Vybraný prostor v Letenských sadech se zaplnil už na začátek asi hodinového představení, které začalo ve 20:45. Vystoupení francouzského souboru doprovázela živá kapela, nejprve klasického rázu s houslemi, kontrabasem a klavírem, který odehrál většinu představení na vysokozdvižném vozíku. S příjezdem kamionu a návěsu se do hry zapojil také bubeník a saxofonista.

Francouzský soubor zapojoval také publikum, nejprve vyzval dobrovolníky, při hrané poruše kamionu, k roztlačení vozidla. V závěrečné části se akrobaté publiku předvedli na vysoké hrazdě na kamionu, odkud také dirigovali kapelu a publikum. „Tentokrát se asi do Francie vracíme pěšky," řekl na závěr jeden z akrobatů, když došlo k další poruše kamionu. Diváci následně odměnili soubor Akoreacro dlouhým potleskem.

Slavnostní zahájení 21. ročníku Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. | Video: Deník/Radek Cihla

Program Letní Letné naplno začne ve čtvrtek, přes polovinu z 253 vystoupení budou tvořit odpolední inscenace a výstupy pro děti. Celkem 20 představení se odehraje pro širokou veřejnost zdarma pod širým nebem. „Letos v našem programu dominují Francouzi, ale bude možnost vidět i formu asijského nového cirkusu díky umělkyním z Tchaj-wanu," uvedl nedávno ředitel festivalu Jiří Turek.

Na Letní Letné letos vystoupí umělci z devíti zemí světa, kromě Francie a Tchaj-wanu také ze Švýcarska, Německa, Británie, Ukrajiny, Litvy, Norska a Chorvatska. Francouzský soubor Cirque Inextremiste na festivalu uvedou adrenalinovou show PIC. Snovou atmosféru přinese inscenace Entre Chiens et Louves souboru Cirque Le Roux. Přijede také francouzská dvojice Les Rois Vagabonds nebo tchaj-wanské artistky s inscenací#Since1994, ve které otevírají téma, jaké to je být ženou v jejich zemi.

O ženách bude představení pod širým nebem She is not me, které vzniklo několikatýdenní uměleckou rezidencí, podílí se na něm osm českých tanečnic pod vedením francouzského souboru Cirque Aïtal.

V českém stanu oslaví své desáté narozeniny soubor Losers Cirque Company, o pět let starší je pak Cirk La Putyka. Na programu jsou i dvě české premiéry, performer Jan Jirák představí inscenaci ONtestorerON, akrobatka Ivana Kolcunová uvede osobní výpověď s názvem PřistiŽENA.

Slavnostní zahájení 21. ročníku Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. | Video: Deník/Radek Cihla

Kromě novocirkusových představení návštěvníky čeká řada workshopů a koncertů. Pro děti je určená například cirkusová kuchařská show Teacrobat od souboru Cirko Hopley nebo inscenace v karavanu od Moetivi Karavan. Rodiče budou mít možnost využít večerní hlídání.

Loňský 20. ročník festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letné přilákal přibližně 80.000 lidí, meziročně asi o 20.000 lidí více.