný divadla, dílen a her. Rodiče mohou využít večerní hlídání.

